Феномен человеческого бытия является едва ли главной темой философской антропологии. Постижение человека возможно только через раскрытие предельной сложности и многозначности его существования. В человеке, как считалось с древних времен, ценно не только то, что явлено, но главным образом то, что сокрыто. Он радикально значим именно этой потаенностью, о которой писали не только великие мистики, но и современные философские антропологи. Э.Фромм, к примеру, рассуждая о том, как придать стройность философскому постижению человека, отмечал, что начинать изложение нужно, очевидно, с обозначения человека как особого рода сущего Но как раз ответом на этот вопрос мы и не располагаем. Человек отличается от других живых существ тем, что его сущность не раскрывается в обыденном контексте, в границах житейского размышления.
Животное можно достоверно описать через опыт его существования, ориентированного инстинктами. С биологической точки зрения человек тоже продукт природы, его возможности, потребности и стремления реализуются через природу и в природе. Как живое существо, человек обладает нервной системой и членораздельной речью. И эта последняя является инструментом природы, который ведет к свободе, включая в игру разум. Если животное лишь следует природе, то человек, свободно поднявшийся над землей, выработал способность созерцать универсум.
Павел Гуревич - Расколотость человеческого бытия
Рос. акад. наук, Ин-т философии. –
Москва.: ИФ РАН, 2009. – 199 с. – 500 экз. –
ISBN 978-5-9540-0144-0
Павел Гуревич - Расколотость человеческого бытия - Содержание
Глава 1. Бытийственное или небытийственное
Глава 2. Целостное или раздробленное
Глава 3. Имманентное или трансцендентное
Глава 4. Телесное или духовное
Глава 5. Индивидуальное или социальное
Глава 6. Идентичное или расподобленное
Глава 7. Творческое или стереотипное
Глава 8. Мужское или женское
Глава 9. Сознательное и бессознательное
Глава 10. Личное и безличное
