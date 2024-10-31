Вниманию читателей серии «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе» (сокращенно — ПСТСО) предлагается первый том Творений святителя Григория Великого, Двоеслова, папы Римского (540-604) (двенадцатый том ПСТСО). Этот том включает Творения экзегетические, а именно большую часть впервые полностью издаваемого в русском переводе масштабного трактата свт. Григория «Толкование на Книгу Иова» или «Нравственные толкования на Иова» или «Моралии на Иова». Публикуются четыре части из шести: книги I-ХХII. Остальные две части «Моралий» (книги XXIII—XXXV) войдут в следующий том серии — тринадцатый том ПСТСО.

О жизни и святости этого великого отца Западной Церкви VI века, жившего задолго до печального отделения Римской Церкви от Православия, хорошо и подробно написано в помещенной в настоящем томе вслед за нашим предисловием вступительной статье проф. А.И. Сидорова.

Святитель Григорий Двоеслов - Творения - В 3 томах - Том 1 - Творения экзегетические

М.: Сибирская Благозвонница, 2024. — 1024 с.

(Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 12).

ISBN 978-5-00127-484-1 (т. 12)

ISBN 978-5-906793-12-6

Святитель Григорий Двоеслов - Творения - В 3 томах - Том 1 - Творения экзегетические - Содержание

Митрополит Владимир (Иким). Предисловие к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова

А. И. Сидоров. Жизнь и труды святителя Григория Великого (Двоеслова)

1. Эпоха и жизнь

2. Свт. Григорий Двоеслов как церковный писатель и богослов 28 3. Главные черты миросозерцания свт. Григория

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ДВОЕСЛОВ

Письмо Леандру

ТВОРЕНИЯ ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ Моралии на Иова (Части первая — четвертая) Предисловие Часть первая - Часть четвертая



Указатель цитат из Священного Писания к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова

Именной указатель к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова

Предметный указатель к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова

Географический указатель к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова

Сокращения