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Лешкевич - Философия и теория познания

Лешкевич - Философия и теория познания
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Educational

В подавляющем большинстве источников при обсуждении проблемы возникновения философии традиционно утверждается, что философия появилась на ступени разложения мифологического со-знания и является его более зрелой, понимающей и анализирующей преемницей. Мифология описывала мир в чувственно-наглядной форме как поле действия антропоморфных сил. Сам термин «антро-поморфизм» (от греч. антропос. - человек, морфе - форма) означает такой способ мировосприятия, согласно которому предметы при-роды, небесные тела, животные и мифические существа наделяются психическими свойствами и даже обликом человека. Отголоски такого мифологического миросозерцания сохранились в современном языке не только в его поэтической форме: «земля спит», «небо хму-рится», но и в научно-техническом и, в частности, в кибернети-ческом языке: «машина ищет», «машина запоминает» и пр. По сей день имена многих античных богов употребляются в аллегорической форме. Говоря «Марс», мы подразумеваем войну, «Венера» - любовь, «Минерва» - мудрость, «Зевс» — отец богов и людей.

Мифологическое сознание было направлено на обнаружение за реальными процессами и явлениями действий каких-то скрытых, сверхъестественных сил, подверженных, однако, человеческим страстям. В этой картине мира сонмище богов, богинь, полубогов и демонов определяло не только судьбы людей, но и городов-госу-дарств. Боги, олицетворяющие стихии, находились в сложных род-ственных, супружеских и иерархических отношениях. Они могли ссориться, злиться, мстить, уходить от дел. И многие коллизии на земле происходили по милости капризных богов. Можно сказать, что вселенная мифа - это вселенная человеческих существ, что в мифе осуществлялось некое антропологическое моделирование. Исследователи подчеркивают: «Архаический мир — это выражение и одновременно попытка преодоления незнания с помощью наложения на хаотическую действительность образно-категориальной антропо-морфной сети».

Лешкевич Т.Г. - Философия и теория познания: учебное пособие

— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 408 с.
—(Высшее образование)
ISBN 978-5-16-004485-9

Лешкевич Т.Г. - Философия и теория познания: учебное пособие - Содержание

  • От автора

  • Введение

  • Часть I. Философское учение о бытии и сознании

    • Раздел I. О специфике философии

      • Тема 1. Мифологическое сознание и его особенности

      • Тема 2. Натурфилософия и становление философского знания

      • Тема 3. Софисты и Сократ

      • Тема 4. Платон и Аристотель

      • Тема 5. Мировоззрение и его структура

      • Тема 6. Что такое философия?

      • Тема 7. Исторические типы философии

      • Тема 8. Основной вопрос философии. Предмет и функции философии

    • Раздел II. Философское учение о бытии

      • Тема 9. Бытие как философская категория

      • Тема 10. Современные представления о бытии. Постмодерн как тип современного бытия

      • Тема 11. Пространство и время

      • Тема 12. Движение, развитие и самоорганизация

      • Тема 13. Философское учение о материи

      • Тема 14. Современная научная картина мира

      • Тема 15. Философские проблемы информации и энергии

      • Тема 16. Синергетика и теория самоорганизации

    • Раздел III. Философское учение о сознании

      • Тема 17. Сознание как философская проблема

      • Тема 18. Происхождение сознания

      • Тема 19. Структура сознания

      • Тема 20. Самосознание

      • Тема 21. Идеальное и материальное

      • Тема 22. Бессознательное

  • Часть II. Философская антропология

    • Раздел IV. Философия человека

      • Тема 23. Проблема происхождения человека

      • Тема 24. Антропосоциогенез

      • Тема 25. Биологическое и социальное в человеке

      • Тема 26. Личность и общество

      • Тема 27. Свобода и ответственность

      • Тема 28. Смысл жизни

      • Тема 29. Экзистенциальная философия

      • Тема 30. Философия о многообразии определений: что есть человек?

    • Раздел V. Язык, мышление и культура

      • Тема 31. Язык как философская проблема

      • Тема 32. Язык и мышление

      • Тема 33. Знак, символ и значение

      • Тема 34. Культура и коммуникация

  • Часть III. Философия науки и теория познания

    • Раздел VI. Философия науки

      • Тема 35. Наука как форма общественного сознания

      • Тема 36. Научное познание и его специфика

      • Тема 37. Научная рациональность

      • Тема 38. Структура научного знания

      • Тема 39. Научные революции

      • Тема 40. Современная картина науки

      • Тема 41. Наука и вненаучное знание

    • Раздел VII. Теория познания

      • Тема 42. Познание как предмет философского анализа

      • Тема 43. Специфика и основные формы чувственного познания. Взаимосвязь образного и знакового в познании

      • Тема 44. Единство чувственного и рационального в истории познания. Формы рационального познания. Рассудок и разум

      • Тема 45. Истина и ее критерии

      • Тема 46. Метод и методология научного познания

      • Тема 47. Диалектический метод и современная теория познания

      • Тема 48. Нормативность современной методологии и эвристичность познавательной деятельности

      • Тема 49. Отечественная теория познания

      • Тема 50. Современные проблемы эпистемологии

  • Заключительные материалы

    • Литература (обширный библиографический список отечественных и зарубежных авторов)

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Added 07.07.2026
Author AlexDigger
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