Гумеров - Семейные конфликты

Книга священника Павла Гумерова «Семейные конфликты: Профилактика и лечение» представляет собой практическое руководство по преодолению кризисов в супружеских отношениях, написанное на стыке православного богословия и семейной психологии. Автор ставит задачу демистифицировать природу ссор, показывая, что конфликты неизбежны в любой семье, но они могут стать не разрушительной силой, а инструментом духовного роста и укрепления союза. Основная идея произведения заключается в том, что «лечение» семейных неурядиц начинается не с попыток переделать супруга, а с личного покаяния, работы над собственным эгоизмом и готовности к жертвенному служению ближнему.
Содержательная часть книги структурирована как цикл «диагностики» и «терапии» типичных семейных проблем: от борьбы за лидерство и бытовых разногласий до вмешательства родителей и кризисов среднего возраста. Отец Павел детально разбирает психологические различия между мужчиной и женщиной, объясняя, как непонимание этих особенностей порождает взаимные обиды и претензии. Особое внимание уделяется духовным причинам конфликтов — страстям гнева, гордости и самолюбия, которые автор предлагает врачевать через смирение, молитву и терпение. В книге содержатся конкретные советы по «технике безопасности» в спорах: как правильно выражать недовольство, не унижая партнера, и как научиться просить прощения первым.
Текст написан в доступной, живой и подчас ироничной манере, что делает чтение легким, несмотря на серьезность обсуждаемых тем. Священник Павел Гумеров щедро делится примерами из своей пастырской практики, иллюстрируя как печальные последствия затяжных обид, так и радостные примеры восстановления почти разрушенных браков. Работа служит отличным пособием как для молодоженов, желающих провести «профилактику» будущих проблем, так и для пар со стажем, ищущих выхода из затянувшегося кризиса. Это чтение вдохновляет на созидательный труд ради сохранения семейного мира, напоминая, что семья — это малая церковь, требующая ежедневного бережного ухода.
Гумеров П.Ш. - Семейные конфликты - Профилактика и лечение - Взгляд православного священника
М. : Основы православной культуры, 2010. — 200 стр.
ISBN 978-5-91048-072-2
Гумеров П.Ш. - Семейные конфликты – Содержание
Введение
Часть первая. Немного конфликтологии
Глава 1 Ссора или конфликт?
Глава 2 Несовпадение взглядов: у каждого своя колокольня
Глава 3 Конструктивный конфликт лучше «доброй ссоры»
Глава 4 Разрешение конфликтов: стратегия и тактика
Глава 5 Стрессы и конфликты
Глава 6 Мужчина и женщина в ситуации стресса
Часть вторая. Профилактика - лучшее лечение
Глава 1 Три «кита» семейного счастья
Глава 2 Самое главное в браке. Как сохранить любовь
Глава 3 Что есть семейная жизнь и как на нее настроиться
Глава 4 Глава семьи и его помощница. Взаимное почитание.
Глава 5 Психологические тормоза
Глава 6 Общение значит общность
Часть третья. Супружеские конфликты
Глава 1 Почему мы разные
Глава 2 Идеализация
Глава 3 Разрешаем конфликт продуктивно
Глава 4 Семейные кризисы
Глава 5 Измена. Ревность. Расставание
Глава 6 Прощение
Часть четвертая. Семейные конфликты
Глава 1 Родители и дети
- Новый член семьи
- Полюбите детей
— «Мы его не понимаем!»
- Детские кризисы
- Учимся понимать своих детей
Глава 2 Подростковый бунт
Глава 3 Вековечный конфликт, или «Мой зять украл машину дров»
Глава 4 Наши родители .
Заключение «Мир вашему дому!»
Семейная жизнь. Вопросы и ответы
No comments yet. Be the first!