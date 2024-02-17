Грин Ричард - Свежий взгляд - Новое видение на открытие и рост церкви

Три десятилетия тому назад Ричард и его жена Кэти зарекомендовали себя как успешные лидеры и пасторы в одном из ведущих межденоминационных христианских сообществ. Их стиль лидерства, доступный для простых людей, основан на общении и восполнении самых разных социальных и личных нужд. Путь, который Ричард прошел в своей жизни (и о котором открыто говорит) от наркотической и алкогольной зависимости до освобождения благодаря действию Божьей силы, подкрепляет его убеждение о том, что именно сила Божья выводит пленных на свободу. Это понимание позволяет ему иметь глубокое сочувствие и сострадание к людям, проходящим подобные испытания. Сострадание к людям, переживающим жизненные трудности, которое лежало в основе раннего опыта служения Ричарда и Кэти, продолжает и сегодня формировать их служение, как на местном, так и международном уровне. При том, что служение Ричарда и Кэти оказало влияние на тысячи людей во многих церквях по всему миру, они продолжают служить в простоте и смирении, без какого-либо высокомерия, никогда не выставляя напоказ своих заслуг, как мы иногда видим это у некоторых известных международных лидеров.

Ричард имеет глубину духовного знания, основанного на умении размышлять и быть открытым к голосу Духа Святого, которое он получил, будучи в пятидесятническом движении. Он наполнен искренней любовью к Иисусу Христу как к правителю Божьего Царства и основателю Церкви. Его богатое евангельское наследие, основанное на Святом Писании, стало для него глубокой и всесторонней подготовкой к служению. Иисус сказал, что Он создаст Церковь, и именно Церковь Иисуса является первостепенной целью для служения Ричарда Грина. Он продвигает поместные церкви, которые ведет в Австралии и которые насаждает по всему миру, поддерживая их через обучение лидеров этих церквей.

Ричард начал свой путь в служении как рядовой лидер в церкви, потом стал лидером одного из служений, в это же время он получал теологическое образование. Он мастерски ведет за собой людей, или, если выразиться другими словами – он делает это с высоко развитой интуицией. Его теологическое образование началось с получения степени магистра теологии в Австралийском католическом университете, затем докторской степени, полученной в США на базе Евангельской харизматической школы, и сейчас он завершает обучение на получение докторской степени в области менеджмента в Университете Маккуори в Сиднее. В молодости Ричард был одним из ведущих профессиональных трубачей Австралии, и его опыт работы в динамике команды, в окружении звезд мира музыки также способствовал развитию его лидерских качеств.

Весь путь, проделанный Ричардом в сфере образования, побудил его к запуску проекта по обучению лидерству в партнерстве с Австралийским колледжем христианского образования. Данный проект, где Ричард является основным лектором, предлагает обучение в сфере христианского лидерства и дает пасторам, находящимся в служении, возможность льготного поступления на основании их опыта церковного лидерства, в отличие от традиционного условия поступления на основе наличия степени бакалавра. Слова Иисуса, что ученик «усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» (Луки 6:40), предлагают нам модель «Образование через наставничество», которая применяется Ричардом для развития лидеров по всему миру. Будучи коллегой Ричарда в сфере образования, я вместе с ним посвятил себя формированию наставнических отношений между успешными практикующими служителями и начинающими лидерами, которые, в свою очередь, станут такими же, как их наставники в служении.

Грин Ричард - Свежий взгляд - Новое видение на открытие и рост церкви

«ЛитРес: Самиздат», 2019

Грин Ричард - Свежий взгляд - Содержание

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Предисловие

Введение

Часть I. Новое вино в новые мехи

Глава 1. Якорь

Наше место в этом мире

Наша сущность

Наши ценности

Глава 2. Библейское основание по Евангелию от Матфея

Ученичество в Божьем Царстве: Матфея 5 глава

Расширение Божьего Царства: Матфея 10 глава

Как происходит рост: Матфея 13 глава

Отношения в Божьем Царстве: Матфея 18 глава

Пришествие Божьего Царства: Матфея 23 глава

Глава 3. Когда на нас сойдет Дух Святой

Часть II. Необходимость меняться

Глава 1. «Для всех я сделался всем…»

Глава 2. Уровни роста церкви

Этап 1. Церковь от 0 до 75 человек. Пастор/служитель

Этап 2. Церковь от 75 до 200 человек. Служитель/лидер

Этап 3. Церковь от 200 до 500 человек. Лидер/служитель

Этап 4. Церковь 500 человек и более. Лидер/менеджер

Глава 3. Меняясь на каждом уровне

Церковь 0–75 человек

Церковь 75–200 человек

Церковь 200–500 человек

Часть III. Лидерство, менеджмент, служение

Глава 1. Служение восполняет нужды, лидерство умножает служение

Лидеры должны вести изнутри наружу

Роль лидерства – умножать служение

Глава 2. Кризис нужды

Глава 3. Необходим отлаженный процесс

Глава 4. Культура и видение

Создание правильной культуры

Часть IV. Развивая людей, мы развиваем церковь

Глава 1. Убеждение, характер и навыки

От момента поиска до лидерства

Ценности поддерживают видение

Развитие на каждом этапе

Глава 2. Поиск

Глава 3. Социализация

Глава 4. Служение

Глава 5. Наставничество

Глава 6. Системы

Глава 7. Стратегия

Глава 8. Видение

Часть V. Евангелие как руководство для открытия церкви

Глава 1. Иисус и Его присутствие

Исключение и правило

Благая весть в том, что Бог пришел и жил среди нас

Глава 2. Иисус и Его учение

Глава 3. Иисус и Его сила

Глава 4. Иисус и Его смерть на кресте

Глава 5. Иисус и Его воскресение

Глава 6. Иисус и Его вознесение

Часть VI. Понимание пути

Глава 1. Возрастание людей в процессе спасения

Мы спасены – оправдание

Мы спасаемся – освящение

Мы будем прославлены

Глава 2. Форма, функция, чувства

Глава 3. Развитие устойчивой модели финансовой поддержки

Почему апостол Павел работал?

Глава 4. Храни свое сердце

Заключение

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ «С3 REACH»

Видение

Ценности

Четыре шага в процессе

Приложение 2. План проповедей на год

Ключевые темы для проповедей

Приложение 3. Методы деления церквей на уровни роста

Приложение 4. Таблицы и упражнения

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