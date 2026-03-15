Гумеров - Семейные конфликты

Книга священника Павла Гумерова «Семейные конфликты: Профилактика и лечение» представляет собой практическое руководство по преодолению кризисов в супружеских отношениях, написанное на стыке православного богословия и семейной психологии. Автор ставит задачу демистифицировать природу ссор, показывая, что конфликты неизбежны в любой семье, но они могут стать не разрушительной силой, а инструментом духовного роста и укрепления союза. Основная идея произведения заключается в том, что «лечение» семейных неурядиц начинается не с попыток переделать супруга, а с личного покаяния, работы над собственным эгоизмом и готовности к жертвенному служению ближнему.

Содержательная часть книги структурирована как цикл «диагностики» и «терапии» типичных семейных проблем: от борьбы за лидерство и бытовых разногласий до вмешательства родителей и кризисов среднего возраста. Отец Павел детально разбирает психологические различия между мужчиной и женщиной, объясняя, как непонимание этих особенностей порождает взаимные обиды и претензии. Особое внимание уделяется духовным причинам конфликтов — страстям гнева, гордости и самолюбия, которые автор предлагает врачевать через смирение, молитву и терпение. В книге содержатся конкретные советы по «технике безопасности» в спорах: как правильно выражать недовольство, не унижая партнера, и как научиться просить прощения первым.

Текст написан в доступной, живой и подчас ироничной манере, что делает чтение легким, несмотря на серьезность обсуждаемых тем. Священник Павел Гумеров щедро делится примерами из своей пастырской практики, иллюстрируя как печальные последствия затяжных обид, так и радостные примеры восстановления почти разрушенных браков. Работа служит отличным пособием как для молодоженов, желающих провести «профилактику» будущих проблем, так и для пар со стажем, ищущих выхода из затянувшегося кризиса. Это чтение вдохновляет на созидательный труд ради сохранения семейного мира, напоминая, что семья — это малая церковь, требующая ежедневного бережного ухода.

Гумеров П.Ш. - Семейные конфликты - Профилактика и лечение - Взгляд православного священника

М. : Основы православной культуры, 2010. — 200 стр.

ISBN 978-5-91048-072-2

Гумеров П.Ш. - Семейные конфликты – Содержание

Введение

Часть первая. Немного конфликтологии

Глава 1 Ссора или конфликт?

Глава 2 Несовпадение взглядов: у каждого своя колокольня

Глава 3 Конструктивный конфликт лучше «доброй ссоры»

Глава 4 Разрешение конфликтов: стратегия и тактика

Глава 5 Стрессы и конфликты

Глава 6 Мужчина и женщина в ситуации стресса

Часть вторая. Профилактика - лучшее лечение

Глава 1 Три «кита» семейного счастья

Глава 2 Самое главное в браке. Как сохранить любовь

Глава 3 Что есть семейная жизнь и как на нее настроиться

Глава 4 Глава семьи и его помощница. Взаимное почитание.

Глава 5 Психологические тормоза

Глава 6 Общение значит общность

Часть третья. Супружеские конфликты

Глава 1 Почему мы разные

Глава 2 Идеализация

Глава 3 Разрешаем конфликт продуктивно

Глава 4 Семейные кризисы

Глава 5 Измена. Ревность. Расставание

Глава 6 Прощение

Часть четвертая. Семейные конфликты

Глава 1 Родители и дети - Новый член семьи - Полюбите детей — «Мы его не понимаем!» - Детские кризисы - Учимся понимать своих детей

Глава 2 Подростковый бунт

Глава 3 Вековечный конфликт, или «Мой зять украл машину дров»

Глава 4 Наши родители .

Заключение «Мир вашему дому!»

Семейная жизнь. Вопросы и ответы