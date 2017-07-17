Духовная библиотечка

Можно открыть любую газету — целыми страницами идут объявления: «приворот, отворот, заговор на удачу, на бизнес, на семью» — на все что угодно. Языческое сознание однозначно провозглашает: «Если я не умею взаимодействовать с потусторонними силами и влиять на них, есть другой человек, который умеет».

Прежде чем мы с вами начнем беседу о молитве, давайте попробуем разобраться, что же, собственно, означает слово «молитва». Если быть кратким, то молитва — это диалог с невидимым, или, как учит в «Катехизисе» свт. Филарет Московский [1] , молитва — это разговор души с Богом.

Таким образом, несмотря на распространенное представление о молитве как о прошении или обращении человека к высшим силам, на самом деле молитва есть именно диалог, разговор личностей. И именно такое откровение о молитве принес нам наш Господь и Спаситель Иисус Христос, научив нас главному обращению к Богу: «Отче наш»! Конечно, о том, что молитва именно беседа с Богом, а не монолог человека, обращенный к некой силе, мы можем узнать из всего Священного Писания. Вслушайтесь в горячие слова, обращенные именно к Личности, к Богу Живому, Моисея и царя Давида, пророков и праведного- Иова. Мы же с вами, зачастую превращая молитву в монолог (а выглядит это со стороны чаще всего как неразборчивое бормотание себе под нос текстов из молитвослова или Псалтири), уподобляемся язычникам, чьи идолы глухи и немы. Поэтому, молясь, язычник пребывает в одиночестве. В молитве-диалоге, даже если человек не слышит собеседника, он так или иначе уверен, во-первых, в существовании, во-вторых, в присутствии этого собеседника. В-третьих, конечно же, человек надеется, что молитва его будет услышана.

В обыденной жизни мы можем встретить множество примеров совсем не религиозной (в классическом понимании того, что такое религия) молитвы или диалога с невидимым. Вот человек, потерявший близкого, приходит к нему на могилу и с ним разговаривает — это ведь тоже диалог. Формально мы вроде бы не видим... Точнее, мы видим совсем обычные предметы: камень, фотографию, может быть, крест, который на могиле стоит. Человека перед нами нет. Но мы разговариваем не с абстрактным духом. Мы разговариваем с дорогой и близкой личностью. Наверное, если бы в глубине души мы не верили, что можем быть услышаны, мы бы этого не делали.

Вообще, любая молитва — неотъемлемая часть религиозного культа, и, конечно, не только христианского. И здесь, чтобы мы могли с вами продолжить разговор, нам нужно сказать несколько слов о том, что такое религия вообще.

Само слово «религия» происходит от латинского глагола «геПдаге», который означает «связывать». Можно по-разному толковать это понятие, из которых для нас с вами, конечно, наиболее важно толкование блаженного Августина, который говорит о том, что связываются человек и Бог. Таким образом, одним из основных способов взаимодействия человека с Богом становится именно молитва.

Более того, из Священного Писания мы знаем, что на самом деле Богу ничего, кроме молитвы, то есть общения с нами, от нас не нужно: Он не нуждается ни в тельцах заколаемых, ни в плодах земли, Он ждет от нас нашей любви.

Как себе представляет молитву язычество? Молитва для язычника неразрывно связана с жертвоприношением. Он приносит некую жертву некоему божеству и просит взамен то, что ему нужно. Вот и все взаимодействие. Жертва принесена — божество должно нам дать что-то взамен.

Весьма характерно, что в примитивных языческих культах (это совершенно четко зафиксировано во многих исторических документах и памятниках культуры), в случае если тот или иной идол переставал откликаться на просьбы жрецов, этого идола могли наказать или уничтожить. А потом сделать (высечь из камня или вырезать из дерева) нового идола и уже с ним выстраивать свои взаимоотношения: Часть дерева сожигает в огне, другою частию варит мясо в пищу, жарит жаркое, и ест досыта, а также греется, и говорит: «хорошо, я согрелся; почувствовал огонь». А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним, и молится ему, и говорит: «спаси меня; ибо ты бог мой» (Ис. 44, 16-17).

Мы можем вынести из этого исторического факта очень важный момент. Когда мы интересуемся, как молиться, чтобы быть услышанным, оказывается, что так проявляются не столько возвышенное желание общения с Богом, сколько языческие корни. Мы очень часто даже не задумываемся о том, Кем и как должна быть услышана наша молитва. Мы просто очень хотим и даже требуем, чтобы она была услышана, и не просто услышана, а исполнена, ибо в обиходном представлении «услышана» и «исполнена» — одно и то же.

На этих притязаниях к божеству в современном мире основаны многочисленные духовные практики, которые связаны с разнообразными восточными и мистическими культами. Такие практики и культы подразумевают проникновение в потусторонний мир, где можно «поймать удачу за хвост».