Грин Лиз - Колесница Аполлона
Книга «Колесница Аполлона» — это глубокое психологическое и архетипическое исследование Солнца, центрального элемента натальной карты. Автор, знаменитый юнгианский аналитик и астролог Лиз Грин, представляет Солнце не просто как «знак зодиака», а как сложный символ индивидуального пути, творческой воли и формирования Эго. Книга основана на материалах семинара Центра психологической астрологии в Лондоне и сохраняет живую, полемичную манеру изложения.
Лиз Грин рассматривает Солнце как «неполиткорректный» символ в эпоху глобализации и коллективизма. Она проводит параллели между астрологическим Солнцем и мифологическими божествами — от Мардука и Митры до Аполлона, покровителя искусств и целителя. Книга раскрывает, как Солнце помогает человеку противостоять «массовой бессознательности», находить свое уникальное призвание и справляться с глубокими психологическими травмами (включая нарциссические травмы поколений и проблемы с фигурой отца).
Особое внимание уделено практической стороне: анализу положений Солнца в «трудных» домах (8-м и 12-м), его аспектам с тяжелыми планетами (Сатурном, Плутоном, Хироном) и работе с солярными прогрессиями. Это издание — незаменимый путеводитель для тех, кто хочет понять, как «зажечь» свое внутреннее Солнце и превратить судьбу в осознанный творческий процесс.
Лиз Грин — Колесница Аполлона. Значение Солнца в астрологии
М.: Касталия, 2026. — 276 с.
Переводчик: Ольга Чемакина
ISBN 978-5-907969-81-0
Лиз Грин — Колесница Аполлона - Содержание
Мифология света: Исследование образов Аполлона, Мардука и Будды как проекций солярного принципа в психике.
Герой против Змея: Психологический анализ битвы Аполлона с Пифоном как метафоры борьбы индивидуальности с поглощающим бессознательным.
Солнце и Творчество: Роль 5-го дома, природа «Божественного ребенка» и превращение повседневности в акт искусства (Солнце в 6-м доме).
Теневые стороны: Нарциссическая травма, коллективный отказ от индивидуальности и «солнечный эгоизм» как необходимая стадия развития.
Динамика развития: Подробный разбор транзитов и прогрессий Солнца — как меняется фокус сознания при смене знаков и аспектов.
Солнце и призвание: Как найти свой «зов» и реализовать потенциал в социуме, несмотря на давление духа времени.
