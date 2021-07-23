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Гризингер - Иезуиты

Гризингер Теодор - Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History, Religious Studies Atheism
История иезуитов... Не является ли такая тема слишком «академической» для широкого круга читателей? Вопрос на первый взгляд резонный. Следует, однако, учесть, что наше общество вошло в тесный контакт с западным миром, где католичество является реальной силой, формирующей мировоззрение западного человека и, тем самым, оказывающей влияние на ход современных событий. К тому же иезуиты и в наши дни остаются весьма активной и результативной католической организацией. Учитывая эти факты, переиздание книги Гризингера представляется своевременным. Книга содержит уникальные сведения, охватывающие трехсотлетнюю историю иезуитов и касающиеся буквально всех сторон их деятельности. Здесь и колоритная фигура основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы, и образы его сподвижников, опасные заговоры и дворцовые перевороты, убийства и любовные похождения, наконец, захватывающие одиссеи иезуитских миссионеров. И хотя отдельные страницы книги напоминают главы из авантюрного романа, перед нами серьезное историческое исследование.
Орден иезуитов был учрежден в 1540 году. У читателя невольно может возникнуть вопрос: зачем был нужен еще один монашеский орден, если уже существовали десятки орденов с многовековым стажем? Какие причины побудили папу Павла III учредить этот орден? Какими притягательными свойствами он обладал? Ответить на эти вопросы в нескольких словах невозможно хотя бы потому, что наши современники, в силу специфики образования, полученного в советское время, смутно представляют историю средних веков, тем более ее религиозные аспекты. Следует еще учесть сложность конфессиональных (вероучительных) различий между Востоком и Западом, то есть между православием и католичеством. Все это побуждает напомнить некоторые моменты из истории христианского Запада.

Гризингер Теодор - Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени

Мн.: МФЦП, 2004. 640 с.: илл.
ISBN 985-454-210-6

Гризингер Теодор - Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ
  • Книга первая УЧРЕЖДЕНИЕ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ
  • Книга вторая ГРОМАДНОЕ УСИЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА ИЕЗУИТОВ
  • Книга третья НРАВСТВЕННОСТЬ ИЕЗУИТОВ, ИЛИ ОБЕТ ЦЕЛОМУДРИЯ
  • Книга четвертая БЕСКОРЫСТИЕ ИЕЗУИТОВ, ИЛИ ОБЕТ БЕДНОСТИ
  • Книга пятая ИЕЗУИТСКАЯ МОРАЛЬ
  • Книга шестая ДОБРОДУШИЕ ИЕЗУИТОВ, ИЛИ ПРОПОВЕДЬ УБИЙСТВА
  • Книга седьмая СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИЕЗУИТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Views 459
Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2021
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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