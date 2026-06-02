Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Грин - Нептун в астрологии

Грин - Нептун в астрологии
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Esotericism Mysticism Kabbalah, Астрология, Эзотеризм

Жажда искупления — древний и многоликий импульс человеческой души: стремление к единению с неким всевидящим, вселюбящим и невыразимым Другим, в котором человек ищет утешение от смертности, одиночества и отделённости. В астрологическом языке эта сила называется Нептуном — символом растворения, тоски по целостности, духовного поиска, воображения, иллюзии и опасного бегства от реальности.

Лиз Грин рассматривает Нептун не только как астрологический фактор, но как архетип, проявляющийся в мифах, религии, политике, искусстве, моде, психологии и коллективном бессознательном. Автор показывает двойственную природу Нептуна: он может вести к любви, творческому видению и состраданию, но также к зависимости, самообману, жертвенности, регрессии и разрушению личности.

Грин Лиз – Нептун в астрологии – В поисках искупления

Грин, Лиз. Нептун в астрологии. В поисках искупления / Лиз Грин ; пер. Мария Томас. — 2026. — 481 с.
ISBN 978-1-57863-197-1

Грин Лиз – Нептун в астрологии – Содержание

  • Список карт

  • Введение

  • Часть I. Fons et Origo. Мифология Нептуна

    • Глава 1. Сотворение

    • Глава 2. Поиск Тысячелетнего царства

    • Глава 3. Пришествие Искупителя

  • Часть II. Hysteria Coniunctionis. Психология Нептуна

    • Глава 4. Открытие бессознательного

    • Глава 5. Психоаналитический Нептун

    • Глава 6. Либидо

  • Часть III. Anima Mundi. Нептун и коллективное бессознательное

    • Глава 7. Эзотерический Нептун

    • Глава 8. Нептун и гламур

    • Глава 9. Политический Нептун

    • Глава 10. Нептун и художник

  • Часть IV. Ferculum Piscarium. Кулинарная книга Нептуна

    • Глава 11. Нептун в домах

    • Глава 12. Нептун в аспектах

    • Глава 13. Нептун в синастрии и композитной карте

  • Заключение

  • Источники данных рождении

  • Библиография

Views 36
Rating
Added 02.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books