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Гумеров – Знакомство с Новым Заветом

Священник Александр Гумеров – Знакомство с Новым Заветом
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
История Православной Церкви насчитывает почти два тысячелетия. За это время церковное Предание вместило в себя большое количество книг и постепенно сформировавшихся традиций: каноны, богослужебные тексты, молитвословы, поучения святых отцов и другие книги о самых разных аспектах христианской жизни. Как разобраться в этом море информации человеку, недавно переступившему порог храма? Что считать главным? Наставлениям кого из христианских подвижников следовать?
Подобные вопросы возникают у человека, всерьез задумавшегося об основах своей веры и решившего вникнуть в церковные традиции. Замечательно, если найдется кто-то знающий и поможет. А если нет? Тогда можно воспользоваться проверенным способом — прочесть хорошую книгу. Надеемся, что такими книгами станут наши издания, составляющие образовательно-просветительский проект «Ступени веры».
Книги серии «Ступени веры» отличает их соответствие учению Церкви, продуманность и доступность изложения. Все они написаны специально для этого проекта современными авторами: священниками, преподавателями, историками, не только обладающими глубокими познаниями в своих областях, но и умеющими ярко и доступно передать свои знания читателю.
Небольшой объем, лаконичность оформления и удобная навигация по книгам — отличительные особенности данного проекта. Некоторые книги серии «Ступени веры» построены в виде уроков с проверочными вопросами в конце разделов, другие снабжены иллюстрациями и инфографикой, облегчающей усвоение материала.

Священник Александр Гумеров – Знакомство с Новым Заветом

М., «Никея», 2023. – 242 с. – (Ступени веры.)
ISBN 978-5-907628-77-9

Священник Александр Гумеров – Знакомство с Новым Заветом - Содержание

  • От издательства
  • Введение
  • Глава 1. Мир в ожидании Бога
    • Царство Божие и царства человеческие
    • Кризис римского язычества
    • Ожидая утешения Израилева
  • Глава 2. Евангелие и Евангелия
    • Из чего состоит Новый Завет?
    • Кто собрал новозаветные книги воедино?
    • Кто были первые читатели наших Евангелий?
  • Глава З. Начало Евангелия.
    • Пророк Иоанн
    • Больше чем пророк
    • История жизни Иоанна Крестителя
    • Проповедь о Царстве
  • Глава 4. «И Слово стало плотью ... »
    • О семье Иисуса Христа
    • Благовестие о рождении Сына Всевышнего
    • «Рождество Иисуса Христа было так . . . »
    • Детство, отрочество и юность Спасителя
  • Глава 5. «Да приидет Царствие Твое»
    • О проповеди Иисуса Христа
    • «Приблизилось Царствие Небесное»
    • О гражданах Небесного Царства
    • Искушения и Царство Небесное
  • Глава 6. Знамения и чудеса
    • Искушение чудом
    • Что такое евангельское чудо?
    • Чудо и вера
  • Глава 7. «Мир Меня ненавидит»
    • Суд Бога и суд над Богом
    • В чем обвиняли Иисуса?
  • Глава 8. «Вы слышали, что сказано древним ... а Я говорю вам ... »
    • « ... ибо их есть Царство Небесное»
    • Ветхозаветный закон и Нагорная проповедь
    • Этика детей Божиих
    • Лекарство от лицемерия
  • Глава 9. О притчах и тайнах Царствия Божия
    • Художественное слово в проповеди Христа
    • Зачем нужны притчи?
    • Как понимать притчи?
  • Глава 10. Воскресение и Жизнь
    • Представление о смерти в Древнем Израиле
    • Царство Небесное и жизнь вечная
    • «Смертию смерть поправ".»
  • Глава 11. «Вот, мы восходим в Иерусалим»
    • Свидетельства Иисуса о предстоящих страданиях
    • Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим
  • Глава 12. «Пришел час»
    • Дни перед распятием
    • Арест и суд
    • «И распяли Его»
  • Глава 13. «Его нет здесь - Он воскрес! »
    • Первые свидетельницы Воскресения
    • Явления воскресшего Господа
  • Глава 14. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа »
    • День рождения Церкви
    • Христианская община в Иерусалиме
    • Евангельская проповедь выходит за пределы Иерусалима
  • Глава 15. «Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа »
    • От Савла к Павлу
    • Апостольские труды
    • Евангелие апостола Павла
  • Глава 16. О единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви
    • Народ Божий
    • Проблемы в Апостольской Церкви
    • Образы Церкви в Новом Завете
  • Глава 17. Первосвященник по чину Мелхиседека
    • Агнец Божий
    • Приносящий и Приносимый
  • Глава 18. «Что Дух говорит Церквам »
    • Послание семи Церквям
    • О великой скорби
    • «Ей, гряди, Господи Иисусе»
  • Список сокращенных названий книг Священного Писания
  • Именной указатель
  • Список рекомендуемой литературы
Views 267
Rating 5.0 / 5
Added 02.12.2022
Author otec Vyacheslav
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5.0/5 (3)

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