Майкл Грин - Евангелие от Матфея

Евангелие от Матфея входит в число самых влиятельных книг из когда-либо написанных. Эго одна из четырех хроник, описывающих благовестие Иисуса, происхождение которых связано с группой апостолов. Отцы церкви цитировали это Евангелие чаще, чем какое-либо другое , что вполне обоснованно. Оно отличается удивительной цельностью, связывая Иисуса с Его еврейским происхождением и ветхозаветным фоном, указывает на дальнейшее развитие христианской миссии среди язычников и отражает в упорядоченных и запоминающихся образах учение, деяния, притчи, чудеса, смерть и воскресение главного героя. Это Евангелие, которое не только провозглашает Благую весть Иисуса, но делает это настолько организованно, что становится идеальным пособием для любого преподавателя. Я увлекся Евангелием от Матфея несколько лет назад, будучи профессором Риджент-колледжа в Ванкувере. Читая лекции, я столкнулся с тем , насколько мало комментариев на эту книгу, которые действительно захотелось бы прочитать. Многие из них часто перегружены научными подробностями и полностью лишены восторга от самого Евангелия. Поэтому я решил попытаться написать такой комментарий , который бы взволновал читателя , увлек его, но в то же время оставался бы академически надежным.



В толковании этого Евангелия невозможно достичь единогласия среди богословов. Но я хотел предложить взгляд, который бьш бы академически выверенным и позволил бы думающему читателю обрести более глубокое понимание текста без излишних научных деталей. Эта книга, написанная без ссылок, была опубликована несколько лет назад издательством Hodder and Stoughton под названием Matthew for Today. Собственно говоря, уже в то время Джон Стотт предложил мне включить ее в серию « Библия говорит сегодня», и, наверное , мне нужно было это сделать. В любом случае, когда авторы, назначенные для толкования Евангелия от Матфея, отказались от этой работы, издатели вновь обратились ко мне, так я и получил возможность внести свой вклад в данную серию. Они попросили меня тщательно пересмотреть изначально написанную кни гу, обновить ее современными исследованиями, оставив живой удобочитаемый стиль оригинального издания. Это я и попытался сделать.

Надеюсь, что этот комментарий послужит духовным благословением, а не просто академическим пособием многочисленным студентам, изучающим это чудесное Евангелие. Я глубоко благодарен моему другу преподобному д-ру Дэвиду Стоуну за предложенное им отличное руководство к Евангелию.

Настоящее толкование завершает новозаветную часть серии <с Библия говорит сегодня» , и было бы несправедливо закончить это предисловие, не вырази в должного восхищения д-ру Джону Стотту, чье видение и инициатива запустили этот проект много лет назад и чьи превосходные комментарии чрезвычайно обогатили данную серию.



Майкл Грин

Майкл Грин - Евангелие от Матфея Пер. с англ. - СПб.: «Мирт», 2022. — 512 с. ISBN: 978-5-88869-331-5