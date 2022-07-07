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Гумеров - Архимандрит Иов - Матерь Бога нашего

Архимандрит Иов (Гумеров) - Матерь Бога нашего
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History
Благочестивый читатель, конечно, не первый раз держит в руках книгу о Пресвятой Богородице. В эту библиотеку духовного почитания Царицы Небесной внес свой вклад и насельник нашего монастыря архимандрит Иов (Гумеров).
Пресвятая Богородица сопровождала Своего Сына всю Его земную жизнь — от часа Благовещения до Креста, на котором Спаситель, взяв на Себя грехи мира, предал дух Свой Отцу Небесному. Матерь Божия пережила мучительные часы Его погребения. Она была одной из первых, узнавших о радостной вести Светлого Воскресения Христова. Эта книга о Той, Которая была Матерью апостолам и пребывает Великой Матерью христиан ныне. Она сопровождает отдельных людей в их жизни и народы — в их истории.
Молитвами к Богу, к Святой Церкви, созданной Иисусом Христом, нравственно укрепляются не только села и города, но и целые народы и государства. А среди молитв святых особенно часты молитвы к Пресвятой Богородице, Которую Церковь именует «в молитвах неусыпающей».
Владимирская икона Божией Матери, как пламенеющая свеча, воздвигала на покаянную молитву в грозные времена русский народ. Вспоминая отечественную историю и великие благодеяния, полученные нами небесным заступничеством, не следует забывать эти чудеса, ежегодно обновляя слова благодарности за них в церковных празднованиях.

Архимандрит Иов (Гумеров) - Матерь Бога нашего

Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2021. — 256 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1705-6

Архимандрит Иов (Гумеров) - Матерь Бога нашего - Содержание

Предисловие
Введение
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Святые праведные Иоаким и Анна
  • Рождество Пресвятой Богородицы
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы
  • Праведный Иосиф Обручник
  • Благовещение
  • «Величит душа Моя Господа»
  • Рождество Христово
  • Сретение Господне
  • Поклонение волхвов
  • Бегство в Египет
  • Брак в Кане Галилейской
  • «Тебе Самой оружие пройдет душу»
  • «Не рыдай Мене Мати»
  • «Воскресение Христово видевше»
  • От Пятидесятницы до Успения
  • Успение Пресвятой Богородицы
БИБЛЕЙСКИЕ ПРООБРАЗЫ И ПРЕДЫЗОБРАЖЕНИЯ
УЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ОТНЫНЕ БУДУТ УБЛАЖАТЬ МЕНЯиВСЕ РОДЫ»
ГИМНОГРАФЫ, ВОСПЕВАЮЩИЕ БОЖИЮ МАТЕРЬ
  • Преподобный Косма Маюмский
  • Преподобный Иоанн Дамаскин
  • Преподобный Роман Сладкопевец
  • Преподобный Иосиф Песнописец
ВЕЛИКИЙ АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА»
  • Преподобный Сергий Радонежский
  • Преподобный Елеазар Анзерский
  • Преподобный Иов (в схиме Иисус) Анзерский
  • Преподобный Серафим Саровский
  • Преподобный Иосиф Оптинский
  • Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской
БЛАГОДЕЯНИЯ БОГОМАТЕРИ ХРИСТИАНАМ ЧЕРЕЗ ЕЕ СВЯТЫЕ ИКОНЫ
  • Владимирская икона
  • Казанская икона
  • Иверская икона
  • Иверская Монреальская икона
  • Боголюбская икона
  • Икона «Знамение» Курская-Коренная
  • Остробрамская (Виленская) икона
  • Икона «Семистрельная»
  • Икона «Утоли моя печали»
  • Песчанская икона
  • Икона «Споручница грешных»
  • Икона «Державная»
  • Икона «Светописанная»
Views 196
Rating
Added 07.07.2022
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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