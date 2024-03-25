Протоиерей Гумеров Павел - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире

Гумеров - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире
Перед тем как начать изучение страстей и методов борьбы с ними, давайте зададим себе вопрос: для чего мы боремся с нашими грехами и страстями? Когдато я услышал, как один известный православный богослов, профессор Московской духовной академии (не буду называть его имени, так как очень уважаю его; он был моим преподавателем, но тут я в корне не согласен с ним), сказал: «Богослужение, молитва, пост — все это, так сказать, строительные леса, подпорки для возведения здания спасения, но не цель спасения, не смысл христианской жизни. А цель — избавление от страстей».
Не могу с этим согласиться, так как избавление от страстей тоже не самоцель. О настоящей цели говорит преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен — и вокруг тебя спасутся тысячи». Цель жизни христианина — стяжание любви к Богу и к ближним. Сам Господь говорит, что самых главных заповедей две: первая — Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим; и вторая — Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 37, 39). И далее Спаситель добавляет: На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 40). Исполнение этих заповедей — смысл и цель христианской жизни, а избавление от страстей лишь средство, как, например, молитва, богослужение и пост. Если бы это было целью, то недалеко ушли бы мы от буддистов, которые тоже ищут бесстрастия — нирваны.
Но человеку невозможно исполнить две главные христианские заповеди, пока над ним господствуют страсти. Подверженный страстям и грехам, он любит себя и свою страсть. Разве может тщеславный, гордый любить Бога и ближних? А находящийся в унынии, в гневе, служащий сребролюбию? Вопрос риторический. Служение страстям и греху не позволяет христианину исполнить ключевую заповедь Нового Завета — заповедь о любви. Поэтому мы должны дать нашим страстям решительный бой. Но вот главный вопрос: как нам это сделать? В старину на Руси излюбленным чтением всегда были «Добротолюбие», «Лествица» святого Иоанна Лествичника и другие душеполезные творения. Современные православные христиане, к сожалению, редко берут в руки эти великие книги. А жаль! Ведь в них содержатся ответы на вопросы, которые очень часто задают на исповеди: «Батюшка, как не раздражаться?», «Как бороться с унынием и леностью?», «Как жить в мире с близкими?», «Почему мы постоянно возвращаемся к одним и тем же грехам?» На эти вопросы отвечает наука, которая в богословии называется аскетика. Говорит она о том, что такое страсти и грехи, как с ними бороться, как обрести мир душевный, как стяжать любовь к Богу и к ближним.
Протоиерей Гумеров Павел - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024, 192 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1837-4
Протоиерей Гумеров Павел - Грехи, страсти и борьба с ними в современном мире - Содержание
ЗАЧЕМ БОРОТЬСЯ СО СТРАСТЯМИ?
- Вместо предисловия
ЧТО ТАКОЕ СТРАСТИ
- Грех и страсть — в чем разница?
- Значения слова «страсть»
- Сколько всего существует страстей?
- Взаимосвязанность страстей
- Страсти будут мучить нас после смерти
ПОКАЯНИЕ — ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ
- С чего начинать борьбу?
- Покаяние — начало борьбы со страстями
- Зачем идти на исповедь и что это такое?
- А если у меня нет грехов?
- Как надо исповедоваться
- В чем польза частой исповеди
- Чем побеждаются страсти
КАК РОЖДАЕТСЯ ГРЕХОВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
- Прилог, сочетание, сосложение
- Греховный помысел — начало страсти
- «Технология» управления помыслами
- Откуда приходят к нам греховные помыслы?
- О том, как важно хранить себя от вредной информации
ЧРЕВООБЪЕДЕНИЕ. «ИХ БОГ — ЧРЕВО»
- Как узнать страсть чревоугодия?
- Виды чревообъедения и в чем их опасность
- Пост — лекарство от чревоугодия
- Три назначения поста
- Алкоголизм и наркомания — тоже разновидности чревоугодия
- Почему алкоголики и наркоманы видят бесов?
- Как излечиться от наркомании и пьянства?
- «Нет греха в куренье табака»?
ЛЮБОДЕЯНИЕ. «ДЕМОН НЕЧИСТОТЫ»
- Почему близость вне брака – грех?
- С чего начинается грех блуда
- Как сохранить свое сердце чистым
- «Горе миру от соблазнов»
- Это надо для здоровья?
- Воздержание возможно для всех
СРЕБРОЛЮБИЕ. КУЛЬТ «ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА»
- «Мода» на сребролюбие
- Является ли богатство грехом?
- Евангельские притчи о богатстве
- Скупость — одна из разновидностей сребролюбия
- К каким бедам может привести сребролюбие
- Виды сребролюбия
- Как бороться с любостяжанием
- Как правильно подавать милостыню
ГНЕВ — УБИЙЦА ЛЮБВИ
- Любой гневающийся — потенциальный убийца
- Причины гнева
- Виды гнева
- Как научиться прощать?
- Гнев и молитва — вещи несовместимые
- Гнев отнимает разум
- Зарождение гнева. Как с ним бороться
- Как правильно выяснять отношения
- Как помириться после ссоры
- С чего начинать борьбу с гневом
ПЕЧАЛЬ. «ЧЕРВЬ В СЕРДЦЕ»
- Что такое печаль
- В чем опасность печали?
- Причины возникновения печали
- Печаль — порождение безверия
- Как научиться ценить жизнь?
- Есть ли смысл в страданиях?
- Молитва — проверенное средство от тревоги и печали
- Польза «трудотерапии»
- Грехи умножают печаль
- Как вести брань с печалью
УНЫНИЕ. «БЕС ПОЛУДЕННЫЙ»
- Что такое уныние
- Как бороться с унынием
- Главное — постоянство
- С чего начинается уныние
- Что делать во время духовного расслабления
ТЩЕСЛАВИЕ — «ДОМАШНИЙ ВОР»
- Почему тщетно тщеславие?
- Тщеславие тайное
- ...и явное
- Опасность тщеславия
- Как бороться со страстью тщеславия?
ГОРДОСТЬ. «ГРЕХ ЛЮЦИФЕРА»
- Самый первый грех
- В чем опасность гордости
- Осуждение — одно из проявлений гордости
- Гордыня — причина церковного раскола
- Страшный вид гордости — прелесть
- Оружие против гордости — любовь
- Итак, что же такое любовь?
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ СИЛОЮ БЕРЕТСЯ
- Вместо заключения
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