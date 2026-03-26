Грилихес Леонид - Практический курс библейско-арамейского языка

Предлагаемая книга задумана нами как продолжение "Практического курса древнееврейского языка Ветхого Завета" и предназначается для тех, кто, уже имея навык чтения Священного Писания на иврите, желал бы ознакомиться с арамейскими главами Библии.

Такая учебная, т.е. чисто практическая, задача обусловила специфику и порядок настоящего курса.

С одной стороны, мы оставляем без определения и не касаемся, или почти не касаемся, тех сторон арамейской грамматики, которые представляются понятными из курса иврита.

С другой стороны, всякий раз там, где это возможно и где это не затруднит, а, напротив, будет способствовать лучшему усвоению материала, мы приводим сравнения с ивритом, что, как нам кажется, одинаково полезно для изучения арамейского языка и для более углубленного понимания иврита.

Практическая направленность определила также построение данного курса.

После краткого ознакомительного введения, цель которого вооружить читателя знанием элементарных основ грамматики библейско-арамейского языка, читателю предлагается подробный разбор начальных стихов арамейской части книги пророка Даниила.

В этом разделе (часть первая) в виде пояснения к тексту вводится основной массив арамейской грамматики и предлагаются небольшие задания для самостоятельной работы. Заключительный раздел (часть вторая) этого пособия содержит глагольные таблицы и учебный словарь, охватывающий всю лексику арамейских глав Библии.

Протоиерей Леонид Грилихес - Практический курс библейско-арамейского языка - Библейско-богословская коллекция - Серия «Библеистика» - Учебные пособия

Москва, Учебный Комитет при Священном Синоде РПЦ, Издательство Свято-Владимирского Братства - 2006 г., 176 с.

ISBN 5—900249—25—5

Протоиерей Леонид Грилихес - Практический курс библейско-арамейского языка - Библейско-богословская коллекция - Серия «Библеистика» - Учебные пособия - Содержание

Введение

Часть первая

Часть вторая

Таблицы глагольных парадигм

Учебный словарь