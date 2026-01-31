Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга
В опубликованной после смерти в 2009 году Красной Книге Юнг привел описание путешествия собственной души от внутреннего состояния полной отчужденности и депрессии к духовному восстановлению и предсказал также переход коллективной человеческой психики от бессознательного к осознанию собственной внутренней дихитомии добра и зла. При этом, чтобы лучше пояснить личные смыслы своих видений в их универсальной интерпретации, Юнг сделал упор на астрологический символизм.
В работе «Астрологический мир Красной Книги Юнга» Лиз Грин исследует планетарное путешествие Юнга, описанное в этой замечательной работе, и приводит методы, с помощью которых он через призму астрологических образов и терминов преломляет природу собственных видений и интерпретирует их в присущем ему глубинном психологическом аспекте.
В своем анализе Лиз Грин опирается на ряд мифических и архетипических элементов, в том числе, на легенды о Саломее, Зигфриде и Илье, и показывает, что астрология в том, как ее понимал и работал с ней сам Юнг, является неотъемлемой частью его наследия и важным краеугольным камнем аналитической психологии.
Данный уникальный труд оценят как аналитические психологи, так и юнгианские псхотерапевты, книга может быть полезной студентам и ученым, изучающим юнгианскую и пост-юнгианскую теорию, историю психологии, парадигму архетипов, мифологию и фольклор, историю движений Нью Эйдж, эзотерику и психологическую астрологию.
Автор Лиз Грин - дипломированный специалист в области юнгианской аналитики и профессиональный астролог; ей выдан диплом по аналитической психологии Ассоциацией юнгианских аналитиков в Лондоне в 1980 году. Имея докторские степени как по психологии, так и по истории, Грин в течение многих лет работала преподавателем в магистратуре по культурной астрономии и астрологии в Уэльском Университете Лампетера. Грин является автором ряда книг, как научных, так и аналитических, посвященных взаимосвязям психологии, астрологии, Таро, каббалы и народных мифов; среди ее работ, в том числе, и «Астрологический мир Красной Книги».
Лиз Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга - Демоны, Боги и планетарное путешествие
«Касталия», 2023. — 280 с.
ISBN 978-5-521-23855-2
Лиз Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга - Демоны, Боги и планетарное путешествие - Содержание
Введение
Глава 1. Марсианское начало
Красный всадник
Дьявол кроется в деталях
Преображение Некто Красного
Герой Зигфрид
Глава 2. Центральное духовное солнце
Солнце в пейзаже
Великан Издубар
Sunthemata Издубара
Божественная искра
Преображение Издубара
Глава 3. Анима, Луна и Змея
Анима как судьба
Саломея
Невидимая планета
Верховная Жрица
Дочь ученого
Повариха
Триединая Геката
Глава 4. Сатурн в изгнании Часть I: Отшельники
Пророчество и магия: Илья
Печаль и одиночество: Старый Ученый
Теология и философия: Отшельник
Библиотекарь и Профессор
Картина 1: Мандала
Картина 2: Атмавикту
Картина 3: Водонос
Глава 5. Сатурн в изгнании Часть II: Филемон и «личный даймон»
Старый мудрец
Происхождение Филемона
Каббалистический Филемон
Инвокация Филемона
Герметический Филемон
Солярный Филемон
Филемон Водолей
Филемон маг
Планеты и процессы
Глава 6. ΦАNHΣ - Тот, кто явил Солнце
Божественное дитя
Фанес Космократор
Фанес и Абраксас
Глава 7. Systema Munditotius и натальный гороскоп Юнга
Стуктура Системы
Полярность первая: дух и материя
Полярность вторая: тьма и свет
Планетарные символы
«Система» и гороскоп Юнга
Юнг и «Эон»
Заключение
Красная Книга и «Гипнеротомахия»
Планетарное путешествие души у Юнга
Собрание сочинений К. Г. Юнга в 20 томах, выпущенных на английском языке
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