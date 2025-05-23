Гуревич Арон - История - нескончаемый спор

Гуревич - История - нескончаемый спор
Предлагаемая вниманию читателя книга объединяет статьи, опубликованные в разные годы. Этот сборник ни в коей мере не претендует на полноту, ибо в состав его было включено меньшинство научных статей, написанных мною на протяжении четырех десятилетий. «Книги имеют свою судьбу» - и статьи тоже, причем продолжительность жизни статей и их доступность не равнозначны жизнеспособности книги. Пытаясь воспротивиться наступающему на статьи забвению, я решился несколько продлить жизнь части моих произведений «малого жанра», рассеянных в журналах и сборниках. С этой целью была отобрана сравнительно небольшая доля статей, которые, как я надеюсь, не вовсе утратили свое значение.
Первоначально я замышлял этот сборник разделенным на три части: медиевистика, скандинавистика и методология. Вскоре выяснилась, однако, условность подобной структуры, и наиболее удобным и правильным я счел размещение статей в хронологической последовательности. Дело в том, что мои изыскания в области скандинавистики всегда были теснейшим образом связаны с работами, относящимися уже не к скандинавскому, но к континентальному кругу проблем и источников. Мыслью, не оставлявшей меня на протяжении всей моей трудовой деятельности, было: по возможности преодолеть средостение между изучением скандинавской проблематики и анализом источников, относящихся к истории больших стран Европы. Это разграничение и обособление давно возникло и закрепилось не только потому, что «специалист подобен флюсу», но в значительной мере в силу языковых препятствий. Между тем, преодоление взаимной замкнутости медиевистики и скандинавистики, по моему глубочайшему убеждению, открыло бы новые перспективы для обеих сторон. Ни в коей мере не посягая на специфику этих отраслей культурно-исторического знания, было бы весьма полезно не упускать из виду те их особенности, которые, будучи охвачены общим взглядом, углубили бы наши представления о богатстве и многообразии средневекового мира.
Специфика древнескандинавских памятников такова, что анализ этих текстов - и поэтических, и прозаических, - позволяет исследовательски поставить проблемы, которые едва ли по плечу медиевистам, работающим на французском, итальянском или немецком материале. Направление современной медиевистики, оказавшееся наиболее продуктивным во второй половине XX столетия, - историческая антропология. Но именно тот круг вопросов, который занимает представителей этого научного направления, возникает в первую очередь в работе скандинависта. Ведь неслучайно датская скандинавистка С. Хаструп назвала одну из своих монографий, посвященную изучению культуры и социального строя древней Исландии, «Остров антропологии».
Гуревич Арон - История - нескончаемый спор
М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2005. 889 с.
ISBN 5-7281-0657-9
Гуревич Арон - История - нескончаемый спор - Содержание
Предисловие
- К дискуссии о докапиталистических общественных формациях: формация и уклад
- Язык исторического источника и социальная действительность: средневековый билингвизм
- К истории гротеска. «Верх» и «Низ» в средневековой латинской литературе
- Средневековая литература и ее современное восприятие: о переводе «Песни о нибелунгах»
- Пространственно-временной континуум «Песни о нибелунгах»
- Снорри Стурлусон - средневековый историк
- «Прядь о Торстейне Мороз-по-коже»: загробный мир и исландский юмор
- Сага и истина
- «Новая историческая наука» во Франции: достижения и трудности (критические заметки медиевиста)
- «Большая» и «малая» эсхатология в культуре западноевропейского Средневековья
- Дух и материя. Об амбивалентности повседневной средневековой религиозности
- Историческая наука и историческая антропология
- Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной историографии
- Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории
- Социальная история и историческая наука
- Средневековый купец
- Теория формаций и реальность истории
- Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории культуры
- История и психология
- О кризисе современной исторической науки
- «Путь прямой, как Невский проспект», или Исповедь историка
- Избиение кошек в Париже, или Некоторые проблемы символической антропологии
- Загадка Школы «Анналов»: «Революция во французской исторической науке», или Об интеллектуальной ситуации современного историка
- Историческая наука и научное мифотворчество (критические заметки)
- Историк конца XX в. в поисках метода. Вступительные замечания
- «Территория историка»
- Двоякая ответственность историка
- «Апории» современной исторической науки - мнимые и подлинные (полемические заметки)
- Человеческое достоинство и социальная структура: Опыт прочтения двух исландских саг
- Периодизация в истории. Из материалов «круглого стола», проведенного в Институте всеобщей истории РАН
- От пира к лену
- История культуры: бесчисленные потери и упущенные возможности (Из материлов «круглого стола» «История в сослагательном наклонении?»)
- Скандинавистика и медиевистика
- «Феодальное Средневековье»: что это такое? Размышления медиевиста на грани веков
- Историк среди руин: Попытка критического прочтения мемуаров Е.В. Гутновой
- «Время вывихнулось»: поругание умершего правителя
- Человеческая личность в средневековой Европе: реальная или ложная проблема?
- Феодализм пред судом историков, или О средневековой крестьянской цивилизации
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