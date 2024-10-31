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Григорий Двоеслов - Творения - В 3 томах - том 1

Святитель Григорий Двоеслов - Творения - В 3 томах - Том 1 - Творения экзегетические
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, CATHOLICISM, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей (1 book)
Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей - ПСТСО – 12
Вниманию читателей серии «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе» (сокращенно — ПСТСО) предлагается первый том Творений святителя Григория Великого, Двоеслова, папы Римского (540-604) (двенадцатый том ПСТСО). Этот том включает Творения экзегетические, а именно большую часть впервые полностью издаваемого в русском переводе масштабного трактата свт. Григория «Толкование на Книгу Иова» или «Нравственные толкования на Иова» или «Моралии на Иова». Публикуются четыре части из шести: книги I-ХХII. Остальные две части «Моралий» (книги XXIII—XXXV) войдут в следующий том серии — тринадцатый том ПСТСО.
О жизни и святости этого великого отца Западной Церкви VI века, жившего задолго до печального отделения Римской Церкви от Православия, хорошо и подробно написано в помещенной в настоящем томе вслед за нашим предисловием вступительной статье проф. А.И. Сидорова.

Святитель Григорий Двоеслов - Творения - В 3 томах - Том 1 - Творения экзегетические

М.: Сибирская Благозвонница, 2024. — 1024 с.
(Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 12).
ISBN 978-5-00127-484-1 (т. 12)
ISBN 978-5-906793-12-6

Святитель Григорий Двоеслов - Творения - В 3 томах - Том 1 - Творения экзегетические - Содержание

Митрополит Владимир (Иким). Предисловие к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова
А. И. Сидоров. Жизнь и труды святителя Григория Великого (Двоеслова)
  • 1. Эпоха и жизнь
  • 2. Свт. Григорий Двоеслов как церковный писатель и богослов 28 3. Главные черты миросозерцания свт. Григория
СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ДВОЕСЛОВ
  • Письмо Леандру
  • ТВОРЕНИЯ ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ
    • Моралии на Иова (Части первая — четвертая)
    • Предисловие
    • Часть первая - Часть четвертая
Указатель цитат из Священного Писания к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова
Именной указатель к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова
Предметный указатель к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова
Географический указатель к первому тому Творений святителя Григория Двоеслова
Сокращения
Views 532
Rating 5.0 / 5
Added 31.10.2024
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (3 comments)

M
MaxF 1 year ago

Спасибо!
A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
E
esxatos 1 year ago

Спасибо! Достойное пополнение серии «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе»!

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