Лешкевич - Философия и теория познания
В подавляющем большинстве источников при обсуждении проблемы возникновения философии традиционно утверждается, что философия появилась на ступени разложения мифологического со-знания и является его более зрелой, понимающей и анализирующей преемницей. Мифология описывала мир в чувственно-наглядной форме как поле действия антропоморфных сил. Сам термин «антро-поморфизм» (от греч. антропос. - человек, морфе - форма) означает такой способ мировосприятия, согласно которому предметы при-роды, небесные тела, животные и мифические существа наделяются психическими свойствами и даже обликом человека. Отголоски такого мифологического миросозерцания сохранились в современном языке не только в его поэтической форме: «земля спит», «небо хму-рится», но и в научно-техническом и, в частности, в кибернети-ческом языке: «машина ищет», «машина запоминает» и пр. По сей день имена многих античных богов употребляются в аллегорической форме. Говоря «Марс», мы подразумеваем войну, «Венера» - любовь, «Минерва» - мудрость, «Зевс» — отец богов и людей.
Мифологическое сознание было направлено на обнаружение за реальными процессами и явлениями действий каких-то скрытых, сверхъестественных сил, подверженных, однако, человеческим страстям. В этой картине мира сонмище богов, богинь, полубогов и демонов определяло не только судьбы людей, но и городов-госу-дарств. Боги, олицетворяющие стихии, находились в сложных род-ственных, супружеских и иерархических отношениях. Они могли ссориться, злиться, мстить, уходить от дел. И многие коллизии на земле происходили по милости капризных богов. Можно сказать, что вселенная мифа - это вселенная человеческих существ, что в мифе осуществлялось некое антропологическое моделирование. Исследователи подчеркивают: «Архаический мир — это выражение и одновременно попытка преодоления незнания с помощью наложения на хаотическую действительность образно-категориальной антропо-морфной сети».
Лешкевич Т.Г. - Философия и теория познания: учебное пособие
— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 408 с.
—(Высшее образование)
ISBN 978-5-16-004485-9
Лешкевич Т.Г. - Философия и теория познания: учебное пособие - Содержание
От автора
Введение
Часть I. Философское учение о бытии и сознании
Раздел I. О специфике философии
Тема 1. Мифологическое сознание и его особенности
Тема 2. Натурфилософия и становление философского знания
Тема 3. Софисты и Сократ
Тема 4. Платон и Аристотель
Тема 5. Мировоззрение и его структура
Тема 6. Что такое философия?
Тема 7. Исторические типы философии
Тема 8. Основной вопрос философии. Предмет и функции философии
Раздел II. Философское учение о бытии
Тема 9. Бытие как философская категория
Тема 10. Современные представления о бытии. Постмодерн как тип современного бытия
Тема 11. Пространство и время
Тема 12. Движение, развитие и самоорганизация
Тема 13. Философское учение о материи
Тема 14. Современная научная картина мира
Тема 15. Философские проблемы информации и энергии
Тема 16. Синергетика и теория самоорганизации
Раздел III. Философское учение о сознании
Тема 17. Сознание как философская проблема
Тема 18. Происхождение сознания
Тема 19. Структура сознания
Тема 20. Самосознание
Тема 21. Идеальное и материальное
Тема 22. Бессознательное
Часть II. Философская антропология
Раздел IV. Философия человека
Тема 23. Проблема происхождения человека
Тема 24. Антропосоциогенез
Тема 25. Биологическое и социальное в человеке
Тема 26. Личность и общество
Тема 27. Свобода и ответственность
Тема 28. Смысл жизни
Тема 29. Экзистенциальная философия
Тема 30. Философия о многообразии определений: что есть человек?
Раздел V. Язык, мышление и культура
Тема 31. Язык как философская проблема
Тема 32. Язык и мышление
Тема 33. Знак, символ и значение
Тема 34. Культура и коммуникация
Часть III. Философия науки и теория познания
Раздел VI. Философия науки
Тема 35. Наука как форма общественного сознания
Тема 36. Научное познание и его специфика
Тема 37. Научная рациональность
Тема 38. Структура научного знания
Тема 39. Научные революции
Тема 40. Современная картина науки
Тема 41. Наука и вненаучное знание
Раздел VII. Теория познания
Тема 42. Познание как предмет философского анализа
Тема 43. Специфика и основные формы чувственного познания. Взаимосвязь образного и знакового в познании
Тема 44. Единство чувственного и рационального в истории познания. Формы рационального познания. Рассудок и разум
Тема 45. Истина и ее критерии
Тема 46. Метод и методология научного познания
Тема 47. Диалектический метод и современная теория познания
Тема 48. Нормативность современной методологии и эвристичность познавательной деятельности
Тема 49. Отечественная теория познания
Тема 50. Современные проблемы эпистемологии
Заключительные материалы
Литература (обширный библиографический список отечественных и зарубежных авторов)
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