Грин Брайан - До конца времен
«Я занимаюсь математикой потому, что стоит доказать теорему — и она останется в математике. Навсегда». Это заявление, простое и откровенное, поразило меня. Я учился тогда на втором курсе в колледже и упомянул как-то в разговоре со старшим другом, который много лет преподавал мне самые разные разделы математики, что в рамках курса психологии пишу работу о человеческой мотивации. Его ответ стал для меня поворотным пунктом. До того момента я никогда не задумывался о математике в сколько-нибудь похожем ключе.
Для меня математика была диковинной игрой абстрактной точности, в которую играли представители забавного сообщества, радовавшиеся, когда в конце длинного рассуждения неведомо откуда вылезал квадратный корень или деление на ноль. Но после этого замечания все вдруг встало на свои места. «Да, — подумал я, — именно в этом состоит главная притягательность математики». Творческое начало, заключенное в рамки логики и некоторого набора аксиом, подсказывает нам, как можно манипулировать идеями и комбинировать их, чтобы получать неопровержимые истины. Каждый прямоугольный треугольник с допифагоровых времен и навечно подчиняется знаменитой теореме, которая носит имя Пифагора. Исключений не существует. Конечно, можно изменить исходные предположения — и погрузиться в исследование новых царств (к примеру, царства треугольников на искривленной поверхности, подобной поверхности баскетбольного мяча) способных опровергнуть вывод Пифагора. Но определитесь с исходными аксиомами, перепроверьте лишний раз работу — и ваш результат можно будет высекать на камне. Не нужно взбираться на горную вершину, не нужно бродить по пустыне, не нужно бороться с преступным миром. Можно сидеть в удобном кресле за письменным столом и при помощи бумаги, карандаша и острого ума создавать вещи, неподвластные времени.
Брайан Грин - До конца времен – Сознание - материя и поиск смысла в меняющейся Вселенной
Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 548 с.
ISBN 978-5-00139-343-6
Брайан Грин - До конца времен - Содержание
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Предисловие
- Глава 1. Притяжение вечности
- Глава 2. Язык времени
- Глава 3. Энтропия и начало мира
- Глава 4. Информация и жизнеспособность
- Глава 5. Частицы и сознание
- Глава 6. Язык и истории
- Глава 7. Мозг и вера
- Глава 8. Инстинкт и творческое начало
- Глава 9. Длительность и недолговечность
- Глава 10. Сумерки времени
- Глава 11. Благородство бытия
- Благодарности
- Об авторе
- Примечания
- Библиография
- Предметно-именной указатель
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