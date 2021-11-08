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Гуриев - Из жемчужин Востока - Авеста

Тамерлан Гуриев - Из жемчужин Востока - Авеста
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Авеста — собрание древнеиранских священных книг, в которых излагается учение восточного пророка Заратуштры. Под влиянием греческой традиции пророка называют также Зороастром, а за созданным им учением закрепилось название зороастризм.
Содержание термина «Авеста» вызывает споры; одни переводят его как «наставление» или «уложение», другие —«основа», «основной текст» и т.д. Разные части Авесты былы созданы в разное время. Считается, что наиболее древняя часть — Гаты «песни» или «гимны» — были созданы самим пророком Заратуштрой, видимо, в первой половине 1-го тысячелетия до н.э. Заметим, впрочем, что время жизни пророка также вызывает споры, о чем будет сказано дальше. Бесспорно то, что учение Заратуштры имеет несомненные связи с древними арийскими традициями, с верованиями четырехтысячной давности. Другими словами, — корни учения Заратуштры восходят к тому периоду, когда индоиранское сообщество еще не распалось. Это сказывается и в сюжетах, общих для древних индийцев и иранцев, и в именах мифических персонажей и во многом другом.
Произведение, известное ныне в мире под названием Авеста, состоит из нескольких частей, составленных, как было сказано, в разное время, и на разных диалектах. Именно, поэтому исследователи авестийского языка не считают их творениями одного человека.

Тамерлан Гуриев - Из жемчужин Востока - Авеста

Сев. Осет. гос. ун-т. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 1993. 87с.
ISBN: 5-230-15469-1

Тамерлан Гуриев - Из жемчужин Востока - Авеста - Содержание

  • Коротко о составе Авесты
  • Два факела Александра Македонского
  • По сладу великого пророка
  • О человеке, открывшем первую страницу
  • Родина пророка
  • Когда жил Заратуштра?
  • Три великих мудреца: Заратуштра, Анахарсис, Будда
  • «Истина — лучшее благо»
  • «Левой рукой и правой, правой рукой илевой»
  • Забота о наших младших братьях
  • «Дай силу и победу»
  • Конечная судьба смертного
  • Последователи Заратуштры: «добрые, великодушные»
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Added 08.11.2021
Author brat Aleksey
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