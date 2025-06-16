Гудвин Томас - Сердце вознесенного Христа

Некогда Чарльз Сперджен дал мудрый совет служителям Евангелия: «Братья, что верно для служителей, то верно и для всех наших людей. Вам нужно читать. Откажитесь, насколько можете, от всех несерьезных книг, но сделайте все возможное, чтобы изучать здравые богословские труды, особенно пуританских авторов, и библейские толкования» (в проповеди «Павел его плащ и книги»). Если принять близко к сердцу совет Сперджена, то мы сразу окажемся посреди множества книг пуританских богословов.

Многие книги пуритан до сих пор считаются классическими произведениями во всем евангельском мире, что довольно редко для авторов, живших четыре века назад. При этом важно отметить, что они не всегда отличались стилем, легким для чтения. Даже Сперджен говорил, что разобраться, например, в книгах Оуэна значит стать «серьезным богословом». Классическими эти книги стали именно за свою глубину. Эти удивительные авторы рассматривали глубокие выводы божественных истин, записанных на страницах Священного Писания. Для тех, кто не любит размышлять, как богослов, или кто не приучил свой ум идти вглубь, они с самого начала будут казаться сложными. Но те, кто желает рассматривать глубокие выводы вечных истин, найдут эти книги весьма вдохновляющими. Следует отметить, что пуритане были продуктом своего времени. Читатели могут заметить в их трудах аллегорический подход к толкованию, например, Песни Песней как песни любви о Христе и Его Невесте, Церкви, а также к некоторым ветхозаветным текстам, говорящим об Израиле, которые толковались применительно к Церкви. Такой подход был распространен среди пуритан вообще. Хотя можно было бы критиковать их герменевтику в этой области, стоит напомнить, что до Реформации все Писание типично толковалось аллегорически.

И хотя нам бы хотелось, чтобы наши предшественники достигли более последовательного применения принципа буквального толкования (возвращение к которому и дало толчок к Реформации), удивительно, что реформаторы в шестнадцатом веке и пуритане в семнадцатом вообще смогли продвинуться настолько далеко, если учитывать их ситуацию. Наша задача скорее не в том, чтобы критиковать, а чтобы продолжать развивать то, чего им удалось добиться. Также необходимо заметить, что ими рассматривались вопросы, актуальные в то время. Встречаются некоторые утверждения и применения, которые нам трудно понять во многом из-за того, что мы удалены почти на 400 лет. Но в конечном счете пуритане пишут о вопросах, выходящих за рамки истории и культуры, о вечном и неизменном Боге, и именно по этой причине подобные книги остаются полезными и сегодня, спустя четыре века. Их верность и горячая любовь к Богу могут послужить ободряющим примером для нас, читающих эти драгоценные книги сегодня. Известный пуританин Джон Оуэн за день до своей смерти написал: «Я отправляюсь к Тому, Кого возлюбила душа моя, или лучше, Кто любовью вечною возлюбил меня, и только в этом мое утешение... Я покидаю корабль церкви во время бури; но поскольку на нем остается великий Кормчий, потеря одного жалкого гребца будет несущественной. Живи, и молись, и надейся, и ожидай в терпении, и не унывай; всё так же непреложно стоит обетование, что Он никогда не оставит нас и не покинет нас» (цит. по кн.: Вееке J. R, Pederson R. J. Meet the Puritans. С. 460).

Гудвин Томас - Сердце вознесенного Христа

Пер. с англ.: Лебедев А. - Пенза, «Приди и помоги» 2020 г. - 192 с.

Гудвин Томас - Сердце вознесенного Христа - Содержание

Вступление к серии «Наследие мудрости»

Биография автора

Часть I

Часть II

Часть III

Приложение 1. Воспоминания Томаса Гудвина

Приложение 2. Биография Томаса Гудвина

Указатель текстов Священного Писания