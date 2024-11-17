Замечательное произведение греческой словесности «Христос Страждущий» замечательно не только (и, возможно, даже не столько) само по себе (и с богословской, и с филологической точки зрения), но также по причине того, пожалуй, всё ещё загадочного места, которое оно занимает в системе византийской культуры, да и всей греческой культуры в целом. С богословской точки зрения, это одно из тех (на первый взгляд!) чисто декоративных художественных творений, вроде «Парафразы Евангелия от Иоанна» Нонна Панополитанского, «Метафразы Псалмов Давидовых» Аполлинария Лаодикийского или «Гомеровских центонов» императрицы Евдокии — произведений эллинских («античных») по форме, но христианских по содержанию. С филологической, прежде всего литературной, точки зрения драма «Христос Страждущий» — это, как выразился один из выдающихся российских эллинистов, ярчайший образец «византийского эксперимента с жанровой формой классической греческой трагедии», замечательная текстовая конструкция, своего рода словесный аналог множеству разбросанных по всему «бывшему» греко-римскому миру архитектурных конструкций, вроде замечательной церкви Богородицы Скоропослуш- ницы в Афинах, якобы сменившей стоявшее на этом месте святилище языческой покровительницы рожениц Эйлифии (или, по звуковому подобию, Святого Элевферия, согласно народной этимологии) в Афинах, где античные и средневековые элементы вместе составляют замечательный декоративный ансамбль, или грандиозных, космических храмов Святой Софии в Константинополе и Святого Марка в Венеции. «Вставка чужих фризов и медальонов в старые изношенные архитектурные формы была демонстрацией смешанных богатств: ничто не выдаёт упадка определённых атрибутов в более скорбном мире», — заметил о жанре нашей драмы её переводчик на итальянский язык и автор, пожалуй, самого «художественного» Введения Фр. Тризольо. Что же касается конкретного места, которое это уникальное произведение, называемое обычно либо единственным текстом загадочного византийского театра, либо «христианской драмой», либо «центоном Еврипида», занимает в сокровищнице эллинской культуры, то это место всё ещё окончательно не определено. Хронологически «Христа Страждущего» относят либо к XI-XII вв. — эпохе Комнинов, отмеченной пышным расцветом византийской образованности и увлечённостью античным культурным наследием, когда творили сохранившие следы своего знакомства с «Христом Страждущим» (или даже его влияния) Феодор Продром, Иоанн Цец и Константин Манассия, либо к IV в. — золотому веку эллинской патристики, в этом случае считая творцом нашей драмы Григория Богослова (330-390), епископа Назианзского и епископа Константинопольского, одного из трёх великих Каппадокийцев и наиболее часто упоминаемого из византийских отцов Церкви. В культурно-историческом смысле «Христос Страждущий» относится в первом случае к эпохе великого восприятия прошлого, эпохе византийского «классицизма» (если этот термин, взятый из других эпох и других культурных миров, не выглядит здесь малоуместным), во втором случае это произведение эпохи бурной космогонии (в культурном, идеологическом и политическом смысле), когда решался вопрос хотя и не о том, быть или не быть христианской культуре вообще (этот вопрос уже был решён примерно на полвека раньше), но, как минимум, о том, насколько новая христианская культура будет соотноситься с древней эллинской культурой и станет ли она органичной частью или же антагонистическим антиподом последней.

Первый вариант («Христос Страждущий» — произведение византийского «классицизма» XII в.) ещё до недавнего времени казался преобладающим, если не господствующим, по крайней мере в филологической науке (по этой причине мы и поставили его на первое место). Однако второй вариант («Христос Страждущий» — произведение времени решительного становления эллино-христианской культуры IV в.), бывший традиционным в рукописях в период около столетия после первых печатных изданий текста, тоже имеет своих весьма убеждённых сторонников. Среди последних особо отметим таких выдающихся учёных, как французский филолог-классик и патролог Андре Тюилье (Andre Tuilier; 1921-2014) и итальянский богослов Франческо Тризольо (Francesco Trisoglio; 1922-2018), издатель текста нашей драмы в авторитетнейшей серии «Sources Chretiennes».

Григорий Назианзин (Богослов), святитель - Христос Страждущий (Приложение: Еврипид. Вакханки)

Подготовка древнегреческого текста иером. Феодора (Юлаева), перевод, предисловие О. П. Цыбенко, примечания и приложения О. П. Цыбенко и иером. Феодора (Юлаева). - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2024. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 11. Древнегреческие тексты и исследования; т. 1). - 696 с.

ISBN 978-5-907449-27-5

Григорий Назианзин (Богослов), святитель - Христос Страждущий – Содержание

Список сокращений

ВВЕДЕНИЕ

1. ДРАМА О СТРАСТЯХ ХРИСТОВЫХ - ПРЕДМЕТ ПРЕРЕКАНИЙ ЭПОХ

2. ПРЕРЕКАНИЯ ОБ АВТОРСТВЕ

3. ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ В ЕЁ ИСХОДЕ ОТ ТРАГЕДИИ ЕВРИПИДА

3.1. Пролог

3.2. Страсти Христовы и Смерть Христова (cm. 1-1133)

3.3. Христос во гробе (cm. 1134-1905)

3.4. Воскресение Христово (cm. 1906-2602)

4. РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ ДРАМЫ О СТРАСТЯХ ХРИСТОВЫХ

4.1. Общие замечания

4.2. Манускрипт Parisinus дг. 2875

4.3. Рукописи второго семейства

4.3.1. Parisinus gr. 2707 (А)

4.3.2. Традиция рукописи γ

А. Кодекс Δ и его последователи

1. Группа RLH

2. Группа FSGZ

3. Группа ΡΤΥΕ

4. Parisinus gr. 2600 (К)

Б. Parisinus gr. 1220 (В) и Neapolitanus Borbonicus II А 25 (N)

1. Parisinus gr. 1220 (В)

2. Neapolitanus Borbonicus II A 25 (N)

3. Группа OXQV

a) Bodleianus Baroccianus gr. 67 (О) и Constantinopolitanus Μεγάλης του Γένους Σχολής 33 (X)

6) Parisinus gr. 998 (Q) и Vindobonensis theol. gr. 280 (V)

В. Editio princeps

1. Marcianus gr. 519 (J)

2. Parisinus suppl. gr. 541 (W)

3. Рукописи Vaticani gr. 2261; 2275 (I) и editio princeps

5. О НАСТОЯЩЕМ ПЕРЕВОДЕ

Сиглы и обозначения

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ. «ХРИСТОС СТРАЖДУЩИЙ». ТЕКСТ И РУССКИЙ ПЕРЕВОД

ПРИЛОЖЕНИЯ

Еврипид. «Вакханки». Текст и русский перевод

Таблица соответствий текста драмы «Христа Страждущего» текстам античной литературы

Источники

Издания «Христа Страждущего»

Переводы «Христа Страждущего»

Христианские авторы

Нехристианские авторы

Литература

Указатель мест Священного Писания

Указатель цитат античных авторов

Указатель античных и патристических источников

Именной указатель

Индекс исследователей

Предметный указатель

Указатель географических названий