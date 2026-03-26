Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy

Феномен человеческого бытия является едва ли главной темой философской антропологии. Постижение человека возможно только через раскрытие предельной сложности и многозначности его существования. В человеке, как считалось с древних времен, ценно не только то, что явлено, но главным образом то, что сокрыто. Он радикально значим именно этой потаенностью, о которой писали не только великие мистики, но и современные философские антропологи. Э.Фромм, к примеру, рассуждая о том, как придать стройность философскому постижению человека, отмечал, что начинать изложение нужно, очевидно, с обозначения человека как особого рода сущего Но как раз ответом на этот вопрос мы и не располагаем. Человек отличается от других живых существ тем, что его сущность не раскрывается в обыденном контексте, в границах житейского размышления.

Животное можно достоверно описать через опыт его существования, ориентированного инстинктами. С биологической точки зрения человек тоже продукт природы, его возможности, потребности и стремления реализуются через природу и в природе. Как живое существо, человек обладает нервной системой и членораздельной речью. И эта последняя является инструментом природы, который ведет к свободе, включая в игру разум. Если животное лишь следует природе, то человек, свободно поднявшийся над землей, выработал способность созерцать универсум.

Павел Гуревич - Расколотость человеческого бытия

Рос. акад. наук, Ин-т философии. –

Москва.: ИФ РАН, 2009. – 199 с. – 500 экз. –

ISBN 978-5-9540-0144-0

Павел Гуревич - Расколотость человеческого бытия - Содержание

  • Глава 1. Бытийственное или небытийственное

  • Глава 2. Целостное или раздробленное

  • Глава 3. Имманентное или трансцендентное

  • Глава 4. Телесное или духовное

  • Глава 5. Индивидуальное или социальное

  • Глава 6. Идентичное или расподобленное

  • Глава 7. Творческое или стереотипное

  • Глава 8. Мужское или женское

  • Глава 9. Сознательное и бессознательное

  • Глава 10. Личное и безличное

Views 24
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

