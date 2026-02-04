Основание Герметического Ордена Золотой Зари в 1888 году стало зенитом оккультной мысли. Ведь именно в этом ордене использовались передовые наработки европейского оккультизма. Множество оккультистов пользуются трудами Золотой Зари в наши дни, независимо от того, верят ли они в передачу древней традиции или убеждены, что практика ордена была создана путем компиляции из источников Британской Национальной библиотеки. Начало потока магических инноваций, породившего Золотую Зарю, можно отнести к 1854 году, когда французский оккультист Альфонс Констан, писавший под псевдонимом Элифас Леви, опубликовал первый том «Догмы и ритуала высшей магии» (Dogme et Rituel de la Haute Magie). Леви был экстраординарным и недооцененным мыслителем.

Прежде чем найти себя в роли первого великого современного писателя о магии, он учился на священника в ряде католических семинарий, покинул их до рукоположения, потом активно участвовал в радикальных политических движениях в течение нескольких лет. В то время, когда общественное мнение отвергало оккультизм как суеверный вздор, Леви смог заново сформулировать основные принципы магии в форме, понятной и привлекательной для читающей публики девятнадцатого века. Так, он заложил основы магической традиции, которая актуальна до сих пор.

Джон Майкл Грир - Кельтская Золотая Заря - Подлинная и полная программа друидического обучения

Касталия, 2022. — 328 стр.

ISBN 978-5-521-18648-8

Джон Майкл Грир - Кельтская Золотая Заря - Подлинная и полная программа друидического обучения - Содержание

Введение

I. Друидический Орден Золотой Зари. Ступень Оват

Первая лекция - Вторая лекция - Третья лекция - Четвертая лекция - Пятая лекция - Шестая лекция - Седьмая лекция

II. Друидический Орден Золотой Зари. Ступень Бард

Упражнение Центрального Луча - Стихийные Ритуалы Пентаграмм - Работа с землей - Работа с водой - Работа с воздухом - Работа с огнём - Дополнительные лекции - Подготовка к инициации ступени Бард - Экзамен ступени Бард - Инициация ступени Бард

III. Друидический Орден Золотой Зари. Ступень Друид

Высший Ритуал Пентаграммы - Ритуал OIW - Храм Друида - Рабочие инструменты друидической магии - Формулы церемониальной магии - Церемонии равноденствия или солнцестояния - Дополнительные лекции ступени Друид - Подготовка к посвящению в Друиды - Инициация ступени Друид

Приложения

Источники и дополнительная литература - Библиография