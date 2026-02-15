Грин Лиз - Колесница Аполлона

Книга «Колесница Аполлона» — это глубокое психологическое и архетипическое исследование Солнца, центрального элемента натальной карты. Автор, знаменитый юнгианский аналитик и астролог Лиз Грин, представляет Солнце не просто как «знак зодиака», а как сложный символ индивидуального пути, творческой воли и формирования Эго. Книга основана на материалах семинара Центра психологической астрологии в Лондоне и сохраняет живую, полемичную манеру изложения.

Лиз Грин рассматривает Солнце как «неполиткорректный» символ в эпоху глобализации и коллективизма. Она проводит параллели между астрологическим Солнцем и мифологическими божествами — от Мардука и Митры до Аполлона, покровителя искусств и целителя. Книга раскрывает, как Солнце помогает человеку противостоять «массовой бессознательности», находить свое уникальное призвание и справляться с глубокими психологическими травмами (включая нарциссические травмы поколений и проблемы с фигурой отца).

Особое внимание уделено практической стороне: анализу положений Солнца в «трудных» домах (8-м и 12-м), его аспектам с тяжелыми планетами (Сатурном, Плутоном, Хироном) и работе с солярными прогрессиями. Это издание — незаменимый путеводитель для тех, кто хочет понять, как «зажечь» свое внутреннее Солнце и превратить судьбу в осознанный творческий процесс.

Лиз Грин — Колесница Аполлона. Значение Солнца в астрологии

М.: Касталия, 2026. — 276 с.

Переводчик: Ольга Чемакина

ISBN 978-5-907969-81-0

Лиз Грин — Колесница Аполлона - Содержание