Протоиерей Гумеров Павел - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире

Перед тем как начать изучение страстей и методов борьбы с ними, давайте зададим себе вопрос: для чего мы боремся с нашими грехами и страстями? Когдато я услышал, как один известный православный богослов, профессор Московской духовной академии (не буду называть его имени, так как очень уважаю его; он был моим преподавателем, но тут я в корне не согласен с ним), сказал: «Богослужение, молитва, пост — все это, так сказать, строительные леса, подпорки для возведения здания спасения, но не цель спасения, не смысл христианской жизни. А цель — избавление от страстей».

Не могу с этим согласиться, так как избавление от страстей тоже не самоцель. О настоящей цели говорит преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен — и вокруг тебя спасутся тысячи». Цель жизни христианина — стяжание любви к Богу и к ближним. Сам Господь говорит, что самых главных заповедей две: первая — Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим; и вторая — Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 37, 39). И далее Спаситель добавляет: На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 40). Исполнение этих заповедей — смысл и цель христианской жизни, а избавление от страстей лишь средство, как, например, молитва, богослужение и пост. Если бы это было целью, то недалеко ушли бы мы от буддистов, которые тоже ищут бесстрастия — нирваны.

Но человеку невозможно исполнить две главные христианские заповеди, пока над ним господствуют страсти. Подверженный страстям и грехам, он любит себя и свою страсть. Разве может тщеславный, гордый любить Бога и ближних? А находящийся в унынии, в гневе, служащий сребролюбию? Вопрос риторический. Служение страстям и греху не позволяет христианину исполнить ключевую заповедь Нового Завета — заповедь о любви. Поэтому мы должны дать нашим страстям решительный бой. Но вот главный вопрос: как нам это сделать? В старину на Руси излюбленным чтением всегда были «Добротолюбие», «Лествица» святого Иоанна Лествичника и другие душеполезные творения. Современные православные христиане, к сожалению, редко берут в руки эти великие книги. А жаль! Ведь в них содержатся ответы на вопросы, которые очень часто задают на исповеди: «Батюшка, как не раздражаться?», «Как бороться с унынием и леностью?», «Как жить в мире с близкими?», «Почему мы постоянно возвращаемся к одним и тем же грехам?» На эти вопросы отвечает наука, которая в богословии называется аскетика. Говорит она о том, что такое страсти и грехи, как с ними бороться, как обрести мир душевный, как стяжать любовь к Богу и к ближним.

Протоиерей Гумеров Павел - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024, 192 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1837-4

Протоиерей Гумеров Павел - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире - Содержание

ЗАЧЕМ БОРОТЬСЯ СО СТРАСТЯМИ?

Вместо предисловия

ЧТО ТАКОЕ СТРАСТИ

Грех и страсть — в чем разница?

Значения слова «страсть»

Сколько всего существует страстей?

Взаимосвязанность страстей

Страсти будут мучить нас после смерти

ПОКАЯНИЕ — ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ

С чего начинать борьбу?

Покаяние — начало борьбы со страстями

Зачем идти на исповедь и что это такое?

А если у меня нет грехов?

Как надо исповедоваться

В чем польза частой исповеди

Чем побеждаются страсти

КАК РОЖДАЕТСЯ ГРЕХОВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Прилог, сочетание, сосложение

Греховный помысел — начало страсти

«Технология» управления помыслами

Откуда приходят к нам греховные помыслы?

О том, как важно хранить себя от вредной информации

ЧРЕВООБЪЕДЕНИЕ. «ИХ БОГ — ЧРЕВО»

Как узнать страсть чревоугодия?

Виды чревообъедения и в чем их опасность

Пост — лекарство от чревоугодия

Три назначения поста

Алкоголизм и наркомания — тоже разновидности чревоугодия

Почему алкоголики и наркоманы видят бесов?

Как излечиться от наркомании и пьянства?

«Нет греха в куренье табака»?

ЛЮБОДЕЯНИЕ. «ДЕМОН НЕЧИСТОТЫ»

Почему близость вне брака – грех?

С чего начинается грех блуда

Как сохранить свое сердце чистым

«Горе миру от соблазнов»

Это надо для здоровья?

Воздержание возможно для всех

СРЕБРОЛЮБИЕ. КУЛЬТ «ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА»

«Мода» на сребролюбие

Является ли богатство грехом?

Евангельские притчи о богатстве

Скупость — одна из разновидностей сребролюбия

К каким бедам может привести сребролюбие

Виды сребролюбия

Как бороться с любостяжанием

Как правильно подавать милостыню

ГНЕВ — УБИЙЦА ЛЮБВИ

Любой гневающийся — потенциальный убийца

Причины гнева

Виды гнева

Как научиться прощать?

Гнев и молитва — вещи несовместимые

Гнев отнимает разум

Зарождение гнева. Как с ним бороться

Как правильно выяснять отношения

Как помириться после ссоры

С чего начинать борьбу с гневом

ПЕЧАЛЬ. «ЧЕРВЬ В СЕРДЦЕ»

Что такое печаль

В чем опасность печали?

Причины возникновения печали

Печаль — порождение безверия

Как научиться ценить жизнь?

Есть ли смысл в страданиях?

Молитва — проверенное средство от тревоги и печали

Польза «трудотерапии»

Грехи умножают печаль

Как вести брань с печалью

УНЫНИЕ. «БЕС ПОЛУДЕННЫЙ»

Что такое уныние

Как бороться с унынием

Главное — постоянство

С чего начинается уныние

Что делать во время духовного расслабления

ТЩЕСЛАВИЕ — «ДОМАШНИЙ ВОР»

Почему тщетно тщеславие?

Тщеславие тайное

...и явное

Опасность тщеславия

Как бороться со страстью тщеславия?

ГОРДОСТЬ. «ГРЕХ ЛЮЦИФЕРА»

Самый первый грех

В чем опасность гордости

Осуждение — одно из проявлений гордости

Гордыня — причина церковного раскола

Страшный вид гордости — прелесть

Оружие против гордости — любовь

Итак, что же такое любовь?

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ СИЛОЮ БЕРЕТСЯ