Грин - Нептун в астрологии
Жажда искупления — древний и многоликий импульс человеческой души: стремление к единению с неким всевидящим, вселюбящим и невыразимым Другим, в котором человек ищет утешение от смертности, одиночества и отделённости. В астрологическом языке эта сила называется Нептуном — символом растворения, тоски по целостности, духовного поиска, воображения, иллюзии и опасного бегства от реальности.
Лиз Грин рассматривает Нептун не только как астрологический фактор, но как архетип, проявляющийся в мифах, религии, политике, искусстве, моде, психологии и коллективном бессознательном. Автор показывает двойственную природу Нептуна: он может вести к любви, творческому видению и состраданию, но также к зависимости, самообману, жертвенности, регрессии и разрушению личности.
Грин Лиз – Нептун в астрологии – В поисках искупления
Грин, Лиз. Нептун в астрологии. В поисках искупления / Лиз Грин ; пер. Мария Томас. — 2026. — 481 с.
ISBN 978-1-57863-197-1
Грин Лиз – Нептун в астрологии – Содержание
Список карт
Введение
Часть I. Fons et Origo. Мифология Нептуна
Глава 1. Сотворение
Глава 2. Поиск Тысячелетнего царства
Глава 3. Пришествие Искупителя
Часть II. Hysteria Coniunctionis. Психология Нептуна
Глава 4. Открытие бессознательного
Глава 5. Психоаналитический Нептун
Глава 6. Либидо
Часть III. Anima Mundi. Нептун и коллективное бессознательное
Глава 7. Эзотерический Нептун
Глава 8. Нептун и гламур
Глава 9. Политический Нептун
Глава 10. Нептун и художник
Часть IV. Ferculum Piscarium. Кулинарная книга Нептуна
Глава 11. Нептун в домах
Глава 12. Нептун в аспектах
Глава 13. Нептун в синастрии и композитной карте
Заключение
Источники данных рождении
Библиография
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