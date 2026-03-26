Грилихес Леонид - Евангельские притчи и внебиблейские языковые данные

Я хотел бы сразу предупредить, что данный текст — не итог определенного исследования, но краткое сообщение о некоторых проблемах, которые встали передо мной в ходе моей работы над семитскими реконструкциями Евангелий. Но насколько правомочны такие реконструкции? Во-первых, хорошо известно, что древнейшее (а именно, восходящее к началу II века) церковное предание устами Папия Иерапольского утверждает, что Матфей составил свои изречения по-еврейски.

Вопреки этому многие ученые (и в первую очередь ученые из Германии) полагают, что Евангелия изначально были написаны по-гречески. Другие допускают, что Евангелисты могли использовать при составлении своих книг семитоязычные источники, как устные, так и письменные. Наконец, высказывалось также мнение, что определенные Евангелия имели арамейский или еврейский оригинал.

Лично я склоняюсь к тому, что Евангелие от Матфея изначально было составлено на иврите и лишь затем переведено на греческий. Такой процесс не представляется чем-то совершенно невероятным, но напротив, имеет прямые аналогии в ближневосточной литературе того времени. Например, для дошедшего до нас по-гречески ״Завещания двенадцати патриархов” известны фрагменты еврейского оригинала из Кумрана.

То же касается и целого ряда других апокрифов. Но если все же вопрос о семитской реконструкции евангельских текстов требует специальных исследований, разработок и доказательств, и возможно не только спорить, но и оспаривать семитский оригинал того или иного Евангелия, то, с другой стороны, вряд ли кто-либо будет сомневаться в том, что Господь, проповедуя перед “многими толпами” по еврейским “городам и весям” говорил на понятном для масс языке, то есть по-семитски.

Протоиерей Леонид Грилихес – Евангельские притчи и внебиблейские языковые данные

Кафедра библеистики МДА

Фонд – «Серафим» – 13 с.

Москва – 2005 г.

Протоиерей Леонид Грилихес – Евангельские притчи и внебиблейские языковые данные

В этом смысле попытка расслышать, как звучала та или иная притча в устах Христа, не может встречать возражений и, более того, выглядит вполне оправданной. Здесь, впрочем, тотчас встает один ключевой, но весьма непростой вопрос: на каком из семитских языков говорил Гос-подь — на иврите? или по-арамейски? И если по-арамейски, то на каком диалекте — галилейском, иудео-палестинском, арамейском языке рукописей из Кумрана и т. д. Я позволю себе отвлечься и рассказать, а, вернее, пересказать одну историю, которую я услышал от одного из моих университетских студентов. Эта история касается известного историка Церкви, знатока ряда древних языков, профессора Санкт-Петербургской Духовной академии В. В. Болотова.