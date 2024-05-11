Грум Ник - Толкин и его легендариум

В своей книге я постарался рассказать о Толкине и его провидческом творении, Средиземье, несколько иначе, чем другие исследователи. Я впервые прочел «Властелина колец» в тринадцатилетнем возрасте и был покорён этой вымышленной страной. Лучшее описание моих тогдашних впечатлений — слова любимого и, к сожалению, ушедшего от нас писателя Терри Пратчетта: «Никогда больше у меня не было столь искреннего чувства, будто я нахожусь внутри истории». С «Властелином колец» он тоже познакомился подростком: прочитал роман, когда под Новый год подрабатывал, присматривая за детьми.

Моя книга о том, каково быть внутри истории, невероятной истории. Это, разумеется, не прямое введение в мир Толкина. Таких букварей, путеводителей и энциклопедий вышло очень много, хотя они нередко склонны увязать в мелких деталях «легендариума» — придуманных писателем мифов с проработанной иерархией богов и богинь, богатым наследием разнообразных народов Средиземья, их запутанной историей и тысячелетними преданиями. На нескольких страницах эти книги проповедуют новообращенным, а потом уходят в дебри «айнур» и «майар», описывая озадаченным читателям воображаемых божеств вместо того, чтобы заниматься своим делом — просто объяснить, в чем ценность созданного Толкином.

Моя книга — это не научное исследование о проблемах, которые толкиновские произведения ставят перед читателем, включая тонкости и хитросплетения придуманных автором языков и алфавитов и вопросы католической теологии. Это требует невероятной эрудиции и мешает должным образом оценить их литературные достоинства и вклад в культуру. Такая работа, обладая несомненной научной ценностью, интересовала бы лишь знатоков: была бы стоящей, но бесполезной для широкой аудитории.

Отправной точкой для этой книги является скорее феномен Толкина в наши дни, это бесконечное Средиземье, сложившееся из пестрой смеси литературы, изобразительных искусств, музыки, радио, кинематографа, гейминга, сообщества поклонников и поп-культуры. Уже невозможно вернуться к чисто литературному Средиземью и отвергнуть прежде всего потрясающие фильмы Питера Джексона.

Остается признать, что любая оценка работ, возникающих на основе архивов Толкина, а также новых адаптаций созданной им истории и преданий, неизбежно будет нести глубокий отпечаток сложившейся в XXI веке многогранной толкиновской «индустрии».

Грум Ник - Толкин и его легендариум - Создание языков, мифический эпос, бесконечное Средиземье и Кольцо Всевластья

Пер. с англ. В. Горохова ; науч. ред. А. Ионов. — Москва : МИФ, 2024. — 368 с. (16 с. вклейка): ил.

ISBN 978-5-00214-423-5

Грум Ник - Толкин и его легендариум – Содержание

Благодарности

Примечания к тексту

Предисловие

Один. Мириады Средиземий

Сколько Толкинов?

Сколько преданий?

Сколько Средиземий?

Два. Неопределенность

Истории о нежданном

Многозначительные предания

Следы

Три. Неоднозначное зло

Туман войны

Древние модернизмы

Зримая тьма

Четыре. Колебания добра

С чего начать?

Куда направиться?

Что случилось?

Пять. Моменты ясности

Средиземье в разных жанрах

К съемке «Колец»

Полуэкранизованные полурослики

Сколько «Колец»?

Шесть. Справедливая война

Хоббиты и «Хоббиты»

Искусство войны

Природа войны

Семь. Странности

Проигрывать качественнее

Вещи и бессмыслица

Дом исцеления

Работы Дж. Р. Р. Толкина

Литература о Дж. Р. Р. Толкине