Святитель Григорий Богослов (Григорий Назианзин, ок. 330— 390) — возможно, самый значимый автор «золотого века» греческой патристики. Вместе с тем в нашей стране его творения еще не стали объектом систематического рассмотрения со стороны научного и церковно-научного сообщества . Предлагаемый читателю сборник представляет собой первый шаг к формированию «русской назианзинистики», первую попытку восполнить этот пробел . Надеемся, что собранные в нем материалы задают достаточно широкую перспективу разных тем и подходов в изучении трудов свт Григория и что в то же время, из их прочтения станет ясно, как много еще можно и нужно сделать, чтобы творения Богослова стали доступны и, дерзнем сказать, близки современному человеку.

Необходимость этого не подлежит сомнению Ведь богословские, этические и педагогические представления свт. Григория не только более тысячелетия имели определяющее значение для всего грекоязычного богословия, но и повлияли на мировую культуру в целом Наличие древних переводов его текстов на латинский, армянский, грузинский, сирийский, арабский и славянский языки позволяет утверждать, что Богослов внес свой вклад в формирование христианской цивилизации как таковой. Такое влияние было обусловлено в первую очередь его особым авторитетом в церковной традиции, недаром Церковь наименовала его одним из трех Великих святителей, трех Богословов, трех Великих Каппадокийцев.

Однако подступиться к его наследию современному читателю не так-то просто . Сложность здесь заключается не только в содержательной глубине его текстов, но и в некотором отличии их природы от природы текстов современных.

Григорий Богослов : Исследования и переводы : Nazianzena Rossica : Сборник статей

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. - 384 с .

ISBN 978-5-7429-1463-1

Григорий Богослов : Исследования и переводы : Nazianzena Rossica : Сборник статей - Содержание

Предисловие редакторов

Список сокращений

STUDIA

Ф. Готье - Григорий — инноватор? Богословские предание и нововведение у свт. Григория Богослова

П. Б. Михайлов - Богословский метод свт. Григория Богослова в пяти словах о богословии (orationes 27—31)

П. А. Пашков - Понятие «единоначалия» у свт. Григория Богослова: попытка осмысления

И. Э. Каплан - Покорение Сына Отцу в прочтении Оригена и каппадокийских Григориев: единство универсалистской традиции

Г. Е. Захаров - Иерархический строй Церкви в творениях свт. Григория Богослова

Н. К. Антонов - К вопросу об авторской стратегии в Апологии свт. Григория Богослова

Н. К. Антонов - Обзор исследовательской литературы по теме священства в творениях свт. Григория Богослова

Т. Л. Александрова - Заметки о языке и стиле поэзии свт. Григория Богослова

О. П. Цыбенко - Перевод и интерпретация: культурно-исторический аспект (На материале классических греческих трагедий и трагедии Григория Богослова (?) Христос Страждущий)

Э. Ю. Канаева - «Изречь Бога невозможно, а уразуметь еще более невозможно»: тексты святителя Григория Богослова как основание для антипаламитского высказывания Варлаама Калабрийского

М. В. Шпаковский - Григорий Богослов и Иосиф Волоцкий: к вопросу о рецепции византийского богословия в «Просветителе»

POEMATA

Свт. Григорий Богослов . Избранные стихотворения:

Carm. 1. 2. 17, 2. 1. 10, 2. 1. 19, 2. 1. 50, 2. 2. 6. Перевод и комментарии Т. Л. Александровой

Carm. 1. 2. 17. Блаженства разных жизненных путей

Carm 2. 1. 10. К константинопольским иереям и самому городу

Carm 2. 1. 19. Жалобы на свои страдания

Carm 2. 2. 6. Наставления Олимпиаде

Carm 2. 1. 50. На болезнь

Свт Григорий Богослов Избранные стихотворения:

Carm. 2. 1. 38, Carm. 2. 1. 16, Carm. 1. 1. 10. Перевод П. А. Пашкова

Carm 2. 1. 38. Песнь Христу после безмолвия в Пасху

Carm 2. 1. 16. Сон о церкви Анастасии

Carm 1. 1. 10. О вочеловечении против Аполлинария

Свт. Григорий Богослов . Гномические стихотворения:

Carm. 1. 2. 30—34. Перевод О. П. Цыбенко, П. А. Пашкова и свящ. А. Зуевского. Вступительные статьи Н. К. Антонова

Carm. 1. 2. 30. Мысли, писанные одностишиями

Carm. 1. 2. 31. Мысли, писанные двустишиями

Carm. 1. 2. 32. Мысли, писанные двустишиями

Carm. 1. 2. 33 . Мысли, писанные четверостишиями

Carm. 1. 2. 34. Определения, слегка начертанные

Приложение I . Краткий обзор русскоязычных исследований наследия свт. Григория Богослова

Приложение II. Основные издания и переводы текстов свт. Григория Богослова