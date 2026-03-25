Гуревич - Философское толкование человека
В 1984 году во Франции вышла книга известного французского социолога А. Жакара «Изобрести человека». Речь в ней шла о том, что современная наука дает возможность пересотворить человека. Еще не получили развитие информационные технологии, не было разговоров о клонировании живого существа, но Жакар уже ясно видел возможности науки в преображении Адамова потомка. Он так и назвал свою книгу — именно «изобрести».

Сама идея «обновить» человека не блещет новизной. В истории философской мысли она не считалась извращением, тупиком, патологией в развертывании человеческой природы. Предназначение человека уже в мистической традиции рассматривалось не только как призванность к преображению, но в значительной степени как даже приговоренность к нему. Разве древние гностики не считали человека сверхприродным субъектом, разве они не грезили о его немыслимой трансформации? Неужели мы не ощущаем в мистических текстах этого едва ли скрытого и неумолимого желания освободиться от греховной плоти, от подавленности природным миром?

Адам Кадмон — «Адам первоначальный», «человек первоначальный» — первоосновная духовная форма существа, состоящего из света, одаренного всяческой мудростью и живущего с Богом в Эдемских садах или на вышней небесной земле. Это первообраз трансцендентного мира. Представление об Адаме Кадмоне соотносимо с гностическим понятием антропоса. Антропос — человек, в гностических представлениях — духовный первочеловек, вечное начало, присутствующее в человеке. Наибольшее развитие эта концепция получила в каббалистической мистике, где Адам Кадмон осмысляется как соединительное звено между бескачественным и беспредельным Богом и его самоопределением через полагаемые им же формы. Согласно «Зоару», образ человека заключает в себе миры горние и дольние.

Павел Семенович Гуревич - Философское толкование человека

(Серия «Humanitas»)

М.; Центр гуманитарных инициатив, 2017. — 472 с., ил.

ISBN 978-5-98712-026-2

Павел Семенович Гуревич - Философское толкование человека - Содержание

Введение

Часть первая. Истоки и традиции философии человека

  • Глава 1. Возможна ли философская антропология?

  • Глава 2. Философская антропология как система понятий

  • Глава 3. Человек внутри мифологии

  • Глава 4. От Сократа до Аристотеля

  • Глава 5. Образ человека в средневековой философии

  • Глава 6. Возрожденческий идеал человека

Часть вторая. Классика философско-антропологической мысли

  • Глава 7.Человек Нового времени

  • Глава 8.Эпоха Просвещения: открытие субъекта

  • Глава 9.Немецкая классическая философия

  • Глава 10.Романтический идеал человека

  • Глава 11.Концепция человека в философии жизни

  • Глава 12.Человек в русской философии

Часть третья. Современная философская антропология

  • Глава 13. Психоаналитическая антропология

  • Глава 14. Философская антропология начала XX столетия

  • Глава 15. Экзистенциальная антропология

  • Глава 16. Радикальное преображение человека (Дивидуум как антропологический персонаж)

  • Глава 17. Образ человека в трансперсональной философии

  • Глава 18. Философский силуэт человека в постмодернизме

Заключение

Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова

