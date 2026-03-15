Гудинг - Окна в рай

Книга Дэвида Гудинга «Окна в рай» представляет собой серию глубоких богословских этюдов, посвященных Евангелию от Луки. Автор, известный своей способностью сочетать строгий академический анализ с живой верой, ставит задачу показать это Евангелие не как простой сборник исторических фактов, а как искусно выстроенное литературное и духовное целое. Основная идея произведения заключается в том, что Лука, будучи врачом и историком, открывает для читателя специфические «окна», через которые видна небесная реальность, врывающаяся в земную жизнь через Личность и служение Иисуса Христа, Спасителя всех людей.

Содержательная часть книги разбита на 14 глав-этюдов, каждая из которых фокусируется на определенном аспекте или событии из повествования Луки. Гудинг детально исследует темы Божьего милосердия к отверженным, роли молитвы в жизни Христа и значения притч, которые у Луки обретают особую глубину и выразительность. Автор уделяет большое внимание литературной структуре текста, помогая читателю увидеть внутренние связи между событиями, которые на первый взгляд могут казаться разрозненными. Особое место в этюдах занимает анализ пути Христа в Иерусалим как осознанного восхождения к крестной жертве, которая становится кульминацией всего Евангелия.

Текст написан в характерном для Дэвида Гудинга интеллектуальном и одновременно благоговейном стиле. Он не просто комментирует Писание, а приглашает читателя к активному размышлению, помогая увидеть за привычными строками глубокие истины о Божьем характере. Работа служит прекрасным пособием для тех, кто хочет перейти от поверхностного чтения Евангелий к серьезному исследованию, открывающему новые горизонты понимания христианской веры. Это чтение вдохновляет на более близкое знакомство с «самой прекрасной книгой в мире», как иногда называют Евангелие от Луки, и помогает увидеть в нем живое послание, обращенное к современному человеку.

Гудинг Дэвид - Окна в рай - 14 этюдов о Евангелии от Луки

Пер. с англ. / Общ. ред. Т. В. Барчуновой

Newtownards, UK: The Myrtlefield Trust, 1998. 174 c.

ISBN 1-890863-81-5

Гудинг Дэвид - Окна в рай - 14 этюдов о Евангелии от Луки - Содержаине

ВВЕДЕНИЕ

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ БЛАГАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ ОТВЕРЖЕННЫХ И УГНЕТЕННЫХ

1. Исправление блудницы

2. Искупление мошенника

3. Защита вдовы

4. Обращение преступника

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ БЛАГАЯ ВЕСТЬ О ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ И О ТОМ, ЧТО БУДЕТ ПОТОМ

1. Центральное событие истории

2. Ворота в вечность

3. Когда переселимся в другой мир

4. Там, на другой стороне

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ БЛАГАЯ ВЕСТЬ О ЦАРЕ И ЕГО НЫНЕШНЕМ ЦАРСТВЕ

1. Царь объявляет о Своем Завете

2. Взаимоотношения между Царем и Его подданными

3. Знаки отличия и награды для Царских слуг

4. Царь-священник и Царь-изгой

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ДЕТСТВЕ ИИСУСА ХРИСТА