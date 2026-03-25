Эта икона Рождества Христова написана гениальным художником. Некоторые специалисты полагают, что преподобным Андреем Рублевым.

Мы не знаем, как выглядел образ, когда был только что создан мастером: краски его местами сильно утрачены.

Но сквозь дымку потертостей красочного слоя и царапин нам словно приоткрывается величайшая тайна: мы видим миг, когда в мире родился Бог. Люди, ангелы, животные и Сама Богородица - все будто вдруг остановились, чтобы осознать и вместить случившееся. Задумалась Богородица, праведный Иосиф, женщины, купающие Младенца, ангелы, склонившиеся к яслям, пастухи. Кажется, что даже всадники стали недвижимы на своих конях. Все, что двигалось, вдруг замерло. Литературный рассказ, в котором впервые был создан образ мира, замершего в момент Рождества, был создан в апокрифическом протоевангелии Иакова:

«И посмотрел на воздух и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел,

что он остановился и птицы небесные в полете остановились, посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших подле, и руки их были около сосуда, и осушающие [пищу] не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но которые стояли И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и все в этот миг остановилось» (Протоевангелие Иакова 18:3-5).

Автор иконы сумел выразить это благоговейное молчание мироздания по- другому: без слов, через художественное изображение. Но, чтобы создать этот простой и бесконечный в своих смыслах образ, потребовалась тысяча лет художественных поисков многих поколений иконописцев. Об истории иконографии Рождества Христова и будет наш рассказ.

Русская икона - Оксана Губарева - Рождество Христово

Русская икона - Оксана Губарева - Рождество Христово - Содержание

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Оксана Витальевна Губарева)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Оксана Витальевна Губарева)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Оксана Витальевна Губарева)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Оксана Витальевна Губарева)

