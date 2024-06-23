Гуртаев - Руководство церкви

Книга «Руководство церкви» затрагивает важный для жизни церкви вопрос. Пожалуй, нет ни одного евангельского христианина, которому было бы безразлично, кто ведет поместную церковь к заветной цели — наслаждаться общением со Христом, быть маяком Христова Евангелия для мира и ожидать Христа как жениха. У церкви нет иного такого источника, который был бы надежным проводником к достижению цели, как записанное Слово Божье. Поэтому книга «Руководство церкви» посвящена работе с теми библейскими текстами, которые проливают свет на вопрос об управлении церковью Божьей.

Моя искренняя надежда заключается в том, что в этой книге мне удалось сохранить акцент на библейской истине и выдержать уважительный тон по отношению к альтернативным толкованиям и взглядам. В конце концов, я не ставил перед собой цели критиковать конкретных людей, отдельные общины или союзы и деноминации. Скорее, я бы хотел поделиться со служителями церквей и даже более широким кругом читателей моделью руководства, которая, на мой взгляд, наилучшим образом подтверждена Писанием. Новозаветные свидетельства убеждают меня, что именно модель управления церковью посредством совета пресвитеров основана на библейском прецеденте и способствует применению библейских принципов руководства.

Хотя русскоязычному читателю доступны и другие книги об устройстве и жизни церкви1, я надеюсь, что данная книга все равно будет полезна евангельским верующим. Несмотря на то, что нет ничего нового под солнцем, некоторые проблемы, с которыми сталкиваются церкви славянского мира, достаточно специфичны и нуждаются в осмыслении и оценке через призму Писания. Почти два десятилетия активного участия в молодежном и пасторском служении позволили мне быть частью разных команд, групп и советов. В одних принцип коллегиальности действительно применялся, в других — только провозглашался, но не работал на практике. Этот опыт побудил меня обратиться к Писанию и исследовать библейское обоснование таких концепций, как «совет пресвитеров», «братский совет» и «членское собрание». Я имел возможность поделиться своими наблюдениями на нескольких ежегодных конференциях в Самаре и получил добрый отклик. Материалы семинаров о совете пресвитеров, дьяконах и членском собрании и легли в основу книги «Руководство церкви».

Книга «Руководство церкви» предназначена в первую очередь для служителей и братьев, которые входят в состав руководящих групп или советов. Однако она будет полезна и более широкому кругу читателей, поскольку все верующие так или иначе вовлечены в жизнь церкви и ее духовное здоровье зависит от верности библейскому учению каждого христианина. Да благословит вас Господь при чтении этой книги и да пошлет вам мудрость в укреплении библейского руководства в вашей поместной церкви.

Гуртаев А. - Руководство церкви - Совет пресвитеров, братский совет или членское собрание?

Самара : Благая Весть, 2024. — 240 с.

ISBN: 978-5-7454-1819-8

Гуртаев А. - Руководство церкви – Содержание

Предисловие

Церковь и ее руководство (Алексей Прокопенко)

Предисловие автора. Почему нужна еще одна книга о руководстве церкви?

Введение. Модели управления церковью

Глава 1. Совет пресвитеров. Библейское обоснование

Глава 2. Дьяконы и их служение. Входят ли дьяконы в руководство церкви?

Глава 3. Членское собрание. Роль общины в управлении церковью

Заключение. Как перейти к библейской модели управления церковью?

Список рекомендуемой литературы

Что почитать о руководстве церкви?

Приложение