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Гумеров - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире

Протоиерей Гумеров Павел - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Ethics, Pastoral Care Counseling
Перед тем как начать изучение страстей и методов борьбы с ними, давайте зададим себе вопрос: для чего мы боремся с нашими грехами и страстями? Когдато я услышал, как один известный православный богослов, профессор Московской духовной академии (не буду называть его имени, так как очень уважаю его; он был моим преподавателем, но тут я в корне не согласен с ним), сказал: «Богослужение, молитва, пост — все это, так сказать, строительные леса, подпорки для возведения здания спасения, но не цель спасения, не смысл христианской жизни. А цель — избавление от страстей».
Не могу с этим согласиться, так как избавление от страстей тоже не самоцель. О настоящей цели говорит преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен — и вокруг тебя спасутся тысячи». Цель жизни христианина — стяжание любви к Богу и к ближним. Сам Господь говорит, что самых главных заповедей две: первая — Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим; и вторая — Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 37, 39). И далее Спаситель добавляет: На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 40). Исполнение этих заповедей — смысл и цель христианской жизни, а избавление от страстей лишь средство, как, например, молитва, богослужение и пост. Если бы это было целью, то недалеко ушли бы мы от буддистов, которые тоже ищут бесстрастия — нирваны.
Но человеку невозможно исполнить две главные христианские заповеди, пока над ним господствуют страсти. Подверженный страстям и грехам, он любит себя и свою страсть. Разве может тщеславный, гордый любить Бога и ближних? А находящийся в унынии, в гневе, служащий сребролюбию? Вопрос риторический. Служение страстям и греху не позволяет христианину исполнить ключевую заповедь Нового Завета — заповедь о любви. Поэтому мы должны дать нашим страстям решительный бой. Но вот главный вопрос: как нам это сделать? В старину на Руси излюбленным чтением всегда были «Добротолюбие», «Лествица» святого Иоанна Лествичника и другие душеполезные творения. Современные православные христиане, к сожалению, редко берут в руки эти великие книги. А жаль! Ведь в них содержатся ответы на вопросы, которые очень часто задают на исповеди: «Батюшка, как не раздражаться?», «Как бороться с унынием и леностью?», «Как жить в мире с близкими?», «Почему мы постоянно возвращаемся к одним и тем же грехам?» На эти вопросы отвечает наука, которая в богословии называется аскетика. Говорит она о том, что такое страсти и грехи, как с ними бороться, как обрести мир душевный, как стяжать любовь к Богу и к ближним.

Протоиерей Гумеров Павел - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024, 192 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1837-4

Протоиерей Гумеров Павел - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире - Содержание

ЗАЧЕМ БОРОТЬСЯ СО СТРАСТЯМИ?
  • Вместо предисловия
ЧТО ТАКОЕ СТРАСТИ
  • Грех и страсть — в чем разница?
  • Значения слова «страсть»
  • Сколько всего существует страстей?
  • Взаимосвязанность страстей
  • Страсти будут мучить нас после смерти
ПОКАЯНИЕ — ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ
  • С чего начинать борьбу?
  • Покаяние — начало борьбы со страстями
  • Зачем идти на исповедь и что это такое?
  • А если у меня нет грехов?
  • Как надо исповедоваться
  • В чем польза частой исповеди
  • Чем побеждаются страсти
КАК РОЖДАЕТСЯ ГРЕХОВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
  • Прилог, сочетание, сосложение
  • Греховный помысел — начало страсти
  • «Технология» управления помыслами
  • Откуда приходят к нам греховные помыслы?
  • О том, как важно хранить себя от вредной информации
ЧРЕВООБЪЕДЕНИЕ. «ИХ БОГ — ЧРЕВО»
  • Как узнать страсть чревоугодия?
  • Виды чревообъедения и в чем их опасность
  • Пост — лекарство от чревоугодия
  • Три назначения поста
  • Алкоголизм и наркомания — тоже разновидности чревоугодия
  • Почему алкоголики и наркоманы видят бесов?
  • Как излечиться от наркомании и пьянства?
  • «Нет греха в куренье табака»?
ЛЮБОДЕЯНИЕ. «ДЕМОН НЕЧИСТОТЫ»
  • Почему близость вне брака – грех?
  • С чего начинается грех блуда
  • Как сохранить свое сердце чистым
  • «Горе миру от соблазнов»
  • Это надо для здоровья?
  • Воздержание возможно для всех
СРЕБРОЛЮБИЕ. КУЛЬТ «ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА»
  • «Мода» на сребролюбие
  • Является ли богатство грехом?
  • Евангельские притчи о богатстве
  • Скупость — одна из разновидностей сребролюбия
  • К каким бедам может привести сребролюбие
  • Виды сребролюбия
  • Как бороться с любостяжанием
  • Как правильно подавать милостыню
ГНЕВ — УБИЙЦА ЛЮБВИ
  • Любой гневающийся — потенциальный убийца
  • Причины гнева
  • Виды гнева
  • Как научиться прощать?
  • Гнев и молитва — вещи несовместимые
  • Гнев отнимает разум
  • Зарождение гнева. Как с ним бороться
  • Как правильно выяснять отношения
  • Как помириться после ссоры
  • С чего начинать борьбу с гневом
ПЕЧАЛЬ. «ЧЕРВЬ В СЕРДЦЕ»
  • Что такое печаль
  • В чем опасность печали?
  • Причины возникновения печали
  • Печаль — порождение безверия
  • Как научиться ценить жизнь?
  • Есть ли смысл в страданиях?
  • Молитва — проверенное средство от тревоги и печали
  • Польза «трудотерапии»
  • Грехи умножают печаль
  • Как вести брань с печалью
УНЫНИЕ. «БЕС ПОЛУДЕННЫЙ»
  • Что такое уныние
  • Как бороться с унынием
  • Главное — постоянство
  • С чего начинается уныние
  • Что делать во время духовного расслабления
ТЩЕСЛАВИЕ — «ДОМАШНИЙ ВОР»
  • Почему тщетно тщеславие?
  • Тщеславие тайное
  • ...и явное
  • Опасность тщеславия
  • Как бороться со страстью тщеславия?
ГОРДОСТЬ. «ГРЕХ ЛЮЦИФЕРА»
  • Самый первый грех
  • В чем опасность гордости
  • Осуждение — одно из проявлений гордости
  • Гордыня — причина церковного раскола
  • Страшный вид гордости — прелесть
  • Оружие против гордости — любовь
  • Итак, что же такое любовь?
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ СИЛОЮ БЕРЕТСЯ
  • Вместо заключения
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Rating 5.0 / 5
Added 25.03.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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