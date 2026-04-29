Гроф - Надличностное видение

Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Philosophy (1 book)

Надличностные переживания имеют множество странных характеристик, вдребезги раз­бивающих основополагающие метафизические предпосылки материалистического мировоз­зрения и ньютоново-картезианской парадигмы. Те из исследователей, кто изучал или лично переживал эти захватывающие феномены, понимают, что попытки конформистской науки отбросить их как бесполезные плоды человеческого воображения или галлюцинации – стран­ные патологические процессы в больном мозге, наивны и неполноценны.

Любое непредвзя­тое изучение надличностной области психики непременно подтверждает то, что феномены, с которыми здесь сталкиваются, представляют собою решительное опровержение не только пси­хиатрии и психологии, но и всей западной философии в целом. Хотя надличностные переживания случаются в ходе глубокого индивидуального само- освоения, невозможно толковать их просто как внутрипсихические явления в общепринятом смысле. С одной стороны, они появляются в той же самой индивидуальной психике, что при­вносит личные сведения о чьих-либо биографических или околородовых переживаниях.

С другой же стороны, они, кажется, прямо, без посредства наших органов чувств, подключа­ются к источникам сведений, которые, несомненно, располагаются далеко за пределами того, что, как общепризнанно, могло бы быть доступно для данного индивида. Где-то на околородо­вом уровне психики, по всей видимости, происходит странное переключение: то, что было до этого момента глубоким внутрипсихическим зондированием, превращается в сверхчувствен­ное переживание различных сторон мира в целом.

Эти наблюдения показывают, что мы можем получать сведения о мире двумя совершенно разными путями. За общепризнанным процессом научения посредством восприятия, анализа и синтеза чувственных данных мы также раскрываем разные стороны мира через прямое отож­дествление с ним в необычных состояниях сознания. Таким образом, каждый из нас оказы­вается микрокосмом, голографически (т. е. отражающим все в его целостности) содержащим сведения о макрокосме.

Станислав Гроф – Надличностное видение. Целительные возможности необычных состояний сознания

Серия – «Philosophy»

Издательство – «Ipraktik», 2004 г. / 126 с.

ISBN 5-17-014322-2

Станислав Гроф – Надличностное видение. Целительные возможности необычных состояний сознания – Содержание

1. Необычные состояния сознания

  • Новая картография человеческой психики

  • Послеродовая биография и индивидуальное бессознательное

  • Околородовой уровень психики

  • Надличностная область психики

2. Архитектоника эмоциональных и психосоматических нарушений

  • Краткое обозрение истории психиатрических установок

  • Психологический подход

  • Истоки и движущие силы совокупности конденсированного опыта

  • Вклад астрологии

  • Новые озарения из области холотропных исследований

  • Тревога и фобии

  • Навязчивый невроз

  • Депрессия и мания

  • Новое понимание самоубийства

  • Алкоголизм и наркомания

  • Расстройства в половой сфере и сексуальные отклонения

  • Психосоматические нарушения

3. Теория и практика холотропной терапии

  • Холотропное дыхание

  • Дыхание, душа, дух

  • Исцеляющая сила музыки

  • Использование телесной работы

  • Ход холотропного сеанса

  • Духовное обострение: понимание и врачевание кризисов преображения

  • Причины, вызывающие духовные обострения

  • Определение духовных обострений

  • Разновидности духовных обострений

  • Духовное обострение: грядущие трудности и перспективы

4. Переживание смерти и умирания

  • Смерть и умирание в западной цивилизации

  • Смерть и умирание в доиндустриальных культурах

  • Навык умирания

  • Западная наука и холотропная парадигма

  • Сознание после смерти: правда или вымысел?

  • Сознание и его взаимосвязь с материей

  • Постижение смерти и сохранение сознания после смерти

  • Появление умершего и общение с ним

  • Значение и последствия исследований смерти и умирания

5. Космическая игра

  • Высшее космическое начало

  • Сияющее божественное

  • Пустота

  • Определение бесконечного

  • Ход творения

  • «Зачем» творения

  • «Как» творения

  • Пути воссоединения

  • Различные виды переживаний единения

  • «Табу на знание того, кто ты»

  • Совершенная призрачность

  • Вопрос о добре и зле

  • Вступление в космический танец

  • Практические шаги по мистической тропе

  • Пустота всяческих видов

6. Эволюция сознания и выживание человека

  • Современный глобальный кризис

  • Ключевая задача перемены

  • Холотропные озарения, существенно важные для будущего планеты

  • Новый образ Вселенной

  • Понимание корней агрессивности и насилия

  • Психоистория и корни насилия

  • Язык ядерной войны

  • Вынесение вовне образа врага

  • Проявление околородовых сил в концентрационных лагерях

  • Свидетельства родовых корней насилия

  • Надличностные источники насилия

  • Новые догадки относительно природы ненасытной алчности

  • Околородовые источники ненасытной алчности

  • Надличностные корни ненасытной алчности

  • Подходы к эволюции сознания, основывающиеся на переживании

  • Понимание глобального кризиса и возможность его избежать

  • Будущее надличностной эволюции

  • Литература

 

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 hours ago
Благодарю

Related Books

All Books