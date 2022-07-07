Благочестивый читатель, конечно, не первый раз держит в руках книгу о Пресвятой Богородице. В эту библиотеку духовного почитания Царицы Небесной внес свой вклад и насельник нашего монастыря архимандрит Иов (Гумеров).

Пресвятая Богородица сопровождала Своего Сына всю Его земную жизнь — от часа Благовещения до Креста, на котором Спаситель, взяв на Себя грехи мира, предал дух Свой Отцу Небесному. Матерь Божия пережила мучительные часы Его погребения. Она была одной из первых, узнавших о радостной вести Светлого Воскресения Христова. Эта книга о Той, Которая была Матерью апостолам и пребывает Великой Матерью христиан ныне. Она сопровождает отдельных людей в их жизни и народы — в их истории.

Молитвами к Богу, к Святой Церкви, созданной Иисусом Христом, нравственно укрепляются не только села и города, но и целые народы и государства. А среди молитв святых особенно часты молитвы к Пресвятой Богородице, Которую Церковь именует «в молитвах неусыпающей».

Владимирская икона Божией Матери, как пламенеющая свеча, воздвигала на покаянную молитву в грозные времена русский народ. Вспоминая отечественную историю и великие благодеяния, полученные нами небесным заступничеством, не следует забывать эти чудеса, ежегодно обновляя слова благодарности за них в церковных празднованиях.

Архимандрит Иов (Гумеров) - Матерь Бога нашего

Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2021. — 256 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1705-6

Архимандрит Иов (Гумеров) - Матерь Бога нашего - Содержание

Предисловие

Введение

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Святые праведные Иоаким и Анна

Рождество Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праведный Иосиф Обручник

Благовещение

«Величит душа Моя Господа»

Рождество Христово

Сретение Господне

Поклонение волхвов

Бегство в Египет

Брак в Кане Галилейской

«Тебе Самой оружие пройдет душу»

«Не рыдай Мене Мати»

«Воскресение Христово видевше»

От Пятидесятницы до Успения

Успение Пресвятой Богородицы

БИБЛЕЙСКИЕ ПРООБРАЗЫ И ПРЕДЫЗОБРАЖЕНИЯ

УЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«ОТНЫНЕ БУДУТ УБЛАЖАТЬ МЕНЯиВСЕ РОДЫ»

ГИМНОГРАФЫ, ВОСПЕВАЮЩИЕ БОЖИЮ МАТЕРЬ

Преподобный Косма Маюмский

Преподобный Иоанн Дамаскин

Преподобный Роман Сладкопевец

Преподобный Иосиф Песнописец

ВЕЛИКИЙ АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА»

Преподобный Сергий Радонежский

Преподобный Елеазар Анзерский

Преподобный Иов (в схиме Иисус) Анзерский

Преподобный Серафим Саровский

Преподобный Иосиф Оптинский

Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской

БЛАГОДЕЯНИЯ БОГОМАТЕРИ ХРИСТИАНАМ ЧЕРЕЗ ЕЕ СВЯТЫЕ ИКОНЫ