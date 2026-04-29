Гроф - Надличностное видение

Надличностные переживания имеют множество странных характеристик, вдребезги раз­бивающих основополагающие метафизические предпосылки материалистического мировоз­зрения и ньютоново-картезианской парадигмы. Те из исследователей, кто изучал или лично переживал эти захватывающие феномены, понимают, что попытки конформистской науки отбросить их как бесполезные плоды человеческого воображения или галлюцинации – стран­ные патологические процессы в больном мозге, наивны и неполноценны.

Любое непредвзя­тое изучение надличностной области психики непременно подтверждает то, что феномены, с которыми здесь сталкиваются, представляют собою решительное опровержение не только пси­хиатрии и психологии, но и всей западной философии в целом. Хотя надличностные переживания случаются в ходе глубокого индивидуального само- освоения, невозможно толковать их просто как внутрипсихические явления в общепринятом смысле. С одной стороны, они появляются в той же самой индивидуальной психике, что при­вносит личные сведения о чьих-либо биографических или околородовых переживаниях.

С другой же стороны, они, кажется, прямо, без посредства наших органов чувств, подключа­ются к источникам сведений, которые, несомненно, располагаются далеко за пределами того, что, как общепризнанно, могло бы быть доступно для данного индивида. Где-то на околородо­вом уровне психики, по всей видимости, происходит странное переключение: то, что было до этого момента глубоким внутрипсихическим зондированием, превращается в сверхчувствен­ное переживание различных сторон мира в целом.

Эти наблюдения показывают, что мы можем получать сведения о мире двумя совершенно разными путями. За общепризнанным процессом научения посредством восприятия, анализа и синтеза чувственных данных мы также раскрываем разные стороны мира через прямое отож­дествление с ним в необычных состояниях сознания. Таким образом, каждый из нас оказы­вается микрокосмом, голографически (т. е. отражающим все в его целостности) содержащим сведения о макрокосме.

Станислав Гроф – Надличностное видение. Целительные возможности необычных состояний сознания

Серия – «Philosophy»

Издательство – «Ipraktik», 2004 г. / 126 с.

ISBN 5-17-014322-2

Станислав Гроф – Надличностное видение. Целительные возможности необычных состояний сознания – Содержание

1. Необычные состояния сознания

Новая картография человеческой психики

Послеродовая биография и индивидуальное бессознательное

Околородовой уровень психики

Надличностная область психики

2. Архитектоника эмоциональных и психосоматических нарушений

Краткое обозрение истории психиатрических установок

Психологический подход

Истоки и движущие силы совокупности конденсированного опыта

Вклад астрологии

Новые озарения из области холотропных исследований

Тревога и фобии

Навязчивый невроз

Депрессия и мания

Новое понимание самоубийства

Алкоголизм и наркомания

Расстройства в половой сфере и сексуальные отклонения

Психосоматические нарушения

3. Теория и практика холотропной терапии

Холотропное дыхание

Дыхание, душа, дух

Исцеляющая сила музыки

Использование телесной работы

Ход холотропного сеанса

Духовное обострение: понимание и врачевание кризисов преображения

Причины, вызывающие духовные обострения

Определение духовных обострений

Разновидности духовных обострений

Духовное обострение: грядущие трудности и перспективы

4. Переживание смерти и умирания

Смерть и умирание в западной цивилизации

Смерть и умирание в доиндустриальных культурах

Навык умирания

Западная наука и холотропная парадигма

Сознание после смерти: правда или вымысел?

Сознание и его взаимосвязь с материей

Постижение смерти и сохранение сознания после смерти

Появление умершего и общение с ним

Значение и последствия исследований смерти и умирания

5. Космическая игра

Высшее космическое начало

Сияющее божественное

Пустота

Определение бесконечного

Ход творения

«Зачем» творения

«Как» творения

Пути воссоединения

Различные виды переживаний единения

«Табу на знание того, кто ты»

Совершенная призрачность

Вопрос о добре и зле

Вступление в космический танец

Практические шаги по мистической тропе

Пустота всяческих видов

6. Эволюция сознания и выживание человека