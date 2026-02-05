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Гроф - Холотропное дыхание

Гроф - Холотропное дыхание
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism
Series Трансперсональная психология (4 books)

Вы держите в руках пророческую книгу, предлагающую новое понимание исцеления, психического здоровья и человеческих возможностей наряду с мощными техниками достижения этих задач. Разработка такого рода всестороннего понимания, соединяющего в себе науку, опыт и дух, имеет решающее значение для двадцать первого века.

Господствующая материалистическая культура создала разделенный мир, где священное относится к компетенции церквей и храмов, тело — к компетенции спортивных залов, а психическое здоровье — к компетенции пилюль из аптеки. Экономический рост рассматривается как самоцель, не имеющая никакого отношения к окружающей среде и невежеству; расизм и войны продолжают разделять народы и страны. Эти разделения и порождаемые ими огромные страдания происходят от узкого и ограниченного человеческого сознания.

За десятилетия своей работы Стэн и Кристина создали психологию, которая восстанавливает раздробленное сознание мира. Они предлагают психологию будущего, расширяющую наши человеческие возможности и воссоединяющую нас друг с другом и с космосом. Выковывая эту новую парадигму, они являют собой пример отважного и пророческого духа первопроходцев и входят в число немногих людей, которые помогли революционно новому развитию области психологии.

Станислав Гроф, Кристина Гроф - Холотропное дыхание: новый подход к самоисследованию и терапии

2-е изд. (Трансперсональная психология)

М.: Ганга, 2013,— 352 с. (ил.)

ISBN 978-5-906154-38-5

Станислав Гроф, Кристина Гроф - Холотропное дыхание: новый подход к самоисследованию и терапии - Содержание

Джек Корнфилд - ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ АВТОРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ МЕТОДА ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

  • Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

  • Глава 3. ВАЖНЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

  • Глава 4. ПРАКТИКА ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

  • Глава 5. ИНТЕГРАЦИЯ ОПЫТА ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

  • Глава 6. ИСПЫТАНИЯ И НЕВЗГОДЫ ФАСИЛИТАТОРОВ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

  • Глава 7. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

  • Глава 8. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ХОЛОТРОПНОМ ДЫХАНИИ

  • Глава 9. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ХОЛОТРОПНОМ ДЫХАНИИ

  • Глава 10. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Приложение 1. ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ И ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СЕАНСАХ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ

Приложение 2. ХОЛОТРОПНОЕ ДЫХАНИЕ И ДРУГИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

О ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОМ ТРЕНИНГЕ ГРОФА

Views 207
Rating 2.0 / 5
Added 05.02.2026
Author brat lexmak
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2.0/5 (1)

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