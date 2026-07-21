Бреннан - Эллинистическая астрология
Книга «Эллинистическая астрология: Исследование судьбы и удачи» представляет собой первое в наше время всеобъемлющее и фундаментальное изучение гороскопической астрологической традиции. Автор детально прослеживает исторические, философские и методологические корни западной астрологии, показывая, как разрозненные ближневосточные и египетские техники наблюдения за небом слились в эпоху эллинизма в Александрии, породив стройную концептуальную систему, основанную на анализе планет, знаков зодиака, аспектов и двенадцати мест.
Работа не ограничивается лишь академическим историческим экскурсом, но и служит мостом к практическому применению древних знаний. На основе кропотливого восстановления утраченных доктрин по сохранившимся фрагментам текстов и манускриптам автор наглядно демонстрирует, как сложнейшие античные техники определения хронократоров, годовые профекции и методы зодиакального высвобождения могут быть интегрированы в арсенал современных практикующих специалистов для глубокого осмысления жизненного пути человека.
Бреннан Крис – Эллинистическая астрология – Исследование судьбы и удачи
Пер. с англ. М. В. Медвидь. – Нижний Новгород: ИП Якушов Ю.И., 2021. – 636 с.
ISBN 978-5-6047013-0-0
Бреннан Крис – Эллинистическая астрология – Содержание
Предисловие Благодарности Введение
РАННЯЯ АСТРОЛОГИЯ В МЕСОПОТАМИИ И ЕГИПТЕ Месопотамская астрология Египетская астрология
ИСТОКИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ Эллинистический период Александрия Беросс и передача астрологии Возникновение эллинистической астрологии Неясные истоки эллинистической астрологии Взгляды древних на истоки традиции Дебаты о происхождении эллинистической астрологии Развитие эллинистической астрологии
ПРАКТИКА АСТРОЛОГИИ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ Римская империя Три ветви эллинистической астрологии Сохранившиеся гороскопы или карты
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ АСТРОЛОГИ Гермес Трисмегист Асклепий Нехепсо и Петосирис Тимей Тевсер Вавилонский Фрасилл Балбилл Марк Манилий Антиох Афинский Критодем Авраам Зороастр Серапион Александрийский Анубио Доротей Сидонский Манефон Анонимный Мичиганский папирус Клавдий Птолемей Веттий Валент Антигон Никейский Порфирий Тирский Фирмик Матерн Павел Александрийский Аноним от 379 г. Максим Гефастион Фиванский Гипатия и женщины-практикующие астрологи Юлиан Лаодикийский Олимпиодор Реторий Египетский
УПАДОК И ПЕРЕДАЧА Упадок Римской империи и астрологии Передача в другие культуры Новое открытие эллинистической астрологии
ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ Астрология, прорицание и знаки Прорицание от истоков Астрология причин Исследование судьбы Астрологический детерминизм Четыре философские позиции
ПЛАНЕТЫ Семь блуждающих звезд Названия планет Значения, согласно Валенту Благодетели и вредители Секта Мужские и женские В лучах Солнца Утренняя звезда и вечерняя звезда Скорость планет, ретроградность и стоянки Восходящий и Нисходящий Узлы
ЗНАКИ ЗОДИАКА Zōidia Качества знаков Тропический и сидерический зодиаки Названия знаков Мужские и женские знаки Thema Mundi Управление домицилями Экзальтации и депрессии Невзгоды или изгнание Квадриплицитеты Триплицитеты Неравномерное распределение вторичных качеств Зодиакальная мелотезия Подразделения зодиака Интерпретация планет в знаках
КОНФИГУРАЦИИ Реконструкция доктрины аспектов Определение свидетельства или свидетельствования Пять конфигураций Конфигурации на основе знаков Конфигурации на основе градусов Качества конфигураций Правые и левые Преодоление Смягчение и альтернативные аспектные доктрины
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСТ Цельнознаковая система домов Названия мест Концептуальные модели, лежащие в основе мест Углы или колышки Угловые триады Хорошие и плохие места Действующие или выгодные места Радости планет Значения мест Обзор каждого из двенадцати мест Интерпретация планет в местах
ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ДОМОВ Середина Неба и три формы разделения домов Общий обзор сохранившихся гороскопов Ссылки на цельнознаковые дома в руководствах Квадрантные дома и динамическая сила Равные дома и текст Асклепия
ГОСПОДИН ДОМИЦИЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ЧАСА Морская метафора Господин домициля в двенадцати местах Смягчение трудных местоположений Господин домициля Указателя Часа в первом месте Секта господина домициля Градус Середины Неба в других местах
УПРАВИТЕЛИ МЕСТ Принципы интерпретации для изучения управителей Предварительные замечания Источники для интерпретации Управитель 2-го места Управитель 3-го места Управитель 4-го места Управитель 5-го места Управитель 6-го места Управитель 7-го места Управитель 8-го места Управитель 9-го места Управитель 10-го места Управитель 11-го места Управитель 12-го места
УСЛОВИЯ БОНИФИКАЦИИ И ДУРНОГО ОБРАЩЕНИЯ Цель условий Несправедливость Фортуны Определение дурного обращения Преодоление Оппозиция и трин Противодействие Ограждение Прилегание Поражение лучом Ангажемент Смягчающие условия: Прием или рецепция
УПРАВИТЕЛИ ТРИПЛИЦИТЕТА СВЕТИЛА СЕКТЫ Источники техники Определение управителей триплицитета Светила секты Важность положения по отношению к Углам Последовательность жизни натива Примеры из Валента и Доротея Интеграция с другими методами Современные примеры Определение времени смены управителя триплицитета
ЖРЕБИИ Расчет и концептуализация Использование жребиев в натальной астрологии Этапы анализа жребия Жребий Фортуны Обзор других использовавшихся жребиев
ГОДОВЫЕ ПРОФЕКЦИИ Техники владык времени или хронократоров Годовые профекции Активация мест Состояние Господина года Активация места, в котором находится Господин года Повторения и транзиты Продвинутый метод профекций у Валента
ЗОДИАКАЛЬНОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ Источник техники Расчет периодов зодиакального высвобождения Интерпретация периодов зодиакального высвобождения Пиковые периоды Интерпретация качества периода Угловые триады относительно Фортуны Потеря связи Дух и Фортуна в одном и том же знаке Области для дальнейших исследований Заключение Приложение: Карты и данные рождений Хронология Глоссарий Сокращения Библиография Указатель
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