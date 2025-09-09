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Грин, Робертсон - Кто здесь власть?

Сэм Грин, Грэм Робертсон - Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Sociology Political Science
В этой книге мы рассказываем, как неприметный полковник КГБ занял исключительную позицию в политике страны. Путин не просто президент — он стержень нации и синоним самого Российского государства. По всему миру журналисты и политики спрашивают не “как поступят русские", а “как поступит Путин". Впрочем, на самом деле невозможно ответить на эти вопросы по отдельности. Путин сумел стать выше обычных политических противоборств не с помощью одной лишь силы, а при поддержке миллионов россиян. Они удерживают его на плаву по ряду причин — и личных, и материальных, и эмоциональных. В этой книге мы изучаем эти причины, а также пытаемся понять противников Путина — и тех, кто к нему безразличен. В результате у нас складывается история российской политики, которая достаточно сильно отличается от той, что вы, возможно, привыкли слышать.
На стеллажах магазинов стоит немало книг о “путинской России", но в большинстве из них не уделяется должного внимания роли российского общества в укреплении власти Путина — или выстраивании этой власти совместными усилиями. Не стоит ориентироваться лишь на то, что Путин сделал для России. Нужно думать не о путинской России, а о российском Путине. Мы должны понять, что Путин не стоит над своей страной, а воплощает в себе эту страну, ее политику, общество и историю. Вместо того чтобы смотреть на самого Путина, нам нужно думать о России и ее гражданах, пытаясь не только ответить на вопрос о том, когда правитель наконец ослабит свою хватку, но и выяснить, когда и как народ ослабит свою.
Наталья и Максим
Незадолго до перевыборов Путина в марте 2018 года мы спросили Наталью, почему она собирается за него голосовать.

Сэм Грин, Грэм Робертсон - Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2021. — 288 с.
ISBN 978-5-17-122854-5

Сэм Грин, Грэм Робертсон - Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию - Содержание

Благодарности
  • Глава 1. Народ и Владимир Путин
  • Глава 2. Кремль в огне
  • Глава 3. Русская весна
  • Глава 4. Собиратель земель
  • Глава 5. Путинские зеленщики
  • Глава 6. Россия на войне
  • Глава 7. Российский Путин
  • Действующие лица
Примечания
Указатель
Views 369
Rating 5.0 / 5
Added 09.09.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

E
ecbantonkom 11 months ago

Файл отсутствует. 
E
esxatos 10 months ago

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