Во все времена у Господа были на земле верные люди, которые служили Ему преданно, из любви. Ради Христа они зачастую отказывались от привилегий и почёта в обществе, теряли работу и возможность учиться, лишались уважения правителей и начальников. Поношение Христово они почитали большим для себя богатством, нежели сокровища всего мира.

Эта история — о простой деревенской девушке Анне, которая в раннем возрасте поверила в Иисуса Христа, признала Его своим Спасителем и до конца жизни сохранила Ему верность. Она беззаветно полюбила Господа и ради Него многое претерпела: насмешки и гонения в школе, преследования родного отца и властей, а также шестилетнее тюремное заключение. Она готова была остаться незамужней, только бы не охладеть в любви к Тому единственному, Кому посвятила себя целиком.

В 1940 году молодой христианин Григорий прочитал в московской газете статью «Оградить молодёжь от сектантов», где рассказывалось о «некоей Анне К.» — ярой баптистке из глубинки. Он задался целью разыскать девушку, высокий дух и живая вера которой ему очень понравились. И он нашёл её!

Переписка Григория и Анны расскажет читателю о том, чем дорожили молодые люди, вступая в брак, как доверяли Богу и о чём заботились. Молодёжь в те трудные для церкви годы была зачастую лишена пастырского попечения, и такой важный вопрос, как создание семьи, далеко не всегда решался правильно — так, как учит Библия. Юноши и девушки дружили между собой, и эта дружба нередко вызывала ссоры, зависть, приводила к нарушению заповеди целомудрия. Многие сёстры выходили замуж за неверующих. Но были и те, кто превыше всего ценили Божью волю и Божьи заповеди и совершали настоящие подвиги, оставаясь верными в своём уповании. Представителями таких христиан были Григорий и Анна.

Григорий и Анна - История одной супружеской пары

Б.м.: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2020. – 112 с.

Григорий и Анна – Содержание