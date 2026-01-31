Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга

Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

В опубликованной после смерти в 2009 году Красной Книге Юнг привел описание путешествия собственной души от внутреннего состояния полной отчужденности и депрессии к духовному восстановлению и предсказал также переход коллективной человеческой психики от бессознательного к осознанию собственной внутренней дихитомии добра и зла. При этом, чтобы лучше пояснить личные смыслы своих видений в их универсальной интерпретации, Юнг сделал упор на астрологический символизм.

В работе «Астрологический мир Красной Книги Юнга» Лиз Грин исследует планетарное путешествие Юнга, описанное в этой замечательной работе, и приводит методы, с помощью которых он через призму астрологических образов и терминов преломляет природу собственных видений и интерпретирует их в присущем ему глубинном психологическом аспекте.

В своем анализе Лиз Грин опирается на ряд мифических и архетипических элементов, в том числе, на легенды о Саломее, Зигфриде и Илье, и показывает, что астрология в том, как ее понимал и работал с ней сам Юнг, является неотъемлемой частью его наследия и важным краеугольным камнем аналитической психологии.

Данный уникальный труд оценят как аналитические психологи, так и юнгианские псхотерапевты, книга может быть полезной студентам и ученым, изучающим юнгианскую и пост-юнгианскую теорию, историю психологии, парадигму архетипов, мифологию и фольклор, историю движений Нью Эйдж, эзотерику и психологическую астрологию.

Автор Лиз Грин - дипломированный специалист в области юнгианской аналитики и профессиональный астролог; ей выдан диплом по аналитической психологии Ассоциацией юнгианских аналитиков в Лондоне в 1980 году. Имея докторские степени как по психологии, так и по истории, Грин в течение многих лет работала преподавателем в магистратуре по культурной астрономии и астрологии в Уэльском Университете Лампетера. Грин является автором ряда книг, как научных, так и аналитических, посвященных взаимосвязям психологии, астрологии, Таро, каббалы и народных мифов; среди ее работ, в том числе, и «Астрологический мир Красной Книги».

Лиз Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга - Демоны, Боги и планетарное путешествие

«Касталия», 2023. — 280 с.

ISBN 978-5-521-23855-2

Лиз Грин - Астрологический мир Красной Книги Юнга - Демоны, Боги и планетарное путешествие - Содержание

Введение

Глава 1. Марсианское начало

  • Красный всадник

  • Дьявол кроется в деталях

  • Преображение Некто Красного

  • Герой Зигфрид

Глава 2. Центральное духовное солнце

  • Солнце в пейзаже

  • Великан Издубар

  • Sunthemata Издубара

  • Божественная искра

  • Преображение Издубара

Глава 3. Анима, Луна и Змея

  • Анима как судьба

  • Саломея

  • Невидимая планета

  • Верховная Жрица

  • Дочь ученого

  • Повариха

  • Триединая Геката

Глава 4. Сатурн в изгнании Часть I: Отшельники

  • Пророчество и магия: Илья

  • Печаль и одиночество: Старый Ученый

  • Теология и философия: Отшельник

  • Библиотекарь и Профессор

    • Картина 1: Мандала

    • Картина 2: Атмавикту

    • Картина 3: Водонос

Глава 5. Сатурн в изгнании Часть II: Филемон и «личный даймон»

  • Старый мудрец

  • Происхождение Филемона

  • Каббалистический Филемон

  • Инвокация Филемона

  • Герметический Филемон

  • Солярный Филемон

  • Филемон Водолей

  • Филемон маг

  • Планеты и процессы

Глава 6. ΦАNHΣ - Тот, кто явил Солнце

  • Божественное дитя

  • Фанес Космократор

  • Фанес и Абраксас

Глава 7. Systema Munditotius и натальный гороскоп Юнга

  • Стуктура Системы

  • Полярность первая: дух и материя

  • Полярность вторая: тьма и свет

  • Планетарные символы

  • «Система» и гороскоп Юнга

  • Юнг и «Эон»

Заключение

Красная Книга и «Гипнеротомахия»

Планетарное путешествие души у Юнга

Собрание сочинений К. Г. Юнга в 20 томах, выпущенных на английском языке

Views 352
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books