Губер – Иезуиты
В марте 1522 года в знаменитой церкви Монсерратского аббатства перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы появился один испанский кавалер. Отдав свою богатую одежду нищему, он облекся в рубище кающегося, и, подобно оруженосцу, ожидающему посвящения в рыцари, провел всю ночь в бдении и молитве. Со слезами умиления и с глубоким энтузиазмом он принес Христу и Его Пречистой Матери обет совершить путешествие в Иерусалим для обращения неверных. После продолжительной молитвы он повесил меч и кинжал над алтарем и предался размышлениям о своем дальнем путешествии.
Этот кающийся человек был дон Иньиго Лопес де Рекальде. Он родился в 1491 году, в замке Лойола, в провинции Гипускоа и принадлежал к одному из самых древних аристократических родов Испании. В ранней юности он был пажом при королевском дворе, а достигнув рыцарского звания, совершал военные походы, исполнял различные придворные обязанности и, подобно всем людям своего положения, вел бурную жизнь, полную разгула страстей и разнообразных приключений. Когда Карл V поручил ему защиту Памплоны - главного города Наварры - от французов, он сделался главным деятелем обороны этой крепости; но, несмотря на геройские усилия, ему не удалось спасти город от неприятеля. После блестящей победы французов, Лойола был вынужден запереться в цитадели с остатками своего отряда, а когда неприятель пробил брешь, то полководец с беспримерной храбростью бросился на встречу вторгавшемуся врагу во главе своих истощенных войск, и был тяжело ранен осколком ядра в левую ногу. После жестоких страданий, он не был вполне исцелен: неправильно сросшуюся ногу пришлось снова сломать; под коленной чашечкой образовался костный нарост, а так как Лойола был не в состоянии примириться с таким уродством, то приказал отпилить себе ногу и стался калекой на всю жизнь.
Из-за продолжительных страданий Лойола постепенно отрешался от мирской суеты: золотые мечтания и все обольщения светской жизни померкли в его глазах, потеряли свое прежнее обаяние, и он начал стремиться к более возвышенной цели, к более реальной, разумной деятельности. Читая еще в раннем детстве Священное Писание, он привык поклоняться героическому мужеству апостола Петра; ему он приписал теперь свое выздоровление и потому стал пытать к нему чувства благоговения и благодарности, проникнутой особенным энтузиазмом. Постоянная мысль о великих подвигах апостола пробудила в душе Лойолы новые силы, и в нем совершился глубокий нравственный переворот, благодаря одной легенде о Святом Петре, которая попалась ему под руку в числе других книг во время болезни. Лойола стал мечтать о поприще, похожем на поприще апостола, и со всем энтузиазмом своей рыцарской души он решился посвятить остаток своей жизни подвижничеству.
Иоганн Губер – Иезуиты - Их история, учение, организация и практическая деятельность в сфере общественной жизни, политики и религии
Общество любителей интеллектуальной книги, 2023 - 288 с.
ISBN 978-5-6049477-0-8
Иоганн Губер – Иезуиты – Содержание
- Глава I Основание и общий характер ордена
- Глава II «Духовно-нравственные упражнения»
- Глава III Универсальность и привилегии ордена. - Название «Общества Иисуса». - Солидарность папства с орденом
- Глава IV общий характер иезуитского устава. - Послушание. - Происхождение устава. - Тайные предписания. - Разделение кодекса
- Глава V Генерал. - Посвящение в члены ордена. - Индульгенция ордена. - Имущество посвящаемых. - Светские помощники. - Начальники школ. - Духовные помощники. - Исповедники трех обетов. - Сторонники ордена. - Особые милости, оказываемые сторонникам. - Исповедники четырехобетов.
- Глава VI Иерархия ордена. - Переписка с генералом. - Конгрегации. - Прокуроры. - Система надзора. -Доносы. - Отчуждение от мира. - Одежда. - Образ жизни. - Внешние приемы. - Инструкции духовникам государей. -Единство доктрины. -Дух устава. - Политика. - Набожность в пределах ордена. - Цело- мудрие. - Зачатки разложения. - Образ действий придворных иезуитов. - Тайные инструкции (Monita sécréta).
- Глава VII Иезуитский орден и Реформация. - Цель оправдывает средства. - Omnia ad majorent Dei gloriam. - Услуги, оказанные папству.
- Глава VIII Миссии. - Германско-венгерская коллегия. - Поссевин и резня в Пьемонте. -Резня в Калабрии. -Иезуиты в Венеции, Тоскане, Парме, обеихСицилияхи Сардинии. -Иезуиты в Германии и Австрии. - Ихроль во время 30-летней войны
- Глава IX Иезуиты в Швейцарии, Португалии, Испании, Нидерландах и Франции
- Глава X Иезуиты в Англии, Швеции, Польше и России. - Политические тенденции ордена
- Глава XI Иезуитские миссии в Китае и Индии. - Враждебность иезуитов к миссионерам всех других орденов. - Сопротивление приказаниям Святейшего Престола. - Преследование и отравление кардинала Турнона
- Глава XII Иезуиты в Парагвае. - Их алчность и богатство. - Успех их миссий. - Самоотверждение миссионеров. - Отношение миссионеров к науке. - Окончательная неудача миссии.
- Глава XIII Кипучая деятельность и быстрые успехи ордена. -Его сопротивление церковной реформе. -Иезуиты и Три- ентский собор. - Иезуиты и епископат. - Борьба Карла Бор- ромея с иезуитами. - Интриги Ларсена против английского епископата. - Преследование Карденаса, Палафокса и других епископов. - Иезуиты и папы
- Глава XIV Авторитет Фомы Аквинского и богословие ордена. -Учение иезуитов о папе и церкви. - Извращение традиции и истории в пользу верховенства пап. -Мнение иезуитов о Святом Писании. - Учение их о мировом светскоммогуществе папы. - Юридические и политические принципы иезуитов. - Государственная теория Марианны. - Теория воспитания государей и правительственные принципы. - Учение Россеуса о народном господстве и о наказании еретических государей. - Теория иезуитов о цареубийстве.
- Глава XV Иезуиты и инквизиция; их вера в колдовство. - Доктрина благодати и свободной воли. -Развитие казуистики, пробабилизм и различные другие доктрины. - Примеры иезуитской казуистики. -Политика в религиозном деле. -Климент VIII и шпионство иезуитов посредством исповеди.
- Глава XVI культ Богородицы. - Иезуитские подделки по части истории Испании. - Биография Игнатия Лойолы и его апофеоз, написанный Рибаденейром. - Примеры (уеверия иезуитов. - Процессии, паломничества и братства. - Мария Ала- кок и культ Святого Сердца Иисуса. - Культ Святого Сердца Богородицы. - Теории иезуитов о жизни блаженных.
- Глава XVII Цель, дух и метод обучения и воспитания иезуитского ордена. - Религиозный и церковный дух педагогии. -Автономия иезуитских школ. - Результаты их педагогии. -Деятельность иезуитов в последнее время. - Их сопротивление основанию университетов.
- Глава ХVIII Иезуиты в университетах: Ингсльштадтском, Венском, Пражском, Фрибурском (в Брисгау), Гейдельбергском, Бреславлъском и Вюрцбургском. - Катехизис Фоглера. - Иезуиты в области богословия и науки. -Борьба с университетами. - Литература ордена. - Иезуитские богословы, и историки церкви, философы и историки ордена, математики, астрономы и военные писатели. - Автобиография Беллармина. - Поэты, архитекторы, скульпторы и живописцы ордена.
- Глава ХIХ Высокомерие иезуитского ордена, его грехи перед церковью и обществам. - Доктрина Янсения о благодати. - Книга Янсения о святом Августине. - Пор-Рояль и мать Анжелика. - Сен-Сиран и Ришелье. - Отшельники Пор-Рояля. - Антоний Арно и его книга о частом причастии. -НападкинанегоиПор-Роялъ. - Чудо святого шипа. -Интриги иезуитов против книги Янсения. - Приговор над пятью тезисами. -Арно и непогрешимость папы. - Отличие между фактам и правам.
- Глава XX Паскаль и его «Письма к провинциалу». - Новое осуждение книги Янсения. - Людовик XIV и янсенизм. - Формула веры. - Меры против Пор-Рояля. - Компромисс при Клименте IX. - Новые преследования и закрытие полевого Пор-Рояля. - Булла «Unigenitus». - Оппозиция против буллы и Людовика XIV. - Бедственные последствия господства иезуитов во Франции
- Глава XXI Венедикт XIV и иезуиты. - Изгнание иезуитов из Португалии. - Госпожа Помпадур и иезуиты. - Банкротство патераЛавалетта. -ЛюдовикXVиШуазёль. - Изгнание иезуитов из Франции. - Булла «Apostolicum pascendi». - Изгнание иезуитов из Испании. - Преследование их во Франции и Португалии. - Изгнание из королевства Обеих Сицилий. - Ссоры с герцогством Пармским и репрессалии Бурбонских дворов. - Смерть Климента XIII.
- Глава XXII Начало правления Климента XIV. - Интриги иезуитов. - Бреве обупразднении ордена. - Фридрих Великий и иезуиты. -Их отношения к папскому бреве. -Болезнь и смерть Климента XIV - Был ли он отравлен? - Заключение генерала в замок святого Ангела и его последний протест. - Иезуиты при Пии VI и восстановление ордена Пием VII.
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