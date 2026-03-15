Иоанн (Гуайта) - Жизнь человека: встреча неба и земли

Книга иеромонаха Иоанна (Гуайты) «Жизнь человека: встреча неба и земли» представляет собой уникальную серию бесед с Католикосом Всех Армян Гарегином I, состоявшихся в последние годы жизни этого выдающегося духовного лидера. Автор, будучи итальянцем, принявшим православие и глубоко изучившим восточнохристианскую традицию, ставит задачу раскрыть перед читателем внутренний мир человека, воплотившего в себе синтез древней веры и современной культуры. Основная идея произведения заключается в том, что человеческая жизнь — это не просто биологическое существование, а священное пространство, где происходит постоянный диалог между временным и вечным, между земными заботами и небесным призванием.

Содержательная часть книги охватывает широчайший спектр тем: от воспоминаний Гарегина I о детстве в Ливане и учебе в Оксфорде до глубоких размышлений о смысле страданий, роли Армянской церкви в мировой истории и вызовах секулярного мира. Католикос делится своими взглядами на экуменизм, национальную идентичность и личные отношения человека с Богом, подчеркивая, что вера должна быть живой и деятельной. Особую ценность книге придает контекст ее создания: беседы велись, когда Гарегин I был уже тяжело болен, что придает его словам исключительную искренность, мудрость и эсхатологическую глубину, превращая текст в своего рода духовное завещание.

Текст написан в форме живого, доверительного диалога, где глубокие богословские истины переплетаются с личными историями и философскими афоризмами. Джованни Гуайта выступает не просто как интервьюер, а как чуткий собеседник, помогающий раскрыть многогранность личности Католикоса. Работа служит мостом между Востоком и Западом, напоминая о единстве христианских корней и важности личности в истории Церкви. Это чтение вдохновляет на поиск собственного пути «встречи неба и земли», призывая к осмысленности каждого мгновения жизни перед лицом вечности.

Иоанн (Гуайта), иеромонах (Джованни Гуайта) - Жизнь человека: встреча неба и земли - Беседы с Католикосом Всех Армян Гарегином I

2-е изд. — М.: Практика, 2023. — 304 с.

ISBN 978-5-89816-194-1

Иоанн (Гуайта), иеромонах (Джованни Гуайта) - Жизнь человека: встреча неба и земли – Содержание

Нам, «сидящим во тьме и сени смертной». Предисловие к новому изданию

С. С. Аверинцев. Святыня Церкви и голос человека

Предисловие