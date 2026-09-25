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Гудман - Рим и Иерусалим

Гудман - Рим и Иерусалим
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History, Religious Studies Atheism

«Рим и Иерусалим. Столкновение древних цивилизаций» Мартина Гудмана — масштабное исследование отношений между римским и еврейским мирами от поздней Республики до христианизации Римской империи. Отправной точкой служит разрушение Иерусалима и Второго Храма в 70 году н. э., однако главная задача автора состоит не в очередном описании Иудейской войны, а в объяснении того, каким образом две культуры, десятилетиями существовавшие в состоянии сравнительно устойчивого взаимодействия, пришли к столь разрушительному конфликту. Гудман оспаривает представление о неизбежном столкновении «несовместимых цивилизаций» и рассматривает политические случайности, устройство Римской империи, внутреннее положение Иудеи, религиозные представления, социальные институты и имперскую пропаганду.

Первая половина книги представляет детальное сравнительное исследование Рима и Иерусалима: идентичности, семьи и сообщества, отношения к власти, закону, войне, богатству, морали, телу, религии и будущему. Затем автор прослеживает путь от кризиса 66 года к разрушению Храма, политику Флавиев, восстания при Траяне и Адриане, войну Бар-Кохбы и превращение Иерусалима в Элию Капитолину. Заключительные главы посвящены раннему христианству, постепенному размежеванию Церкви и иудаизма, Константину и возникновению христианского Иерусалима. В эпилоге Гудман связывает римскую политическую враждебность после 70 года с последующим развитием христианского антииудаизма, предлагая собственную реконструкцию исторических истоков европейского антисемитизма.

Гудман Мартин – Рим и Иерусалим – Столкновение древних цивилизаций

СПб., 2026. – 598 с. Оригинальное издание: New York: Alfred A. Knopf, 2007.
ISBN 978-0-375-41185-4

Гудман Мартин – Рим и Иерусалим – Содержание

  • Иллюстрации, рисунки и карты

  • Благодарности

  • Введение. Главный свидетель

  • Пролог. Разрушение Иерусалима, 66–70 гг. н. э.

  • Часть первая. Средиземноморский мир

    1. История двух городов

    2. Весь мир под властью Рима

    3. Многообразие и толерантность

  • Часть вторая. Римляне и евреи
    4. Идентичность
    5. Сообщества
    6. Перспективы
    7. Образ жизни
    8. Управление
    9. Политика
    10. Римляне и евреи

  • Часть третья. Конфликт
    11. Путь к разрушению, 37 г. до н. э. – 70 г. н. э.
    12. Реакции, 70–312 гг. н. э.
    13. Рост Церкви
    14. Новый Рим и Новый Иерусалим

  • Эпилог. Истоки антисемитизма

  • Примечания

  • Дополнительная литература

  • Указатель

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 25.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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