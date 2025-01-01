Я — Магналициус, рожденный в году 1457‑м в деревне Анчиана, подтверждаю, что собственноручно составил этот манускрипт и несу ответственность за его достоверность. Милостью Божьей мне посчастливилось получить образование. Сперва я учился искусству рисования. Однако в чернилах и красках я нашел лишь гордыню и пустоту. Затем я обратил свой взор на труды по натуральной философии, алхимии и даже увлекся иудейской Каббалой. Я путешествовал по городам и монастырям Египта, дабы познакомиться с величайшими учениями гностиков. Труды этих ученых открыли мне тайные секреты — бесчисленные и великие.

Но все, что я узнал в те годы, было лишь тенью по сравнению со светом, которым озарил мой мир Единорог. Именно появление этого чудесного животного стало краеугольным камнем всех моих знаний. До него я собирал лишь первые скромные плоды познания, а уже после созрел по‑настоящему богатый урожай.

Этот труд не имеет ничего общего с тщеславными иллюзиями или глупыми фантазиями других людей, даже если они уже успели приобрести вес в обществе и одобрены с точки зрения священной традиции. Как говорит Святой Колумбан, самый выдающийся из ирландских монахов: «Очевидное древнее — ошибочно, а истинное древнее — правдиво». Если написанное мною опровергает традиционное знание, признанное мудрецами и принятое большинством, то пусть читатель удовлетворится тем, что эти слова и рисунки являются свидетелями чистого и простого опыта. И пусть он сам судит о правдивости моих высказываний.

О дорогой читатель! Если ты не книжник и не жрец, не обременяй себя чтением этой книги, ведь она содержит тайные учения, важные для небольшого количества людей, но совершенно бесполезные для большинства. Если ты ищешь лишь развлечений, мой добрый друг, не читай дальше. Не стоит этого делать. Но если же ты — истинный странник на дороге Жизни, то открывай скорее эту книгу, читай и размышляй.

Грин Майкл – Тайны единорогов – Манускрипт с комментариями Майкла Грина

Единорог – Заметки Магналициуса из Анчианы, описывающие его встречи с таинственным единорогом. - Перевод оригинала с латыни, с современными комментариями и комментариями Майкла Грина. – Пер. с англ. А. Ю. Соколовской. – Москва: Эксмо, 2019. – 112 с. – (Мифы и легенды древнего мира.)

ISBN 978-5-04-099799-2

Грин Майкл – Тайны единорогов - Содержание