Гумеров – Знакомство с Новым Заветом
История Православной Церкви насчитывает почти два тысячелетия. За это время церковное Предание вместило в себя большое количество книг и постепенно сформировавшихся традиций: каноны, богослужебные тексты, молитвословы, поучения святых отцов и другие книги о самых разных аспектах христианской жизни. Как разобраться в этом море информации человеку, недавно переступившему порог храма? Что считать главным? Наставлениям кого из христианских подвижников следовать?
Подобные вопросы возникают у человека, всерьез задумавшегося об основах своей веры и решившего вникнуть в церковные традиции. Замечательно, если найдется кто-то знающий и поможет. А если нет? Тогда можно воспользоваться проверенным способом — прочесть хорошую книгу. Надеемся, что такими книгами станут наши издания, составляющие образовательно-просветительский проект «Ступени веры».
Книги серии «Ступени веры» отличает их соответствие учению Церкви, продуманность и доступность изложения. Все они написаны специально для этого проекта современными авторами: священниками, преподавателями, историками, не только обладающими глубокими познаниями в своих областях, но и умеющими ярко и доступно передать свои знания читателю.
Небольшой объем, лаконичность оформления и удобная навигация по книгам — отличительные особенности данного проекта. Некоторые книги серии «Ступени веры» построены в виде уроков с проверочными вопросами в конце разделов, другие снабжены иллюстрациями и инфографикой, облегчающей усвоение материала.
Священник Александр Гумеров – Знакомство с Новым Заветом
М., «Никея», 2023. – 242 с. – (Ступени веры.)
ISBN 978-5-907628-77-9
Священник Александр Гумеров – Знакомство с Новым Заветом - Содержание
- От издательства
- Введение
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Глава 1. Мир в ожидании Бога
- Царство Божие и царства человеческие
- Кризис римского язычества
- Ожидая утешения Израилева
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Глава 2. Евангелие и Евангелия
- Из чего состоит Новый Завет?
- Кто собрал новозаветные книги воедино?
- Кто были первые читатели наших Евангелий?
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Глава З. Начало Евангелия.
- Пророк Иоанн
- Больше чем пророк
- История жизни Иоанна Крестителя
- Проповедь о Царстве
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Глава 4. «И Слово стало плотью ... »
- О семье Иисуса Христа
- Благовестие о рождении Сына Всевышнего
- «Рождество Иисуса Христа было так . . . »
- Детство, отрочество и юность Спасителя
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Глава 5. «Да приидет Царствие Твое»
- О проповеди Иисуса Христа
- «Приблизилось Царствие Небесное»
- О гражданах Небесного Царства
- Искушения и Царство Небесное
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Глава 6. Знамения и чудеса
- Искушение чудом
- Что такое евангельское чудо?
- Чудо и вера
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Глава 7. «Мир Меня ненавидит»
- Суд Бога и суд над Богом
- В чем обвиняли Иисуса?
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Глава 8. «Вы слышали, что сказано древним ... а Я говорю вам ... »
- « ... ибо их есть Царство Небесное»
- Ветхозаветный закон и Нагорная проповедь
- Этика детей Божиих
- Лекарство от лицемерия
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Глава 9. О притчах и тайнах Царствия Божия
- Художественное слово в проповеди Христа
- Зачем нужны притчи?
- Как понимать притчи?
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Глава 10. Воскресение и Жизнь
- Представление о смерти в Древнем Израиле
- Царство Небесное и жизнь вечная
- «Смертию смерть поправ".»
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Глава 11. «Вот, мы восходим в Иерусалим»
- Свидетельства Иисуса о предстоящих страданиях
- Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим
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Глава 12. «Пришел час»
- Дни перед распятием
- Арест и суд
- «И распяли Его»
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Глава 13. «Его нет здесь - Он воскрес! »
- Первые свидетельницы Воскресения
- Явления воскресшего Господа
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Глава 14. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа »
- День рождения Церкви
- Христианская община в Иерусалиме
- Евангельская проповедь выходит за пределы Иерусалима
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Глава 15. «Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа »
- От Савла к Павлу
- Апостольские труды
- Евангелие апостола Павла
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Глава 16. О единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви
- Народ Божий
- Проблемы в Апостольской Церкви
- Образы Церкви в Новом Завете
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Глава 17. Первосвященник по чину Мелхиседека
- Агнец Божий
- Приносящий и Приносимый
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Глава 18. «Что Дух говорит Церквам »
- Послание семи Церквям
- О великой скорби
- «Ей, гряди, Господи Иисусе»
- Список сокращенных названий книг Священного Писания
- Именной указатель
- Список рекомендуемой литературы
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