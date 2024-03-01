В марте 1522 года в знаменитой церкви Монсерратского аббатства перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы появился один испанский кавалер. Отдав свою богатую одежду нищему, он облекся в рубище кающегося, и, подобно оруженосцу, ожидающему посвящения в рыцари, провел всю ночь в бдении и молитве. Со слезами умиления и с глубоким энтузиазмом он принес Христу и Его Пречистой Матери обет совершить путешествие в Иерусалим для обращения неверных. После продолжительной молитвы он повесил меч и кинжал над алтарем и предался размышлениям о своем дальнем путешествии.

Этот кающийся человек был дон Иньиго Лопес де Рекальде. Он родился в 1491 году, в замке Лойола, в провинции Гипускоа и принадлежал к одному из самых древних аристократических родов Испании. В ранней юности он был пажом при королевском дворе, а достигнув рыцарского звания, совершал военные походы, исполнял различные придворные обязанности и, подобно всем людям своего положения, вел бурную жизнь, полную разгула страстей и разнообразных приключений. Когда Карл V поручил ему защиту Памплоны - главного города Наварры - от французов, он сделался главным деятелем обороны этой крепости; но, несмотря на геройские усилия, ему не удалось спасти город от неприятеля. После блестящей победы французов, Лойола был вынужден запереться в цитадели с остатками своего отряда, а когда неприятель пробил брешь, то полководец с беспримерной храбростью бросился на встречу вторгавшемуся врагу во главе своих истощенных войск, и был тяжело ранен осколком ядра в левую ногу. После жестоких страданий, он не был вполне исцелен: неправильно сросшуюся ногу пришлось снова сломать; под коленной чашечкой образовался костный нарост, а так как Лойола был не в состоянии примириться с таким уродством, то приказал отпилить себе ногу и стался калекой на всю жизнь.

Из-за продолжительных страданий Лойола постепенно отрешался от мирской суеты: золотые мечтания и все обольщения светской жизни померкли в его глазах, потеряли свое прежнее обаяние, и он начал стремиться к более возвышенной цели, к более реальной, разумной деятельности. Читая еще в раннем детстве Священное Писание, он привык поклоняться героическому мужеству апостола Петра; ему он приписал теперь свое выздоровление и потому стал пытать к нему чувства благоговения и благодарности, проникнутой особенным энтузиазмом. Постоянная мысль о великих подвигах апостола пробудила в душе Лойолы новые силы, и в нем совершился глубокий нравственный переворот, благодаря одной легенде о Святом Петре, которая попалась ему под руку в числе других книг во время болезни. Лойола стал мечтать о поприще, похожем на поприще апостола, и со всем энтузиазмом своей рыцарской души он решился посвятить остаток своей жизни подвижничеству.

Иоганн Губер – Иезуиты - Их история, учение, организация и практическая деятельность в сфере общественной жизни, политики и религии

Общество любителей интеллектуальной книги, 2023 - 288 с.

ISBN 978-5-6049477-0-8

Иоганн Губер – Иезуиты – Содержание