Губарева - Турцова - Великомученик Георгий Победоносец

Лаконичный и выразительный силуэт всадника на красном фоне, белый конь, попирающий змея, тонкая диагональ копья, пронзающего пасть чудовища, — перед нами яркий и легко узнаваемый образ Георгия Победоносца. Икон вели­комученика Георгия, доблестного воина Христова, сохранилось великое множе­ство. Он один из самых любимых святых во всем христианском мире. Его образ воплотил в себе идеал стойкого мучени­ка за веру, героя-защитника. Святой стал олицетворением борьбы добра со злом, торжества Божией правды над духом тления и смерти.

На Руси святого называли Егорием Храбрым — устроителем Земли Русской. Божий посланник, несущий светлые идеалы христианства, мучимый злыми язычниками, сделался олицетворением русского народа, судьбы Русской земли, стоящей на пути степных орд и запад­ных иноверцев. Изображение святого мученика, Божьего воина, стало частью Российского герба.

Икона святого Георгия, помещенная на первой странице выпуска, кажется удивительно знакомой. Ее образ словно взят из коллективной памяти нашего на­рода. Склоненный светлый лик всадника, его уверенная и легкая фигура, летящий по ветру плащ ,...— этот образ узнают все, даже те, кто, кажется, раньше его никог­да не видел. И неудивительно: именно это изображение Георгия Победоносца чеканят сейчас на российских монетах. Об этой иконе мы подробно расскажем в последней главе книги, после того, как познакомим читателя с историей жития и иконографией святого.

Великомученик Георгий Победоносец - Содержание

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Нина Михайловна Турцова)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ(Нина Михайловна Турцова)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ(Нина Михайловна Турцова)

ИСТОРИЯ ОДНОГО ШЕДЕВРА (Оксана Витальевна Губарева)

