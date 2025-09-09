В этой книге мы рассказываем, как неприметный полковник КГБ занял исключительную позицию в политике страны. Путин не просто президент — он стержень нации и синоним самого Российского государства. По всему миру журналисты и политики спрашивают не “как поступят русские", а “как поступит Путин". Впрочем, на самом деле невозможно ответить на эти вопросы по отдельности. Путин сумел стать выше обычных политических противоборств не с помощью одной лишь силы, а при поддержке миллионов россиян. Они удерживают его на плаву по ряду причин — и личных, и материальных, и эмоциональных. В этой книге мы изучаем эти причины, а также пытаемся понять противников Путина — и тех, кто к нему безразличен. В результате у нас складывается история российской политики, которая достаточно сильно отличается от той, что вы, возможно, привыкли слышать.

На стеллажах магазинов стоит немало книг о “путинской России", но в большинстве из них не уделяется должного внимания роли российского общества в укреплении власти Путина — или выстраивании этой власти совместными усилиями. Не стоит ориентироваться лишь на то, что Путин сделал для России. Нужно думать не о путинской России, а о российском Путине. Мы должны понять, что Путин не стоит над своей страной, а воплощает в себе эту страну, ее политику, общество и историю. Вместо того чтобы смотреть на самого Путина, нам нужно думать о России и ее гражданах, пытаясь не только ответить на вопрос о том, когда правитель наконец ослабит свою хватку, но и выяснить, когда и как народ ослабит свою.

Наталья и Максим

Незадолго до перевыборов Путина в марте 2018 года мы спросили Наталью, почему она собирается за него голосовать.

Сэм Грин, Грэм Робертсон - Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2021. — 288 с.

ISBN 978-5-17-122854-5

Сэм Грин, Грэм Робертсон - Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию - Содержание

Благодарности

Глава 1. Народ и Владимир Путин

Глава 2. Кремль в огне

Глава 3. Русская весна

Глава 4. Собиратель земель

Глава 5. Путинские зеленщики

Глава 6. Россия на войне

Глава 7. Российский Путин

Действующие лица

Примечания

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