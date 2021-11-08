Тамерлан Гуриев - Из жемчужин Востока - Авеста

Авеста — собрание древнеиранских священных книг, в которых излагается учение восточного пророка Заратуштры. Под влиянием греческой традиции пророка называют также Зороастром, а за созданным им учением закрепилось название зороастризм.

Содержание термина «Авеста» вызывает споры; одни переводят его как «наставление» или «уложение», другие —«основа», «основной текст» и т.д. Разные части Авесты былы созданы в разное время. Считается, что наиболее древняя часть — Гаты «песни» или «гимны» — были созданы самим пророком Заратуштрой, видимо, в первой половине 1-го тысячелетия до н.э. Заметим, впрочем, что время жизни пророка также вызывает споры, о чем будет сказано дальше. Бесспорно то, что учение Заратуштры имеет несомненные связи с древними арийскими традициями, с верованиями четырехтысячной давности. Другими словами, — корни учения Заратуштры восходят к тому периоду, когда индоиранское сообщество еще не распалось. Это сказывается и в сюжетах, общих для древних индийцев и иранцев, и в именах мифических персонажей и во многом другом.