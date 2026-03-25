Губарева - Липатова - Воздвижение Креста Господня

Появлению в церковном календаре праздника Воздвижения Креста предшествовали чудесные предзнаменования, увиденные византийским императором Константином на небе, и паломничество в Иерусалим его матери Елены, которая нашла орудие казни Христа, — тот самый Крест, на котором был распят Спаситель.

Прославление этой драгоценной реликвии, изображенное на иконе «Воздвижения Креста», поражает нас особой торжественностью. Кажется, мы слышим колокольный звон, и до нас доносятся песнопения и слова молитв. Величественное праздничное богослужение проходит при большом стечении верующих, пришедших поклониться святыне.

Здесь присутствует царица в роскошных одеждах, толпятся мужчины, женщины в разноцветных платках, маленькие дети. В центре перед белокаменным храмом на возвышении стоит епископ. Два священнослужителя помогают ему поддерживать большой, высоко поднятый крест — главный символ христианской веры, означающий победу над смертью. Собравшиеся смотрят на него с особым благоговением, — он напоминает о жертве Христа, принесенной за весь человеческий род, дарует надежду на воскресение каждого человека. На многочисленных русских иконах с этим сюжетом художники не только изображали церковное чествование Креста, но и с увлечением иллюстрировали историю его поиска и долгожданного обретения. В этих образах будто бы оживают многочисленные предания о Константине и Елене, делая нас очевидцами событий, произошедших в Византии и в Иерусалиме много веков назад.

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 76 с.

ISBN 978-5-00000-025-0

Русская икона - Губарева Оксана, Липатова Светлана - Воздвижение Креста Господня - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Светлана Николаевна Липатова)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Светлана Николаевна Липатова)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Светлана Николаевна Липатова)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Оксана Витальевна Губарева)

