Вдохновение – странный зверь, просветляющий здесь и обманывающий там. Иногда оно приходит через озарение, казалось бы, из ниоткуда и поражает оригинальностью и красотой. Так появляются некоторые произведения великой музыки. Фридрих Ницше написал свое анти-Евангелие, «Так говорил Заратустра», в приступе литературного выплеска, длившегося всего две недели. Результат озадачил миллионы людей на целое столетие.

Книга «Философия в семи предложениях» появилась довольно быстро после того, как я всю жизнь занимался философией: после многочисленных дискуссий и споров о философии, после получения трех ученых степеней по философии, после посещения (слишком) многих конференций по философии, после оценки многих работ по философии (как хороших, так и плохих), после публикации многих работ по философии, после изменения некоторых своих взглядов на философию и после того, как я иногда сомневался в собственной способности хорошо заниматься философией.

Меня вдохновили популярные в последнее время книги, в названиях которых фигурируют числа и предметы, такие как «История мира в 100 предметах» Нила Макгрегора, «История мира в шести стаканах» Тома Стэндаджа и «История Америки в 101 предмете» Ричарда Курина. Моим объектом для организации и введения в философию был не физический объект, а объект мысли: предложение. Число семь показалось мне подходящим, учитывая аллитерацию, и потому, что меня привлекали именно такие философски насыщенные предложения. Я надеюсь, что эта книга познакомит новичка с философским ремеслом. Опытный читатель, возможно, найдет идеи, с которыми стоит ознакомиться заново или даже впервые.

Философия – это многогранная дисциплина. Миниатюрные книги, подобные этой, не смогут охватить все и оставят много мечущихся по пастбищу безымянных и неухоженных животных. Если говорить по существу, то «Философия в семи предложениях» больше всего посвящена эпистемологии (как и что мы можем знать) и метафизике (изучению бытия). Путешествующие по страницам этой книги также прочтут кое-что о моральной философии и эстетике.

У философов есть биографии, но их философия не ограничивается биографией. Поэтому каждая глава отчасти касается их жизненного пути. (Поскольку философы спорят и соглашаются с другими философами, я рассматриваю их интеллектуальные отношения с другими членами гильдии, особенно с теми философами, чьими предложениями мы занимаемся. Диалоги и споры на протяжении веков – это философские разговоры. Слушая их, мы можем зажечь истину в наших душах или, по крайней мере, избавиться от некоторых ошибок мышления.

Дуглас Гротхайс - Философия в семи предложениях – Краткое введение к обширной теме

Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2024. — 192 с.

ISBN 978-5-905340-49-9

Дуглас Гротхайс - Философия в семи предложениях – Содержание

Предисловие

Введение. Изложить философию всего в семи предложениях?

1 Протагор

2 Сократ

3 Аристотель

4 Августин

5 Декарт

6 Паскаль

7 Кьеркегор

Заключение. Что делать с этими семью предложениями? или Последняя провокация

Концевые сноски

Предметный указатель