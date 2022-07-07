Гумеров - Архимандрит Иов - Матерь Бога нашего
Благочестивый читатель, конечно, не первый раз держит в руках книгу о Пресвятой Богородице. В эту библиотеку духовного почитания Царицы Небесной внес свой вклад и насельник нашего монастыря архимандрит Иов (Гумеров).
Пресвятая Богородица сопровождала Своего Сына всю Его земную жизнь — от часа Благовещения до Креста, на котором Спаситель, взяв на Себя грехи мира, предал дух Свой Отцу Небесному. Матерь Божия пережила мучительные часы Его погребения. Она была одной из первых, узнавших о радостной вести Светлого Воскресения Христова. Эта книга о Той, Которая была Матерью апостолам и пребывает Великой Матерью христиан ныне. Она сопровождает отдельных людей в их жизни и народы — в их истории.
Молитвами к Богу, к Святой Церкви, созданной Иисусом Христом, нравственно укрепляются не только села и города, но и целые народы и государства. А среди молитв святых особенно часты молитвы к Пресвятой Богородице, Которую Церковь именует «в молитвах неусыпающей».
Владимирская икона Божией Матери, как пламенеющая свеча, воздвигала на покаянную молитву в грозные времена русский народ. Вспоминая отечественную историю и великие благодеяния, полученные нами небесным заступничеством, не следует забывать эти чудеса, ежегодно обновляя слова благодарности за них в церковных празднованиях.
Архимандрит Иов (Гумеров) - Матерь Бога нашего
Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2021. — 256 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1705-6
Архимандрит Иов (Гумеров) - Матерь Бога нашего - Содержание
Предисловие
Введение
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Святые праведные Иоаким и Анна
- Рождество Пресвятой Богородицы
- Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Праведный Иосиф Обручник
- Благовещение
- «Величит душа Моя Господа»
- Рождество Христово
- Сретение Господне
- Поклонение волхвов
- Бегство в Египет
- Брак в Кане Галилейской
- «Тебе Самой оружие пройдет душу»
- «Не рыдай Мене Мати»
- «Воскресение Христово видевше»
- От Пятидесятницы до Успения
- Успение Пресвятой Богородицы
БИБЛЕЙСКИЕ ПРООБРАЗЫ И ПРЕДЫЗОБРАЖЕНИЯ
УЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ОТНЫНЕ БУДУТ УБЛАЖАТЬ МЕНЯиВСЕ РОДЫ»
ГИМНОГРАФЫ, ВОСПЕВАЮЩИЕ БОЖИЮ МАТЕРЬ
- Преподобный Косма Маюмский
- Преподобный Иоанн Дамаскин
- Преподобный Роман Сладкопевец
- Преподобный Иосиф Песнописец
ВЕЛИКИЙ АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА»
- Преподобный Сергий Радонежский
- Преподобный Елеазар Анзерский
- Преподобный Иов (в схиме Иисус) Анзерский
- Преподобный Серафим Саровский
- Преподобный Иосиф Оптинский
- Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской
БЛАГОДЕЯНИЯ БОГОМАТЕРИ ХРИСТИАНАМ ЧЕРЕЗ ЕЕ СВЯТЫЕ ИКОНЫ
- Владимирская икона
- Казанская икона
- Иверская икона
- Иверская Монреальская икона
- Боголюбская икона
- Икона «Знамение» Курская-Коренная
- Остробрамская (Виленская) икона
- Икона «Семистрельная»
- Икона «Утоли моя печали»
- Песчанская икона
- Икона «Споручница грешных»
- Икона «Державная»
- Икона «Светописанная»
спасибо