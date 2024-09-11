Несколько месяцев назад мне показалась интересной идея написать книгу для женщин, моих сестер во Христе. Правда, возникшая буквально в следующую минуту мысль, что труд долог и тяжел, перекрыла мое благое намерение. Я вполне резонно заключила, что это одна из тех многочисленных идей, которые легко прилетают и так же легко улетают, не оставляя во мне никакого следа. Однако вскоре мысль вернулась и засела в моей забитой всякой всячиной голове, настойчиво отталкивая уже более или менее сложившиеся планы по поводу написания моего следующего художественного произведения. «Ты должна написать для женщин не просто роман, а книгу для серьезного размышления. И ты можешь сделать это», — утверждала мысль, когда я всячески отмахивалась от нее.

Личный опыт долгих взаимоотношений с Господом напомнил мне, что порой Он закрывал передо мной двери, которые я просила открыть, и, наоборот, распахивал настежь те, куда я даже не думала стучать. И теперь я мо гу с полной уверенностью сказать: это Он так долго тревожил меня мыслями.

Я сознавала: да, я должна писать для женщин, но о чем именно, не имела ни малейшего понятия и какое-то время даже заставляла себя не думать о новом проекте. Усилия воли ни к чему не приводили, и, понимая, что самой мне от своих метаний не освободиться, я начала молиться, желая узнать волю Господа. Вот первая запись, которую я сделала в дневнике по этому поводу:

Господи, меня снова посетили эти мысли. Они не очень четкие, расплывчатые. Суетятся — то одна набежит, то другая... Не могу сконцентрироваться, соединить их... Прошу, Отец, если от Тебя это, если Тебе это приятно, если это прославит Тебя, то дай мне смирение... Помилуй меня, дай мне смирение...

Дай мне тему, подскажи: о чем именно должна быть эта книга? Что Ты хочешь, чтобы женщины-христианки узнали?..

Помоги мне, если это угодно Тебе. Если нет, отними у меня и желание, и мысли. Тебе Единому слава и поклонение во веки веков!

Несколько дней спустя я общалась по скайпу с женщиной средних лет, с которой близко знакома многие годы. После долгого разговора о детях, муже, работе и жизни вообще она воскликнула: «Я не чувствую себя реализованной!»

И тут возник момент истины: вот оно, название моей новой книги — «Как женщине-христианке реализовать себя».

Не самое оригинальное, надо признать, но зато самое что ни на есть актуальное. (Правда, позже я чуть изменила его.)

Наталья Гурмеза - Я — христианка, или Как женщине-христианке реализовать себя

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2015. – 372 с.

ISBN 978-5-7454-1365-0

Наталья Гурмеза - Я — христианка – Содержание

Предисловие

Глава 1. Вопросы, или Не все то золото, что блестит

Глава 2. Наш Бог — Христос

Глава 3. Созданная Богом

Глава 4. Созданная для Бога

Глава 5. Наша идентификация

Глава 6. Христианка в браке

Глава 7. Христианка и муж

Глава 8. Пример Христа для жены ....

Глава 9. Христианка и дети

Глава 10. Христианка — член церкви

Глава 11. Христианка на работе и с людьми

Глава 12. Сокровище христианки

Глава 13. Жить Евангелием каждый день

Примечания