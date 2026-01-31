Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга

В опубликованной после смерти в 2009 году Красной Книге Юнг привел описание путешествия собственной души от внутреннего состояния полной отчужденности и депрессии к духовному восстановлению и предсказал также переход коллективной человеческой психики от бессознательного к осознанию собственной внутренней дихитомии добра и зла. При этом, чтобы лучше пояснить личные смыслы своих видений в их универсальной интерпретации, Юнг сделал упор на астрологический символизм.

В работе «Астрологический мир Красной Книги Юнга» Лиз Грин исследует планетарное путешествие Юнга, описанное в этой замечательной работе, и приводит методы, с помощью которых он через призму астрологических образов и терминов преломляет природу собственных видений и интерпретирует их в присущем ему глубинном психологическом аспекте.

В своем анализе Лиз Грин опирается на ряд мифических и архетипических элементов, в том числе, на легенды о Саломее, Зигфриде и Илье, и показывает, что астрология в том, как ее понимал и работал с ней сам Юнг, является неотъемлемой частью его наследия и важным краеугольным камнем аналитической психологии.

Данный уникальный труд оценят как аналитические психологи, так и юнгианские псхотерапевты, книга может быть полезной студентам и ученым, изучающим юнгианскую и пост-юнгианскую теорию, историю психологии, парадигму архетипов, мифологию и фольклор, историю движений Нью Эйдж, эзотерику и психологическую астрологию.

Автор Лиз Грин - дипломированный специалист в области юнгианской аналитики и профессиональный астролог; ей выдан диплом по аналитической психологии Ассоциацией юнгианских аналитиков в Лондоне в 1980 году. Имея докторские степени как по психологии, так и по истории, Грин в течение многих лет работала преподавателем в магистратуре по культурной астрономии и астрологии в Уэльском Университете Лампетера. Грин является автором ряда книг, как научных, так и аналитических, посвященных взаимосвязям психологии, астрологии, Таро, каббалы и народных мифов; среди ее работ, в том числе, и «Астрологический мир Красной Книги».

Лиз Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга - Демоны, Боги и планетарное путешествие

«Касталия», 2023. — 280 с.

ISBN 978-5-521-23855-2

Лиз Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга - Демоны, Боги и планетарное путешествие - Содержание

Введение

Глава 1. Марсианское начало

Красный всадник

Дьявол кроется в деталях

Преображение Некто Красного

Герой Зигфрид

Глава 2. Центральное духовное солнце

Солнце в пейзаже

Великан Издубар

Sunthemata Издубара

Божественная искра

Преображение Издубара

Глава 3. Анима, Луна и Змея

Анима как судьба

Саломея

Невидимая планета

Верховная Жрица

Дочь ученого

Повариха

Триединая Геката

Глава 4. Сатурн в изгнании Часть I: Отшельники

Пророчество и магия: Илья

Печаль и одиночество: Старый Ученый

Теология и философия: Отшельник

Библиотекарь и Профессор Картина 1: Мандала Картина 2: Атмавикту Картина 3: Водонос



Глава 5. Сатурн в изгнании Часть II: Филемон и «личный даймон»

Старый мудрец

Происхождение Филемона

Каббалистический Филемон

Инвокация Филемона

Герметический Филемон

Солярный Филемон

Филемон Водолей

Филемон маг

Планеты и процессы

Глава 6. ΦАNHΣ - Тот, кто явил Солнце

Божественное дитя

Фанес Космократор

Фанес и Абраксас

Глава 7. Systema Munditotius и натальный гороскоп Юнга

Стуктура Системы

Полярность первая: дух и материя

Полярность вторая: тьма и свет

Планетарные символы

«Система» и гороскоп Юнга

Юнг и «Эон»

Заключение

Красная Книга и «Гипнеротомахия»

Планетарное путешествие души у Юнга

Собрание сочинений К. Г. Юнга в 20 томах, выпущенных на английском языке