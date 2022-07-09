Все святыни, связанные с Искупительной Жертвой Спасителя, - драгоценное духовное достояние человечества, ибо Господь Иисус Христос пострадал за всех людей. Именно этим можно объяснить то, что погребальная Плащаница Господа Иисуса Христа вот уже более ста двадцати лет вызывает особый научный интерес среди ученых в различных областях науки.

После снимков, сделанных в мае 1898 года Секондо Пиа, к изучению Плащаницы обратились многие ученые, верующие и неверующие: анатомы, биологи, антропологи, археологи, историки, богословы, историки ткацкого дела, палинологи, химики, физики и другие специалисты. Возникла даже специальная дисциплина – синдонология (от греч. σινδών - полотно, плащаница). За последние сто c лишним лет ученые сделали много научных открытий, доказавших подлинность Плащаницы Спасителя и подтвердивших точность свидетельства святых евангелистов о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.

В Евангелии говорится не только о Плащанице, но и о плате (греч. σουδάριον; ц.-сл. - сударь), который покрывал голову распятого Иисуса Христа сверх погребальной пелены: Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте (Ин. 20, 6–7). Святитель Иоанн Златоуст замечает: «А то, что они были разделены, и одни положены в одном месте, а другие, свитые, в другом, показывало, что это сделано кем­то с заботливостью, а не как­нибудь, не в смущении».

Известно, что Сударь (Плат) еще в начале VII века находился в Иерусалиме. Когда в 614 году персидский шах Хосров II вторгся с войском в Палестину и завоевал Иерусалим, христиане, спасая Сударь, отправили его в Александрию. В результате он оказался в испанском городе Овьедо. Сейчас Сударь находится в соборе Сан­Сальвадор. Это льняное полотно размером 84×53 см, как и ткань Туринской Плащаницы, соткано одинаковым способом плетения - елочкой.

Криминалист и ботаник доктор Макс Фрай обнаружил на Сударе цветочную пыльцу шести растений. Две принадлежат деревьям, растущим только на Ближнем Востоке. Одно из них, Gundelia tournefortii (гунделия турнефора), цветет с февраля по май. Остальные четыре растения произрастают в Северной Африке и Испании.

Архимандрит Иов (Гумеров) - Туринская Плащаница: свидетельства евангелистов и открытия ученых

М.: Изд-­во Сретенского монастыря, 2022. - 40 с.

ISBN 978­5­7533­1745­2

Архимандрит Иов (Гумеров) - Туринская Плащаница: свидетельства евангелистов и открытия ученых - Содержание

Введение

Нерукотворный Образ Спасителя: сто лет научных исследований

Исследования анатомов и биологов

Раны и кровь. Бичевание

Терновый венец

Крестный путь

Рана на груди

Кровь на Плащанице

Выводы антропологов

Исследования ткани

Цветочная пыльца

Святая Плащаница: трехмерное изображение

Монеты на глазах

Исследовательский проект

Научно некорректное исследование

Нерукотворное изображение

Заключение