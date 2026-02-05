Вы держите в руках пророческую книгу, предлагающую новое понимание исцеления, психического здоровья и человеческих возможностей наряду с мощными техниками достижения этих задач. Разработка такого рода всестороннего понимания, соединяющего в себе науку, опыт и дух, имеет решающее значение для двадцать первого века.

Господствующая материалистическая культура создала разделенный мир, где священное относится к компетенции церквей и храмов, тело — к компетенции спортивных залов, а психическое здоровье — к компетенции пилюль из аптеки. Экономический рост рассматривается как самоцель, не имеющая никакого отношения к окружающей среде и невежеству; расизм и войны продолжают разделять народы и страны. Эти разделения и порождаемые ими огромные страдания происходят от узкого и ограниченного человеческого сознания.

За десятилетия своей работы Стэн и Кристина создали психологию, которая восстанавливает раздробленное сознание мира. Они предлагают психологию будущего, расширяющую наши человеческие возможности и воссоединяющую нас друг с другом и с космосом. Выковывая эту новую парадигму, они являют собой пример отважного и пророческого духа первопроходцев и входят в число немногих людей, которые помогли революционно новому развитию области психологии.

Станислав Гроф, Кристина Гроф - Холотропное дыхание: новый подход к самоисследованию и терапии

2-е изд. (Трансперсональная психология)

М.: Ганга, 2013,— 352 с. (ил.)

ISBN 978-5-906154-38-5

Станислав Гроф, Кристина Гроф - Холотропное дыхание: новый подход к самоисследованию и терапии - Содержание

Джек Корнфилд - ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ АВТОРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ МЕТОДА ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Глава 3. ВАЖНЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Глава 4. ПРАКТИКА ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Глава 5. ИНТЕГРАЦИЯ ОПЫТА ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Глава 6. ИСПЫТАНИЯ И НЕВЗГОДЫ ФАСИЛИТАТОРОВ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Глава 7. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Глава 8. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ХОЛОТРОПНОМ ДЫХАНИИ

Глава 9. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ХОЛОТРОПНОМ ДЫХАНИИ

Глава 10. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Приложение 1. ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ И ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СЕАНСАХ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Приложение 2. ХОЛОТРОПНОЕ ДЫХАНИЕ И ДРУГИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

О ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОМ ТРЕНИНГЕ ГРОФА