Лешкевич - Философия и теория познания

В подавляющем большинстве источников при обсуждении проблемы возникновения философии традиционно утверждается, что философия появилась на ступени разложения мифологического со-знания и является его более зрелой, понимающей и анализирующей преемницей. Мифология описывала мир в чувственно-наглядной форме как поле действия антропоморфных сил. Сам термин «антро-поморфизм» (от греч. антропос. - человек, морфе - форма) означает такой способ мировосприятия, согласно которому предметы при-роды, небесные тела, животные и мифические существа наделяются психическими свойствами и даже обликом человека. Отголоски такого мифологического миросозерцания сохранились в современном языке не только в его поэтической форме: «земля спит», «небо хму-рится», но и в научно-техническом и, в частности, в кибернети-ческом языке: «машина ищет», «машина запоминает» и пр. По сей день имена многих античных богов употребляются в аллегорической форме. Говоря «Марс», мы подразумеваем войну, «Венера» - любовь, «Минерва» - мудрость, «Зевс» — отец богов и людей.

Мифологическое сознание было направлено на обнаружение за реальными процессами и явлениями действий каких-то скрытых, сверхъестественных сил, подверженных, однако, человеческим страстям. В этой картине мира сонмище богов, богинь, полубогов и демонов определяло не только судьбы людей, но и городов-госу-дарств. Боги, олицетворяющие стихии, находились в сложных род-ственных, супружеских и иерархических отношениях. Они могли ссориться, злиться, мстить, уходить от дел. И многие коллизии на земле происходили по милости капризных богов. Можно сказать, что вселенная мифа - это вселенная человеческих существ, что в мифе осуществлялось некое антропологическое моделирование. Исследователи подчеркивают: «Архаический мир — это выражение и одновременно попытка преодоления незнания с помощью наложения на хаотическую действительность образно-категориальной антропо-морфной сети».

Лешкевич Т.Г. - Философия и теория познания: учебное пособие

— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 408 с.

—(Высшее образование)

ISBN 978-5-16-004485-9

Лешкевич Т.Г. - Философия и теория познания: учебное пособие - Содержание