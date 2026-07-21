Бреннан - Эллинистическая астрология

Книга «Эллинистическая астрология: Исследование судьбы и удачи» представляет собой первое в наше время всеобъемлющее и фундаментальное изучение гороскопической астрологической традиции. Автор детально прослеживает исторические, философские и методологические корни западной астрологии, показывая, как разрозненные ближневосточные и египетские техники наблюдения за небом слились в эпоху эллинизма в Александрии, породив стройную концептуальную систему, основанную на анализе планет, знаков зодиака, аспектов и двенадцати мест.

Работа не ограничивается лишь академическим историческим экскурсом, но и служит мостом к практическому применению древних знаний. На основе кропотливого восстановления утраченных доктрин по сохранившимся фрагментам текстов и манускриптам автор наглядно демонстрирует, как сложнейшие античные техники определения хронократоров, годовые профекции и методы зодиакального высвобождения могут быть интегрированы в арсенал современных практикующих специалистов для глубокого осмысления жизненного пути человека.

Бреннан Крис – Эллинистическая астрология – Исследование судьбы и удачи

Пер. с англ. М. В. Медвидь. – Нижний Новгород: ИП Якушов Ю.И., 2021. – 636 с.

ISBN 978-5-6047013-0-0

Бреннан Крис – Эллинистическая астрология – Содержание

Предисловие Благодарности Введение