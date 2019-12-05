Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло

Гуарески - Малый мир
Джованнино Гуарески прожил 60 лет. За это время он написал несколько десятков книг и сценариев, несколько сотен статей; нарисовал бесчисленное количество карикатур, вывесок, реклам, виньеток и комиксов; трижды сидел в тюрьме, дважды был в ссылке и два года провел в концлагерях; он попробовал себя в качестве землевладельца и ресторатора; не считая мест отбывания заключения и ссылки, сменил шесть городов; сотрудничал с бесчисленным количеством журналов, газет и информационных компаний; но ни разу не изменил себе и своим убеждениям.
Джованнино Оливьеро Джузеппе Гуарески родился 1 мая 1908 года в поселке Фонтанелле ди Роккабьянка в провинции Парма. В момент его рождения под окнами его дома (где на первом этаже помещалась ячейка социалистической партии) проходила шумная первомайская демонстрация. Председатель ячейки двухметровый социалист Джованни Фараболи показал новорожденного толпе и сказал, что этот рожденный первого мая младенец будет вождем красных. А умер Гуарески 22 июля 1968 года и был похоронен обернутым в монархический флаг с гербом савойской династии в Ронколе Верди, всего в нескольких километрах вверх по течению По от того места, где родился. Великая Река между этими двумя точками несет в своих водах всю историю Джованнино и его персонажей.
Джованнино учился в Парме, в классическом лицее, в старших классах выпускал сатирический листок и придумывал каверзные шутки над одноклассниками и учителями. Главной его мишенью был воспитатель интерната, молодой журналист и начинающий писатель, впоследствии один из отцов великого итальянского кинематографа — Чезаре Дзаваттини. Он быстро увидел художественный и литературный талант в памфлетах и карикатурах воспитанника и привел его в редакцию «Пармской газеты». С этого весеннего дня 1927 года и до конца своей жизни Джованнино всегда работал в газетах. Он был репортером и корреспондентом, корректором, редактором и ответственным секретарем, он рисовал для газет, публиковал в них все свои рассказы, переписывался с читателями. Быстротекучая, ежедневная реальность газетной полосы под его рукой застывала, как мгновение на фотоснимке, и превращалась в вечность. И сегодня его очерки о Парме и Милане, городская и криминальная хроника читаются как увлекательный роман. Журналистика прорастает в литературу.
Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло
Перевод с итал. Второе издание. - М.: ГРАНАТ, 2016. - 400 с.
ISBN 978-5-906456-16-8
Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло - Содержание
- Приветственное слово Альберто и Карлотты Гуарески
- Предисловие переводчика ко второму изданию
- Здесь с помощью трех историй и одной цитаты дается представление о мире Малого мира
- История первая
- История вторая
- История третья
- Исповеданный грех
- Крестины
- Манифест
- Погоня .'
- Вечерняя школа
- На охоте
- Умышленный поджог
- Сокровище
- Кто кого
- Карательная экспедиция
- Бомба
- Яйцо и курица
- Преступление и наказание
- Возвращение к своим овцам
- Поражение
- Мститель
- Полуночный звон
- Люди и скот
- Крестный ход
- Либерал
- На берегу
- Грубияны
- Колокол
- Старый упрямец
- Всеобщая забастовка
- Городские
- Полевая философия
- Ромео и Джульетта
- Художник
- Праздник
- Синьора Кристина
- Пять и пять
- Собака
- Осень
- Страх
- Страх нарастает
- Желтое и розовое
Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло - Предисловие переводчика ко второму изданию
Лагерный дневник Гуарески страшный, он полон отчаянной тоски по дому, по жене и детям, по Италии, по солнцу, он кричит о голоде, холоде, слабости и болезни. Записи для прочтения то лирические, то уморительные смешные. Он погружает своих товарищей по заключению в сказку, встречает их с родными при помощи сновидений, неприятности превращает в анекдот, страдание — в сопереживание. Его лозунг «не умру, даже если меня убьют» помогает и тем, кто рядом, найти в себе силы жить. И не просто жить. «Мы жили не как скоты, - вспоминал он впоследствии в своем литературном “Подпольном дневнике”. — Из ничего мы создали себе культуру». Лекции и дискуссии, театр и подпольное радио, мастерские, биржа, университетские курсы и касса взаимопомощи — все это помогло им выжить, когда они умирали от голода и холода на трехэтажных нарах заледенелых бараков.
Именно стремление соединить, не способствовать разделению итальянцев, думать всегда самому и противостоять любому тоталитаризму вынес из лагеря и из войны Гуарески. И этому он посвятил свое творчество в послевоенный период.
Вот об этом «Малый мир» — о том, что каждый за себя, а Бог за всех, и человек всегда может найти дорогу к сердцу другого человека. Особенно если умеет смеяться.
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