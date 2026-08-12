Горбушин - …Я мужа не знаю? Лк 1:34

Книга Виктора Горбушина представляет собой необычное литературно-богословское исследование, построенное почти целиком как монтаж библейских текстов, древнехристианских и иудейских источников, апокрифов, святоотеческих толкований, современных комментариев и проповедей. Автор не излагает свои положения в форме последовательного трактата, а сближает фрагменты разных эпох и традиций, заставляя их взаимно истолковывать друг друга. Сквозными темами становятся надежда и суд, покаяние и милость, смерть и воскресение, Израиль и народы, два пути и два завета, воплощение и искупление, крест Христов и победа над смертью. Краткая авторская структура книги действительно сводит весь материал к семи опорным библейским фразам — от «…есть надежда...» до «…“я богат…”...»; вслед за основным текстом помещён обширный перечень использованных сокращений и источников.

Название «…Я мужа не знаю? Лк 1:34» задаёт книге христологическую и мариологическую перспективу, однако речь идёт не о построчном комментарии к одному стиху Благовещения. Вопрос Марии включён автором в гораздо более широкую сеть библейских соответствий: чудесное рождение, бесплодие и плодоношение, два народа, обетование и плоть, смерть и новая жизнь, Египет и исход, тьма и свет, жертва и избавление постепенно сходятся в образе Христа. Особенно крупный христологический блок связывает девство Марии, рождение Спасителя, Его служение, страдания, крест, воскресение и последующее возвещение спасения. Поэтому книгу правильнее читать как эксперимент в области интертекстуального и типологического богословия, а не как обычный комментарий к Лк 1:34.

Горбушин Виктор – …Я мужа не знаю? Лк 1:34

White Edition 1.0. В авторской редакции. – М.: Эдитус, 2026. – 144 с.

ISBN 978-5-00217-876-6

Горбушин Виктор – …Я мужа не знаю? – Содержание