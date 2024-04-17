Гуртаев Александр - Почему я не молюсь

Поскольку молитва - это одно из основных средств благодати, о ней написано немало книг. Зачем же понадобилось писать еще одну? Размышляя об этом, я не могу не поделиться наблюдениями из своего личного опыта. В течение всей христианской жизни меня преследует осознание того, что мое молитвенное общение с Богом нуждается в серьезном улучшении. Я уверен, что и вам знакомо подобное чувство неудовлетворенности.

Конечно же, в моем хождении перед Господом бывали самые разные периоды- от знойной засухи до пробуждающей свежести. Однако осознание острой нехватки глубины в молитвенном предстоянии перед Богом не исчезало практически никогда. Нет, это ощущение никогда не лишало меня уверенности в Божьем принятии по благодати на основании голгофской жертвы Иисуса Христа и радости спасения. Но оно неоднократно побуждало и продолжает побуждать меня пересматривать качество своих отношений с Господом, глубину погружения в Божье Слово, нужду в Евангелии, мотивацию в служении и так далее. Однако бывали и времена, когда это осознание притуплялось.

Я заметил, что Бог регулярно использует два инструмента в моей жизни для того, чтобы привести меня в чувство. Речь идет об истине и беде. Порой истина Божьего Слова напрямую обличает меня в практическом атеизме и состоянии «молитвенного штиля», позволяя снова открыть для себя великого Господа и по-новому увидеть свою бесконечную нужду в Нем Самом и Его удивительной благодати. Иногда же заплывшие от духовного сна глаза открываются, только когда милосердный Отец с помощью беды обращает на Себя мое рассеявшееся внимание и пробуждает душу к истине. Одним из отрезвляющих средств, напоминающих мне истину и возвращающих на место осознание нужды во Христе, всегда были проповеди и книги о молитве.

Господь многократно использовал их в качестве холодного душа, оказывающего одновременно обличающее и ободряющее влияние на мое сердце. Все эти книги, насыщенные размышлениями детей Божьих о молитве, стали для меня драгоценным сокровищем. Они неоднократно прочитывались, перелистывались, подчеркивались, наполнялись закладками и до сих пор продолжают приносить духовную пользу. Я надеюсь, что эта небольшая книга о молитве сослужит вам добрую службу, напомнив о вашей нужде в Евангелии Иисуса Христа и побудив вас постоянно жаждать глубоких отношений с Небесным Отцом. Итак, книга «Почему я не молюсь?» предлагает обратить внимание на два ответа на этот весьма болезненный вопрос. В первой части мы поговорим о земной причине молитвенного штиля, которая кроется в глубине нашего сердца и заключается в утрате осознания своей духовной нужды и признания своей духовной нищеты. Вторая часть переводит взор на небесную реальность, которая должна возгреть в нас молитвенный пыл. В ней рассматривается нынешнее первосвященническое служение Иисуса Христа, открывающее нам свободный доступ к престолу благодати Небесного Отца.

Гуртаев Александр - Почему я не молюсь - Две причины молитвенного штиля: с аннотированной библиографией

Александр Гуртаев. -СПб.: «Библия для всех», 2019.-160с .

ISBN 978-5-7454-1571-5

Гуртаев Александр - Почему я не молюсь? - Оглавление

Часть 1. Земная причина Я не молюсь, потому что забываю о своей духовной нужде

Глава 1. Наша духовная нужда

Глава 2. Наша духовная нищета

Часть 2. Небесная причина Я не молюсь, потому что забываю о первосвященническом служении Иисуса Христа

Глава 3. Иисус Христос как верный Первосвященник

Глава 4. Иисус Христос как милостивый Первосвященник

Глава 5. Иисус Христос как Проводник к престолу благодати

Послесловие.

Аннотированная библиография.

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