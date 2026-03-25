В 1984 году во Франции вышла книга известного французского социолога А. Жакара «Изобрести человека». Речь в ней шла о том, что современная наука дает возможность пересотворить человека. Еще не получили развитие информационные технологии, не было разговоров о клонировании живого существа, но Жакар уже ясно видел возможности науки в преображении Адамова потомка. Он так и назвал свою книгу — именно «изобрести».

Сама идея «обновить» человека не блещет новизной. В истории философской мысли она не считалась извращением, тупиком, патологией в развертывании человеческой природы. Предназначение человека уже в мистической традиции рассматривалось не только как призванность к преображению, но в значительной степени как даже приговоренность к нему. Разве древние гностики не считали человека сверхприродным субъектом, разве они не грезили о его немыслимой трансформации? Неужели мы не ощущаем в мистических текстах этого едва ли скрытого и неумолимого желания освободиться от греховной плоти, от подавленности природным миром?

Адам Кадмон — «Адам первоначальный», «человек первоначальный» — первоосновная духовная форма существа, состоящего из света, одаренного всяческой мудростью и живущего с Богом в Эдемских садах или на вышней небесной земле. Это первообраз трансцендентного мира. Представление об Адаме Кадмоне соотносимо с гностическим понятием антропоса. Антропос — человек, в гностических представлениях — духовный первочеловек, вечное начало, присутствующее в человеке. Наибольшее развитие эта концепция получила в каббалистической мистике, где Адам Кадмон осмысляется как соединительное звено между бескачественным и беспредельным Богом и его самоопределением через полагаемые им же формы. Согласно «Зоару», образ человека заключает в себе миры горние и дольние.

Павел Семенович Гуревич - Философское толкование человека

(Серия «Humanitas»)

М.; Центр гуманитарных инициатив, 2017. — 472 с., ил.

ISBN 978-5-98712-026-2

Павел Семенович Гуревич - Философское толкование человека - Содержание

Введение

Часть первая. Истоки и традиции философии человека

Глава 1. Возможна ли философская антропология?

Глава 2. Философская антропология как система понятий

Глава 3. Человек внутри мифологии

Глава 4. От Сократа до Аристотеля

Глава 5. Образ человека в средневековой философии

Глава 6. Возрожденческий идеал человека

Часть вторая. Классика философско-антропологической мысли

Глава 7.Человек Нового времени

Глава 8.Эпоха Просвещения: открытие субъекта

Глава 9.Немецкая классическая философия

Глава 10.Романтический идеал человека

Глава 11.Концепция человека в философии жизни

Глава 12.Человек в русской философии

Часть третья. Современная философская антропология

Глава 13. Психоаналитическая антропология

Глава 14. Философская антропология начала XX столетия

Глава 15. Экзистенциальная антропология

Глава 16. Радикальное преображение человека (Дивидуум как антропологический персонаж)

Глава 17. Образ человека в трансперсональной философии

Глава 18. Философский силуэт человека в постмодернизме

Заключение

Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова