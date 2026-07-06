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Гуревич - Психология

Гуревич - Психология
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Psychology Psychotherapy
Series Высшее образование (5 books)

Что делает жизнь осмысленной, ценной и целенаправленной? Как люди наделяют свою жизнь ощущением значимости? Какие из всех целей, которых люди пытаются достичь, поистине важны? Зачем нужно обращаться к психологу, если вы не в ладу со своими чувствами? Что может сделать психология для полнокровной жизни людей, их труда и общения?

Еще десять лет назад эти проблемы мало обсуждались в печати. Сегодня ситуация иная. Можно без преувеличения говорить о том, что мы переживаем настоящий психологический бум. На книжных развалах можно купить многочисленные труды классиков мировой психотерапии — А. Адлера, В. Райха, А. Маслоу, В. Франкла, 3. Фрейда, Э. Фромма, М. Эриксона, К. Г. Юнга. Нет числа всевозможным практическим наставлениям: «Как преодолеть стресс?», «Что нужно, чтобы стать любимой?», «Каков путь к карьере и благоденствию?» В глазах пестрит от изобилия психологической рекламы: тренинги, курсы, семинары. Личностный рост, преодоление комплекса неполноценности, самопознание, медитация, психоанализ, холотропное дыхание... Психологию преподают сегодня во всех вузах — государственных и коммерческих. Она прочно вошла в спектр гуманитарного знания.

Гуревич Павел - Психология

учебник

2-е изд.

Москва: И НФ РА-М, 2023, 332 с.

Серия "Высшее образование: Бакалавриат"

ISBN 978-5-16-100961-1

Гуревич Павел - Психология - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА

  • ТЕМА 1. Философия и психология

  • ТЕМА 2. Поиск базовых понятий

  • ТЕМА 3. Психика — вместилище образов

  • ТЕМА 4. Роль психологии в современном мире

  • ТЕМА 5. Новая психосфера

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

  • ТЕМА 6. Зачем нужна история психологии?

  • ТЕМА 7. Становление психологии как самостоятельной науки

  • ТЕМА 8. Бихевиоризм и необихевиоризм

  • ТЕМА 9. Гештальтпсихология

  • ТЕМА 10. Психоанализ

  • ТЕМА 11. Гуманистическая психология

  • ТЕМА 12. Трансперсональная психология

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ 11СИХОЛОГИЯ

  • ТЕМА 13. Предмет общей психологии

  • ТЕМА 14. Тело и душа

  • ТЕМА 15. Психология деятельности

  • ТЕМА 16. Происхождение и сущность сознания

  • ТЕМА 17. Мышление и речь как объекты исследования общей психологии

  • ТЕМА 18. Чувственные формы освоения реальности

  • ТЕМА 19. Соотношение субъективной и объективной реальности

  • ТЕМА 20. Внутренний мир личности

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

  • ТЕМА 21. Предмет социальной психологии

  • ТЕМА 22. Закономерности общения и взаимодействия людей

  • ТЕМА 23. Феномен социализации

  • ТЕМА 24. Феномен группового сознания

  • ТЕМА 25. Психология политики (Политическая психология)

  • ТЕМА 26. Психология масс

  • ТЕМА 27. Психология рекламы

  • ТЕМА 28. Психология экстремальных ситуаций

РАЗДЕЛ 5. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

  • ТЕМА 29. Предмет и структура клинической психологии

  • TЕМА 30. Патопсихология

  • ТЕМА 31. Нейропсихология

  • ТЕМА 32. Психосоматика

  • ТЕМА 33. Детский психоанализ

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Added 06.07.2026
Author brat Andron
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