Гуртаев - Укрепление фундамента

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Если человек подвергнет критической оценке предпосылки библейских критиков и отвергнет их, его без раздумий назовут «некритичным» и «доисторическим»…

«Укрепление фундамента» - лишь скромная попытка привлечь внимание к важнейшей для евангельских христиан доктрине, которая служит фундаментом для других учений Писания. (Неслучайно большинство учебников по систематическому богословию начинаются с раздела «Библиология».) Изначально данный труд задумывался как статья для очередного выпуска альманаха «Кафедра», издаваемого самарской церковью ЕХБ «Преображение», но разросся до настоящих размеров, которые не позволили ему войти в состав альманаха в полном объеме.

Эта предыстория отчасти объясняет обзорный характер содержания, техническое обсуждение проблемы в некоторых главах и более или менее академический язык, которые, приходится надеяться, не сильно смутят внимательного читателя, заинтересованного в укреплении оснований евангельской веры.

Александр Гуртаев - Укрепление фундамента - Библейское основание учения о непогрешимости Писания

СПб.: «Библия для всех», 2014.-172 с.

ISBN 978-5-7454-1348-3

Александр Гуртаев - Укрепление фундамента - Библейское основание учения о непогрешимости Писания - Содержание

Предисловие

Предисловие автора

Часть первая - Предварительные вопросы о непогрешимости Писания

  • Глава 1 - Важность учения о непогрешимости Писания

  • Глава 2 - Краткая история учения о непогрешимости Писания

  • Глава 3 - Цели изучения библейского основания непогрешимости Писания

Часть вторая - Библейское основание учения о непогрешимости Писания

  • Глава 4 - Споры о терминологии и характере непогрешимости Писания

  • Глава 5 - Споры о методологии изучения непогрешимости

  • Глава 6 - Аргумент первый: Бог не может ошибаться

  • Глава 7 - Аргумент второй: Бог - автор Писания

  • Глава 8 - Богодухновенность и участие людей в создании Писания

  • Глава 9 - Аргумент третий: в Писании нет ошибок

  • Глава 10 - Последствия отвержения полной непогрешимости

  • Глава 11 - Пример отвержения непогрешимости при толковании Матфея 9:18

Послесловие

Приложение 1 - Выдержки из некоторых вероучений

Приложение 2 - Выдержки из Чикагского заявления о безошибочности Библии

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель

