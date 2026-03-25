Губарева - Рождество Христово

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art
Series Русская икона (43 books)

Эта икона Рождества Христова написана гениальным художником. Некоторые специалисты полагают, что преподобным Андреем Рублевым.

Мы не знаем, как выглядел образ, когда был только что создан мастером: краски его местами сильно утрачены.

Но сквозь дымку потертостей красочного слоя и царапин нам словно приоткрывается величайшая тайна: мы видим миг, когда в мире родился Бог. Люди, ангелы, животные и Сама Богородица - все будто вдруг остановились, чтобы осознать и вместить случившееся. Задумалась Богородица, праведный Иосиф, женщины, купающие Младенца, ангелы, склонившиеся к яслям, пастухи. Кажется, что даже всадники стали недвижимы на своих конях. Все, что двигалось, вдруг замерло. Литературный рассказ, в котором впервые был создан образ мира, замершего в момент Рождества, был создан в апокрифическом протоевангелии Иакова:

«И посмотрел на воздух и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел,

что он остановился и птицы небесные в полете остановились, посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших подле, и руки их были около сосуда, и осушающие [пищу] не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но которые стояли И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и все в этот миг остановилось» (Протоевангелие Иакова 18:3-5).

Автор иконы сумел выразить это благоговейное молчание мироздания по- другому: без слов, через художественное изображение. Но, чтобы создать этот простой и бесконечный в своих смыслах образ, потребовалась тысяча лет художественных поисков многих поколений иконописцев. Об истории иконографии Рождества Христова и будет наш рассказ.

Русская икона - Оксана Губарева - Рождество Христово

Санкт-Петербург: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013 г.-76 с.

ISBN 978-5-00000-004-5

Русская икона - Оксана Губарева - Рождество Христово - Содержание

  • СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Оксана Витальевна Губарева)

  • ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Оксана Витальевна Губарева)

  • ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Оксана Витальевна Губарева)

  • РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Оксана Витальевна Губарева)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ

