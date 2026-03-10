Фундаментальное исследование Александра Викторовича Гуры посвящено славянской снотолковательной традиции как уникальному, но долгое время малоизученному жанру фольклора. Книга выходит за рамки простого перечня толкований, раскрывая механизмы того, как образы сновидений превращаются в культурные знаки. Автор анализирует сон и сновидение не просто как физиологические процессы, а как важнейшие элементы народной «наивной» картины мира, отраженные в языке, ритуалах и магии.

Особое внимание в работе уделено сопоставлению устной (народной) и книжной традиций. Гура прослеживает путь символов от древних византийских и восточных сонников (Артемидора, Ахмета) до их трансформации в славянской среде. Исследование охватывает широчайший спектр тематических групп: от астрономических явлений и мира животных до тончайших языковых игр — фонетических созвучий, рифм и анаграмм, которые в народном сознании служат ключом к расшифровке грядущего.

Труд А. В. Гуры является междисциплинарным мостом между этнолингвистикой, фольклористикой и психологией. Впервые механизмы символизации в народной культуре детально рассматриваются в сопоставлении с классическим психоанализом Зигмунда Фрейда. Это издание — ключ к пониманию устройства символического языка славянской культуры, позволяющий увидеть в обыденных снах глубокую мифологическую и семиотическую основу.

А. В. Гура — Символика сновидений: толкования в устной и книжной славянской традиции

М.: Издательская группа «Альма Матер», 2025. — 640 с.: ил. — (Методы культуры. Фольклор. Исследования). ISBN 978-5-00264-020-1

А. В. Гура — Символика сновидений — Содержание

Раздел I. Основные понятия

Природа сна и сновидений в народном восприятии.

История жанра: Сонники Артемидора, Ахмета и Псевдо-Даниила.

Раздел II. Способы символизации

Прямые толкования: Метонимия, метафора и их связь с психоанализом.

Обратные толкования: Антонимия чувств (радость — к слезам), свадьба и смерть, нечистоты и богатство.

Языковые толкования: Роль рифмы, аллитерации, анаграмм и народной этимологии в расшифровке сна.

Раздел III. Тематические группы