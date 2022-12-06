Брайан Грин - До конца времен – Сознание - материя и поиск смысла в меняющейся Вселенной

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Грин Брайан - До конца времен

Брайан Грин - До конца времен
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Sociology Political Science
«Я занимаюсь математикой потому, что стоит доказать теорему — и она останется в математике. Навсегда». Это заявление, простое и откровенное, поразило меня. Я учился тогда на втором курсе в колледже и упомянул как-то в разговоре со старшим другом, который много лет преподавал мне самые разные разделы математики, что в рамках курса психологии пишу работу о человеческой мотивации. Его ответ стал для меня поворотным пунктом. До того момента я никогда не задумывался о математике в сколько-нибудь похожем ключе.
Для меня математика была диковинной игрой абстрактной точности, в которую играли представители забавного сообщества, радовавшиеся, когда в конце длинного рассуждения неведомо откуда вылезал квадратный корень или деление на ноль. Но после этого замечания все вдруг встало на свои места. «Да, — подумал я, — именно в этом состоит главная притягательность математики». Творческое начало, заключенное в рамки логики и некоторого набора аксиом, подсказывает нам, как можно манипулировать идеями и комбинировать их, чтобы получать неопровержимые истины. Каждый прямоугольный треугольник с допифагоровых времен и навечно подчиняется знаменитой теореме, которая носит имя Пифагора. Исключений не существует. Конечно, можно изменить исходные предположения — и погрузиться в исследование новых царств (к примеру, царства треугольников на искривленной поверхности, подобной поверхности баскетбольного мяча) способных опровергнуть вывод Пифагора. Но определитесь с исходными аксиомами, перепроверьте лишний раз работу — и ваш результат можно будет высекать на камне. Не нужно взбираться на горную вершину, не нужно бродить по пустыне, не нужно бороться с преступным миром. Можно сидеть в удобном кресле за письменным столом и при помощи бумаги, карандаша и острого ума создавать вещи, неподвластные времени.

Брайан Грин - До конца времен – Сознание - материя и поиск смысла в меняющейся Вселенной

Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 548 с.
ISBN 978-5-00139-343-6

Брайан Грин - До конца времен - Содержание

  • Предисловие
    • Глава 1. Притяжение вечности
    • Глава 2. Язык времени
    • Глава 3. Энтропия и начало мира
    • Глава 4. Информация и жизнеспособность
    • Глава 5. Частицы и сознание
    • Глава 6. Язык и истории
    • Глава 7. Мозг и вера
    • Глава 8. Инстинкт и творческое начало
    • Глава 9. Длительность и недолговечность
    • Глава 10. Сумерки времени
    • Глава 11. Благородство бытия
  • Благодарности
  • Об авторе
  • Примечания
  • Библиография
  • Предметно-именной указатель
Views 413
Rating 5.0 / 5
Added 06.12.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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