История иезуитов... Не является ли такая тема слишком «академической» для широкого круга читателей? Вопрос на первый взгляд резонный. Следует, однако, учесть, что наше общество вошло в тесный контакт с западным миром, где католичество является реальной силой, формирующей мировоззрение западного человека и, тем самым, оказывающей влияние на ход современных событий. К тому же иезуиты и в наши дни остаются весьма активной и результативной католической организацией. Учитывая эти факты, переиздание книги Гризингера представляется своевременным. Книга содержит уникальные сведения, охватывающие трехсотлетнюю историю иезуитов и касающиеся буквально всех сторон их деятельности. Здесь и колоритная фигура основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы, и образы его сподвижников, опасные заговоры и дворцовые перевороты, убийства и любовные похождения, наконец, захватывающие одиссеи иезуитских миссионеров. И хотя отдельные страницы книги напоминают главы из авантюрного романа, перед нами серьезное историческое исследование.

Орден иезуитов был учрежден в 1540 году. У читателя невольно может возникнуть вопрос: зачем был нужен еще один монашеский орден, если уже существовали десятки орденов с многовековым стажем? Какие причины побудили папу Павла III учредить этот орден? Какими притягательными свойствами он обладал? Ответить на эти вопросы в нескольких словах невозможно хотя бы потому, что наши современники, в силу специфики образования, полученного в советское время, смутно представляют историю средних веков, тем более ее религиозные аспекты. Следует еще учесть сложность конфессиональных (вероучительных) различий между Востоком и Западом, то есть между православием и католичеством. Все это побуждает напомнить некоторые моменты из истории христианского Запада.

Гризингер Теодор - Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени

Мн.: МФЦП, 2004. 640 с.: илл.

ISBN 985-454-210-6

Гризингер Теодор - Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

Книга первая УЧРЕЖДЕНИЕ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ

Книга вторая ГРОМАДНОЕ УСИЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА ИЕЗУИТОВ

Книга третья НРАВСТВЕННОСТЬ ИЕЗУИТОВ, ИЛИ ОБЕТ ЦЕЛОМУДРИЯ

Книга четвертая БЕСКОРЫСТИЕ ИЕЗУИТОВ, ИЛИ ОБЕТ БЕДНОСТИ

Книга пятая ИЕЗУИТСКАЯ МОРАЛЬ

Книга шестая ДОБРОДУШИЕ ИЕЗУИТОВ, ИЛИ ПРОПОВЕДЬ УБИЙСТВА

Книга седьмая СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИЕЗУИТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ