Сперва я бы хотела сделать несколько общих замечаний касательно темы, о которой сегодня пойдет речь. Необычайно большое число людей записались на этот семинар, что позволяет сделать любопытный вывод: данная тема очень актуальна. Психологические защиты зачастую обсуждаются в контексте патологий. Можно найти несколько отличных описаний психозащит, например, в труде Анны Фрейд под названием «Эго и механизмы защиты». Да и сам Фрейд провел немало времени, исследуя защитные механизмы определенных периодов детства, которые, не получив развития, приводят к проблемам во взрослом возрасте. Так что мы привыкли думать о защитах как о чем-то негативном, абсолютно неуместном или разрушительном.

Этот негативный оттенок смысла усугубляется тем, как мы используем слово «защиты» в обычной жизни. Психологически малограмотные люди скажут «Это ты защищаешься!» тому, кто с ними не согласен, кто отвергает их инициативы или выражает совершенно оправданный гнев. Даже психотерапевты и психоаналитики, которым следовало бы лучше знать, как это все происходит, то и дело говорят клиентам и анализандам «Вы защищаетесь!», если те посмели не согласиться с интерпретацией. Мы должны быть достаточно мудрыми, чтобы понимать: вся наша жизнь основана на защите. На все, что мы делаем, влияет в той или иной мере потребность сохранить жизнь и защититься от смерти — физической, эмоциональной или духовной. При этом защита вообще не негативна по своей природе — это способ обеспечения выживания во всех смыслах, так что чем меньше мы мыслим о защитах как о патологии, тем выше наша способность задуматься над тем, что мы, наряду с животными и растениями, размножаемся, чтобы защитить наш вид от вымирания. Мы формируем общности и создаем общественные законы для защиты от насилия и хаоса. Все, когда-либо созданное рукой человека, от выдающихся научных открытий до величайших произведений искусства, помимо прочего — попытка уберечь и защитить нас от травм, одиночества, боли, тщетности и несметного множества других составляющих бытия, которые способны нас уничтожить. Не будь у нас механизмов защиты, нас бы не существовало вовсе.

Если мы внимательнее взглянем на фундаментальную задачу защиты, то окажемся на территории, полной загадок. Например, мы создаем образ Бога (в данном случае не важно, един ли Бог или богов множество) и прибегаем к молитвенным формулам для обращения к Богу в попытке защититься от бездны бесцельности и угрозы небытия после смерти. В самой концепции религии и духовных устремлений как таковых можно увидеть необходимость обороны против полнейшей бессмыслицы бытия. В том, что мы обзаводимся семьями и отношениями, видится защита против мук одиночества. Космологические системы вроде астрологии служат защитой против хаоса вселенной: этим астрология и является. Не важно, работает она или нет. Если мы понимаем природные циклы, то, возможно, мы защитим себя от неправильных поступков в глазах Богов и нарастим броню против неизбежного наказания и разложения, наступающего при нарушении законов божественных и естественных. Когда мы всерьез приступаем к исследованию астрологии, то задаемся вопросом: «и почему же я взялся за ее изучение?» Среди множества привлекательных мотивов — самопознания, духовного и психологического роста, лучшего понимания доступных для нас решений, мы можем также обнаружить элемент самозащиты от разрушения. Если что-то можно понять и предугадать, даже если это предвидение скорее психологическое, а не буквальный прогноз, то, может, жизнь не так уж и плоха. Нам стоит начать думать о защите как об аспекте жизни, который имеет природу творческую, позитивную и необходимую. Это поможет нам объективно изучить астрологические паттерны защитных механизмов с большей пользой.

Лиз Грин - Барьеры и границы - Гороскоп и защитные механизмы человека - Семинары по психологической астрологии

М.: Касталия, 2025. — 216 с.

ISBN 9786־05־907969־5־

Лиз Грин - Барьеры и границы – Содержание

Часть первая: психология защитных механизмов и их астрологические сигнификаторы

Введение

Психоаналитическая интерпретация защит

Оральные защитные механизмы

Анальные защиты

Эдиповы защиты

Защитная диссоциация

Защитные механизмы знаков Зодиака

Стихия Земли

Тельцы и Козероги

Противоположность Земли и Огня

Козерог (продолжение)

Дева

Стихия Воды: Рак

Рыбы

Скорпион

Другие виды защит водных знаков

Стихия огня: Лев

Овен

Стрелец

Стихия Воздуха: Близнецы

Весы

Водолеи

Планеты и планетарные аспекты в качестве защитных механизмов

Защиты Марса

Защиты Луны и Нептуна

Защиты Меркурия

Пример натальной карты

Динамика аспектов

Насилие как защита

Защиты Плутона

Защита и проекция

Натальные карты участников и групповые обсуждения

Первая карта

Вторая карта

Часть вторая: Сатурн и Хирон как защитные механизмы

Общий обзор Сатурна и Хирона

Сатурн: отрицание и лишение

«Ложная» компенсация как бессознательная защита

Избегание как защита

Проецирование как защита

Перекладывание вины как защита

Презрение

Гордость и зависть

Диссоциация как защита от боли Сатурна

Творческие компенсации

Сатурн без аспектов

Сатурн и табу

Сатурн как символ природного закона

Рана и порча Хирона

Горечь и цинизм

Миф о Хироне

Отравленная рана Хирона

Хирон и Плутон

Нравственность Хирона

Хирон и Сатурн

Насилие Хирона

Поиск смысла Хирона

Хирон и помогающие профессии

Хирон и Лунные узлы

Хирон и Асклепий

Открытие Хирона

Аспект Хирона и Сатурна

Хирон и Стрелец

Хирон-изгнанник

Хирон и самоубийство

Пример натальной карты и групповое обсуждение

Первая карта

Аспекты Марс-Хирон

Второй пример карты

Хирон во втором доме

Аспекты транзитного Плутона к Сатурну