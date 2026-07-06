Гуревич - Психология

Что делает жизнь осмысленной, ценной и целенаправленной? Как люди наделяют свою жизнь ощущением значимости? Какие из всех целей, которых люди пытаются достичь, поистине важны? Зачем нужно обращаться к психологу, если вы не в ладу со своими чувствами? Что может сделать психология для полнокровной жизни людей, их труда и общения?

Еще десять лет назад эти проблемы мало обсуждались в печати. Сегодня ситуация иная. Можно без преувеличения говорить о том, что мы переживаем настоящий психологический бум. На книжных развалах можно купить многочисленные труды классиков мировой психотерапии — А. Адлера, В. Райха, А. Маслоу, В. Франкла, 3. Фрейда, Э. Фромма, М. Эриксона, К. Г. Юнга. Нет числа всевозможным практическим наставлениям: «Как преодолеть стресс?», «Что нужно, чтобы стать любимой?», «Каков путь к карьере и благоденствию?» В глазах пестрит от изобилия психологической рекламы: тренинги, курсы, семинары. Личностный рост, преодоление комплекса неполноценности, самопознание, медитация, психоанализ, холотропное дыхание... Психологию преподают сегодня во всех вузах — государственных и коммерческих. Она прочно вошла в спектр гуманитарного знания.

Гуревич Павел - Психология

учебник

2-е изд.

Москва: И НФ РА-М, 2023, 332 с.

Серия "Высшее образование: Бакалавриат"

ISBN 978-5-16-100961-1

Гуревич Павел - Психология - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА

ТЕМА 1. Философия и психология

ТЕМА 2. Поиск базовых понятий

ТЕМА 3. Психика — вместилище образов

ТЕМА 4. Роль психологии в современном мире

ТЕМА 5. Новая психосфера

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

ТЕМА 6. Зачем нужна история психологии?

ТЕМА 7. Становление психологии как самостоятельной науки

ТЕМА 8. Бихевиоризм и необихевиоризм

ТЕМА 9. Гештальтпсихология

ТЕМА 10. Психоанализ

ТЕМА 11. Гуманистическая психология

ТЕМА 12. Трансперсональная психология

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ 11СИХОЛОГИЯ

ТЕМА 13. Предмет общей психологии

ТЕМА 14. Тело и душа

ТЕМА 15. Психология деятельности

ТЕМА 16. Происхождение и сущность сознания

ТЕМА 17. Мышление и речь как объекты исследования общей психологии

ТЕМА 18. Чувственные формы освоения реальности

ТЕМА 19. Соотношение субъективной и объективной реальности

ТЕМА 20. Внутренний мир личности

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ТЕМА 21. Предмет социальной психологии

ТЕМА 22. Закономерности общения и взаимодействия людей

ТЕМА 23. Феномен социализации

ТЕМА 24. Феномен группового сознания

ТЕМА 25. Психология политики (Политическая психология)

ТЕМА 26. Психология масс

ТЕМА 27. Психология рекламы

ТЕМА 28. Психология экстремальных ситуаций

РАЗДЕЛ 5. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ