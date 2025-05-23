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Гуревич - История - нескончаемый спор

Гуревич Арон - История - нескончаемый спор
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Предлагаемая вниманию читателя книга объединяет статьи, опубликованные в разные годы. Этот сборник ни в коей мере не претендует на полноту, ибо в состав его было включено меньшинство научных статей, написанных мною на протяжении четырех десятилетий. «Книги имеют свою судьбу» - и статьи тоже, причем продолжительность жизни статей и их доступность не равнозначны жизнеспособности книги. Пытаясь воспротивиться наступающему на статьи забвению, я решился несколько продлить жизнь части моих произведений «малого жанра», рассеянных в журналах и сборниках. С этой целью была отобрана сравнительно небольшая доля статей, которые, как я надеюсь, не вовсе утратили свое значение.
Первоначально я замышлял этот сборник разделенным на три части: медиевистика, скандинавистика и методология. Вскоре выяснилась, однако, условность подобной структуры, и наиболее удобным и правильным я счел размещение статей в хронологической последовательности. Дело в том, что мои изыскания в области скандинавистики всегда были теснейшим образом связаны с работами, относящимися уже не к скандинавскому, но к континентальному кругу проблем и источников. Мыслью, не оставлявшей меня на протяжении всей моей трудовой деятельности, было: по возможности преодолеть средостение между изучением скандинавской проблематики и анализом источников, относящихся к истории больших стран Европы. Это разграничение и обособление давно возникло и закрепилось не только потому, что «специалист подобен флюсу», но в значительной мере в силу языковых препятствий. Между тем, преодоление взаимной замкнутости медиевистики и скандинавистики, по моему глубочайшему убеждению, открыло бы новые перспективы для обеих сторон. Ни в коей мере не посягая на специфику этих отраслей культурно-исторического знания, было бы весьма полезно не упускать из виду те их особенности, которые, будучи охвачены общим взглядом, углубили бы наши представления о богатстве и многообразии средневекового мира.
Специфика древнескандинавских памятников такова, что анализ этих текстов - и поэтических, и прозаических, - позволяет исследовательски поставить проблемы, которые едва ли по плечу медиевистам, работающим на французском, итальянском или немецком материале. Направление современной медиевистики, оказавшееся наиболее продуктивным во второй половине XX столетия, - историческая антропология. Но именно тот круг вопросов, который занимает представителей этого научного направления, возникает в первую очередь в работе скандинависта. Ведь неслучайно датская скандинавистка С. Хаструп назвала одну из своих монографий, посвященную изучению культуры и социального строя древней Исландии, «Остров антропологии».

Гуревич Арон - История - нескончаемый спор

М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2005. 889 с.
ISBN 5-7281-0657-9

Гуревич Арон - История - нескончаемый спор - Содержание

Предисловие
  • К дискуссии о докапиталистических общественных формациях: формация и уклад
  • Язык исторического источника и социальная действительность: средневековый билингвизм
  • К истории гротеска. «Верх» и «Низ» в средневековой латинской литературе
  • Средневековая литература и ее современное восприятие: о переводе «Песни о нибелунгах»
  • Пространственно-временной континуум «Песни о нибелунгах»
  • Снорри Стурлусон - средневековый историк
  • «Прядь о Торстейне Мороз-по-коже»: загробный мир и исландский юмор
  • Сага и истина
  • «Новая историческая наука» во Франции: достижения и трудности (критические заметки медиевиста)
  • «Большая» и «малая» эсхатология в культуре западноевропейского Средневековья
  • Дух и материя. Об амбивалентности повседневной средневековой религиозности
  • Историческая наука и историческая антропология
  • Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной историографии
  • Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории
  • Социальная история и историческая наука
  • Средневековый купец
  • Теория формаций и реальность истории
  • Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории культуры
  • История и психология
  • О кризисе современной исторической науки
  • «Путь прямой, как Невский проспект», или Исповедь историка
  • Избиение кошек в Париже, или Некоторые проблемы символической антропологии
  • Загадка Школы «Анналов»: «Революция во французской исторической науке», или Об интеллектуальной ситуации современного историка
  • Историческая наука и научное мифотворчество (критические заметки)
  • Историк конца XX в. в поисках метода. Вступительные замечания
  • «Территория историка»
  • Двоякая ответственность историка
  • «Апории» современной исторической науки - мнимые и подлинные (полемические заметки)
  • Человеческое достоинство и социальная структура: Опыт прочтения двух исландских саг
  • Периодизация в истории. Из материалов «круглого стола», проведенного в Институте всеобщей истории РАН
  • От пира к лену
  • История культуры: бесчисленные потери и упущенные возможности (Из материлов «круглого стола» «История в сослагательном наклонении?»)
  • Скандинавистика и медиевистика
  • «Феодальное Средневековье»: что это такое? Размышления медиевиста на грани веков
  • Историк среди руин: Попытка критического прочтения мемуаров Е.В. Гутновой
  • «Время вывихнулось»: поругание умершего правителя
  • Человеческая личность в средневековой Европе: реальная или ложная проблема?
  • Феодализм пред судом историков, или О средневековой крестьянской цивилизации
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Rating 5.0 / 5
Added 23.05.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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