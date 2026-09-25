Гудман - Рим и Иерусалим

«Рим и Иерусалим. Столкновение древних цивилизаций» Мартина Гудмана — масштабное исследование отношений между римским и еврейским мирами от поздней Республики до христианизации Римской империи. Отправной точкой служит разрушение Иерусалима и Второго Храма в 70 году н. э., однако главная задача автора состоит не в очередном описании Иудейской войны, а в объяснении того, каким образом две культуры, десятилетиями существовавшие в состоянии сравнительно устойчивого взаимодействия, пришли к столь разрушительному конфликту. Гудман оспаривает представление о неизбежном столкновении «несовместимых цивилизаций» и рассматривает политические случайности, устройство Римской империи, внутреннее положение Иудеи, религиозные представления, социальные институты и имперскую пропаганду.

Первая половина книги представляет детальное сравнительное исследование Рима и Иерусалима: идентичности, семьи и сообщества, отношения к власти, закону, войне, богатству, морали, телу, религии и будущему. Затем автор прослеживает путь от кризиса 66 года к разрушению Храма, политику Флавиев, восстания при Траяне и Адриане, войну Бар-Кохбы и превращение Иерусалима в Элию Капитолину. Заключительные главы посвящены раннему христианству, постепенному размежеванию Церкви и иудаизма, Константину и возникновению христианского Иерусалима. В эпилоге Гудман связывает римскую политическую враждебность после 70 года с последующим развитием христианского антииудаизма, предлагая собственную реконструкцию исторических истоков европейского антисемитизма.

Гудман Мартин – Рим и Иерусалим – Столкновение древних цивилизаций

СПб., 2026. – 598 с. Оригинальное издание: New York: Alfred A. Knopf, 2007.

ISBN 978-0-375-41185-4

Гудман Мартин – Рим и Иерусалим – Содержание