Грин - Нептун в астрологии

Жажда искупления — древний и многоликий импульс человеческой души: стремление к единению с неким всевидящим, вселюбящим и невыразимым Другим, в котором человек ищет утешение от смертности, одиночества и отделённости. В астрологическом языке эта сила называется Нептуном — символом растворения, тоски по целостности, духовного поиска, воображения, иллюзии и опасного бегства от реальности.

Лиз Грин рассматривает Нептун не только как астрологический фактор, но как архетип, проявляющийся в мифах, религии, политике, искусстве, моде, психологии и коллективном бессознательном. Автор показывает двойственную природу Нептуна: он может вести к любви, творческому видению и состраданию, но также к зависимости, самообману, жертвенности, регрессии и разрушению личности.

Грин Лиз – Нептун в астрологии – В поисках искупления

Грин, Лиз. Нептун в астрологии. В поисках искупления / Лиз Грин ; пер. Мария Томас. — 2026. — 481 с.

ISBN 978-1-57863-197-1

Грин Лиз – Нептун в астрологии – Содержание