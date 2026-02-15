Грин Лиз - Колесница Аполлона

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Mythology Legends, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Книга «Колесница Аполлона» — это глубокое психологическое и архетипическое исследование Солнца, центрального элемента натальной карты. Автор, знаменитый юнгианский аналитик и астролог Лиз Грин, представляет Солнце не просто как «знак зодиака», а как сложный символ индивидуального пути, творческой воли и формирования Эго. Книга основана на материалах семинара Центра психологической астрологии в Лондоне и сохраняет живую, полемичную манеру изложения.

Лиз Грин рассматривает Солнце как «неполиткорректный» символ в эпоху глобализации и коллективизма. Она проводит параллели между астрологическим Солнцем и мифологическими божествами — от Мардука и Митры до Аполлона, покровителя искусств и целителя. Книга раскрывает, как Солнце помогает человеку противостоять «массовой бессознательности», находить свое уникальное призвание и справляться с глубокими психологическими травмами (включая нарциссические травмы поколений и проблемы с фигурой отца).

Особое внимание уделено практической стороне: анализу положений Солнца в «трудных» домах (8-м и 12-м), его аспектам с тяжелыми планетами (Сатурном, Плутоном, Хироном) и работе с солярными прогрессиями. Это издание — незаменимый путеводитель для тех, кто хочет понять, как «зажечь» свое внутреннее Солнце и превратить судьбу в осознанный творческий процесс.

Лиз Грин — Колесница Аполлона. Значение Солнца в астрологии

М.: Касталия, 2026. — 276 с.
Переводчик: Ольга Чемакина
ISBN 978-5-907969-81-0

Лиз Грин — Колесница Аполлона - Содержание

  • Мифология света: Исследование образов Аполлона, Мардука и Будды как проекций солярного принципа в психике.

  • Герой против Змея: Психологический анализ битвы Аполлона с Пифоном как метафоры борьбы индивидуальности с поглощающим бессознательным.

  • Солнце и Творчество: Роль 5-го дома, природа «Божественного ребенка» и превращение повседневности в акт искусства (Солнце в 6-м доме).

  • Теневые стороны: Нарциссическая травма, коллективный отказ от индивидуальности и «солнечный эгоизм» как необходимая стадия развития.

  • Динамика развития: Подробный разбор транзитов и прогрессий Солнца — как меняется фокус сознания при смене знаков и аспектов.

  • Солнце и призвание: Как найти свой «зов» и реализовать потенциал в социуме, несмотря на давление духа времени.

Related Books

All Books