История Православной Церкви насчитывает почти два тысячелетия. За это время церковное Предание вместило в себя большое количество книг и постепенно сформировавшихся традиций: каноны, богослужебные тексты, молитвословы, поучения святых отцов и другие книги о самых разных аспектах христианской жизни. Как разобраться в этом море информации человеку, недавно переступившему порог храма? Что считать главным? Наставлениям кого из христианских подвижников следовать?

Подобные вопросы возникают у человека, всерьез задумавшегося об основах своей веры и решившего вникнуть в церковные традиции. Замечательно, если найдется кто-то знающий и поможет. А если нет? Тогда можно воспользоваться проверенным способом — прочесть хорошую книгу. Надеемся, что такими книгами станут наши издания, составляющие образовательно-просветительский проект «Ступени веры».

Книги серии «Ступени веры» отличает их соответствие учению Церкви, продуманность и доступность изложения. Все они написаны специально для этого проекта современными авторами: священниками, преподавателями, историками, не только обладающими глубокими познаниями в своих областях, но и умеющими ярко и доступно передать свои знания читателю.

Небольшой объем, лаконичность оформления и удобная навигация по книгам — отличительные особенности данного проекта. Некоторые книги серии «Ступени веры» построены в виде уроков с проверочными вопросами в конце разделов, другие снабжены иллюстрациями и инфографикой, облегчающей усвоение материала.

Священник Александр Гумеров – Знакомство с Новым Заветом

М., «Никея», 2023. – 242 с. – (Ступени веры.)

ISBN 978-5-907628-77-9

Священник Александр Гумеров – Знакомство с Новым Заветом - Содержание