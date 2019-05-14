Григорьева - «Согласник» из рукописи РНБ
Одним из вопросов, еще не получивших в отечественной музыкальной медиевистике однозначного разрешения, является вопрос о времени и этапах теоретического осмысления древнерусскими мастеропевцами обиходного звукоряда. Как известно, звукоряд - это последовательность звуков в восходящем/нисходящем направлении, которая имеет определенный объем и структуру.
Звукоряд образует канву, на которой развертываются мелодии песнопений и, в отличие от конкретного музыкального материала, представляет собой отвлеченное, чисто аналитическое явление. В древнерусской музыкальной теории звукоряд находит отражение лишь на достаточно позднем этапе, в руководствах но теории степенных помет (главным принципом которой является фиксация движения напева относительно ступеней звукоряда). Но также звукоряд является центральным объектом описания и в одном из руководств беспо-метного периода - Согласнике РНБ. Солов. № 690/752, л. 107-107 об. (по верхней пагинации’).
Григорьева Вероника Юрьевна - «Согласник» из рукописи РНБ.Соловецкое собрание № 690/752
Публикация, исследование и интерпретация памятника
В. Ю. Григорьева. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 48 с.
ISBN 978-5-7429-1035-0
ISBN 978-5-7429-1035-0
Григорьева Вероника Юрьевна - «Согласник» из рукописи РНБ.Соловецкое собрание № 690/752 - Содержание
§ 1. Общая проблематика исследования Согласника.
§ 2. Атрибуция и установление звуковысотности строк
§ 3. Интерпретация Согласника
§ 4. Выводы
Аннотация
Литература
Источники
§ 2. Атрибуция и установление звуковысотности строк
§ 3. Интерпретация Согласника
§ 4. Выводы
Аннотация
Литература
Источники
Григорьева Вероника Юрьевна - «Согласник» из рукописи РНБ.Соловецкое собрание № 690/752 - Отрывок из книги
Несмотря на давнюю известность этого уникального в своем роде руководства в исследовательской среде, до сих пор ему не только не было посвящено отдельного исследования, но и не давалось обстоятельной научной трактовки. Весьма кратко Согласник был откомментирован М. В. Бражниковым, значительно позднее - опубликован и переведен на русский язык Д. С. Шабалиным, неоднократно упоминался в устных научных дискуссиях (одна из них, между М. В. Богомоловой и мной, и послужила импульсом к написанию данной работы), но так и не был систематически изучен.
Согласник известен на сегодня в единственном списке, который датируется концом 40-х - началом 50-х годов XVII века. Полное название руководства таково: «Согласник иже указует всех осми гласов все различных гласы (звуки. - В. Г.) всего пения, осмогласпаго, и триличиаго, и демествеинаго пения». Исходя из того, что в древнерусской музыкальной теории наиболее употребительным значением термина «согласие» было «звук» (а термин «глас» являлся для него синонимом, также достаточно распространенным), роль же руководства в заглавии определена как «указание» звуков, то термин «Согласник» можно было бы интерпретировать как «звучник» - свод звуков9. Термином «триличнос» в названии руководства, по-видимому, обозначено троестрочие. (Данное предположение косвенно подтверждается тем фактом, что основное содержание рассматриваемой рукописи РНБ. Солов. № 690/752 составляет путно-столповой кокиз-ник, а, как доказано М. В. Богомоловой, путная нотация изначально предназначалась для записи многоголосных песнопений.) Таким образом, речь в руководстве идет о звуках, используемых во всех названных певческих стилях: знаменном осмогласии, троестрочии и деместве.
Помимо простого перечисления звуков, в специальном коммен тарии в конце Согласника («Известно же буди ти и о сем...») содержится информация, которая побуждает охарактеризовать «различныя гласы» не только как свод употребляемых в церковном пении звуков, а как систему, элементы которой находятся друг с другом в совершенно определенном взаимном соотношении. Логично поэтому в «различных гласах» видеть ступени обиходного звукоряда, а название «Согласник» расширительно толковать как «согласование» ступеней между собой (однако непосредственно из текста заголовка такое понимание все же не следует). Присутствие в руководстве комментария «Известно же буди ти и о сем...» указывает на то, что автор Согласника в определенной степени осознавал не только объем, но и структуру обиходного звукоряда.
Полностью название руководства можно перевести так: «[Согласованный] ряд звуков, который содержит вес звуки всех восьми гласов всех осмогласных песнопений [знаменного роспсва]12, тросстрочия и демественного роспева».
Помимо простого перечисления звуков, в специальном коммен тарии в конце Согласника («Известно же буди ти и о сем...») содержится информация, которая побуждает охарактеризовать «различныя гласы» не только как свод употребляемых в церковном пении звуков, а как систему, элементы которой находятся друг с другом в совершенно определенном взаимном соотношении. Логично поэтому в «различных гласах» видеть ступени обиходного звукоряда, а название «Согласник» расширительно толковать как «согласование» ступеней между собой (однако непосредственно из текста заголовка такое понимание все же не следует). Присутствие в руководстве комментария «Известно же буди ти и о сем...» указывает на то, что автор Согласника в определенной степени осознавал не только объем, но и структуру обиходного звукоряда.
Полностью название руководства можно перевести так: «[Согласованный] ряд звуков, который содержит вес звуки всех восьми гласов всех осмогласных песнопений [знаменного роспсва]12, тросстрочия и демественного роспева».
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