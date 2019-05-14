Одним из вопросов, еще не получивших в отечественной музыкальной медиевистике однозначного разрешения, является вопрос о времени и этапах теоретического осмысления древнерусскими мастеропевцами обиходного звукоряда. Как известно, звукоряд - это последовательность звуков в восходящем/нисходящем направлении, которая имеет определенный объем и структуру.

Звукоряд образует канву, на которой развертываются мелодии песнопений и, в отличие от конкретного музыкального материала, представляет собой отвлеченное, чисто аналитическое явление. В древнерусской музыкальной теории звукоряд находит отражение лишь на достаточно позднем этапе, в руководствах но теории степенных помет (главным принципом которой является фиксация движения напева относительно ступеней звукоряда). Но также звукоряд является центральным объектом описания и в одном из руководств беспо-метного периода - Согласнике РНБ. Солов. № 690/752, л. 107-107 об. (по верхней пагинации’).



Григорьева Вероника Юрьевна - «Согласник» из рукописи РНБ.Соловецкое собрание № 690/752

Публикация, исследование и интерпретация памятника

В. Ю. Григорьева. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 48 с.

ISBN 978-5-7429-1035-0

Григорьева Вероника Юрьевна - «Согласник» из рукописи РНБ.Соловецкое собрание № 690/752 - Содержание

§ 1. Общая проблематика исследования Согласника.

§ 2. Атрибуция и установление звуковысотности строк

§ 3. Интерпретация Согласника

§ 4. Выводы

Аннотация

Литература

Источники